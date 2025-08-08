Begin typing your search above and press return to search.
    Tech News
    Posted On
    8 Aug 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 9:11 AM IST

    'നി​ങ്ങ​ൾ എ.​ഐ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ല്ലാം പ​ല​രും കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്'

    ‘നി​ങ്ങ​ൾ എ.​ഐ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​തെ​ല്ലാം പ​ല​രും കാ​ണു​ന്നു​ണ്ട്’
    മെ​റ്റ എ.​ഐ​യു​മാ​യി നി​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്ര സ്വ​കാ​ര്യ​മാ​യി​രി​ക്കി​ല്ല. എ.​ഐ സി​സ്റ്റം​സി​നെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി മെ​റ്റ നി​യോ​ഗി​ച്ച ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ത​ത്സ​മ​യ സം​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും സ്വ​കാ​ര്യ ഫോ​​ട്ടോ​ക​ളു​മ​ട​ക്കം കാ​ണു​ന്ന​താ​യി ബി​സി​ന​സ് ഇ​ൻ​സൈ​ഡ​ർ മാ​സി​ക. സെ​ൽ​ഫി​ക​ൾ, ഇ ​മെ​യി​ൽ, ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ല്ലാം ഇ​ങ്ങ​നെ കാ​ണു​ന്ന​താ​യാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. മെ​റ്റ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ​ക​രാ​ർ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​വ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

    മെ​റ്റ​യു​ടെ എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ഗു​ണം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും മ​റു​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​സ്വ​ഭാ​വം ന​ൽ​കാ​നു​മാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ചി​കി​ത്സ സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ പ്ര​ണ​യ​സ​ല്ലാ​പ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ഇ​ങ്ങ​നെ ചോ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നെ​ന്ന് ഈ ​ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ ഏ​താ​ണ്ട് 70 ശ​ത​മാ​നം ഡേ​റ്റ​യും, അ​വ​യു​ടെ ഉ​ട​മ​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ ക​ഴി​യും വി​ധം വ്യ​ക്ത​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള​വ​യാ​യി​രു​ന്നു. ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് സെ​ൽ​ഫി മു​ത​ൽ ന​ഗ്ന​ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ വ​രെ പ​ല​രും അ​യ​ക്കു​ന്ന​താ​യി ക​ണ്ടെ​ന്നും ഇ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു. അ​തു​കൊ​ണ്ട്, ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളോ​ട് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത് സൂ​ക്ഷി​ച്ചു​വേ​ണ​മെ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

