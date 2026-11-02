ഡാർക്ക് വെബ് അധോലോകമാണോ? സിനിമാക്കഥകളല്ല യാഥാർഥ്യം!text_fields
സിനിമകളിലും സസ്പെൻസ് ത്രില്ലറുകളിലും മാത്രം കേട്ടുപരിചയമുള്ള വാക്കാണ് 'ഡാർക്ക് വെബ്'. ഹാക്കർമാരുടെയും അന്താരാഷ്ട്ര കുറ്റവാളികളുടെയും രഹസ്യസങ്കേതം, പണം കൊടുത്താൽ എന്തും ലഭിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ അധോലോകം എന്നൊക്കെയാണ് പലരും ഇതിനെക്കുറിച്ച് കരുതുന്നത്. എന്നാൽ യഥാർഥ്യം അത്ര ലളിതമല്ല.
സാധാരണ സെർച്ച് എൻജിനുകളിൽ കണ്ടെത്താനാകാത്ത വെബ്സൈറ്റുകൾ, തിരിച്ചറിയപ്പെടാതെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ, രഹസ്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ വിപണികൾ തുടങ്ങി പലതും ഡാർക്ക് വെബ്ബിന്റെ ഭാഗമാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകരും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകരും സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അതേസമയം മയക്കുമരുന്ന്, മോഷ്ടിച്ച വിവരങ്ങൾ, വ്യാജരേഖകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ നിയമവിരുദ്ധ ഇടപാടുകൾക്കും ഈ ഇടം ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
അപ്പോൾ എന്താണ് യഥാർഥത്തിൽ ഡാർക്ക് വെബ്? സാധാരണ ഇന്റർനെറ്റിൽനിന്ന് ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെയെത്തുന്നത്? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 10 കാര്യങ്ങൾ അറിയാം.
1. ഇന്റർനെറ്റിന് മൂന്ന് തട്ടുകളുണ്ടോ?
നാം ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണയായി മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാറുണ്ട്.
സർഫസ് വെബ്: ഗൂഗിൾ, ബിങ് തുടങ്ങിയ സെർച്ച് എൻജിനുകളിൽ തിരഞ്ഞാൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന പൊതുവായി ലഭ്യമായ വെബ്സൈറ്റുകളാണിവ. വാർത്താ പോർട്ടലുകൾ, യൂട്യൂബ്, വിക്കിപീഡിയ, പൊതുവായി ലഭ്യമായ ബ്ലോഗുകൾ തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.
ഡീപ്പ് വെബ്: സെർച്ച് എൻജിനുകൾ ഇൻഡക്സ് ചെയ്യാത്തതോ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ലഭ്യമല്ലാത്തതോ ആയ വിവരങ്ങളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇമെയിൽ ഇൻബോക്സ്, ബാങ്കിങ് അക്കൗണ്ട്, ആശുപത്രിയിലെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡുകൾ, കമ്പനികളുടെ ആഭ്യന്തര ഡാറ്റാബേസുകൾ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ പലതും പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ തുറക്കാൻ കഴിയൂ.
ഡാർക്ക് വെബ്: സാധാരണ ബ്രൗസറുകളിലൂടെയോ സെർച്ച് എൻജിനുകളിലൂടെയോ നേരിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത, പ്രത്യേക നെറ്റ്വർക്കുകൾ വഴി മാത്രം പ്രവേശിക്കാവുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഭാഗമാണിത്. ഡീപ്പ് വെബ്ബിന്റെ ചെറിയൊരു വിഭാഗമായാണ് പൊതുവെ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത്.
ഇന്റർനെറ്റിന്റെ 5 ശതമാനം മാത്രമാണ് സർഫസ് വെബ്, ബാക്കി 95 ശതമാനവും ഡീപ്പ് വെബ് എന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന കണക്കുകൾ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ അളവുകളല്ല. ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ അളവ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് ഇത്തരം അനുപാതങ്ങൾ മാറാം.
2. ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യേക ബ്രൗസർ വേണോ?
സാധാരണ ഗൂഗിൾ ക്രോം, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് തുടങ്ങിയ ബ്രൗസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡാർക്ക് വെബ്ബിലെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും തുറക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന സംവിധാനമാണ് ടോർ നെറ്റ്വർക്ക്.
ടോർ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ടോർ ബ്രൗസർ ഉപയോക്താവിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി വ്യത്യസ്ത സെർവറുകളിലൂടെ കടത്തിവിടുന്നു. ഇതിലൂടെ യഥാർഥ ഐ.പി വിലാസവും ഉപയോക്താവിന്റെ ലൊക്കേഷനും വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് നേരിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്നത് പ്രയാസമാകും.
ഡാർക്ക് വെബ്ബിലെ പല വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും വിലാസം സാധാരണയായി '.onion' എന്നതിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളെ ഓണിയൻ സർവീസുകൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ടോർ ബ്രൗസർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഡാർക്ക് വെബ് സന്ദർശിക്കുന്നതും ഒരേ കാര്യമല്ല. ടോർ ഉപയോഗിച്ച് സാധാരണ വെബ്സൈറ്റുകളും സന്ദർശിക്കാം.
3. ഡാർക്ക് വെബ് പൂർണമായും നിയമവിരുദ്ധമാണോ?
അല്ല. ഒരു സ്വകാര്യതാ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്ന നിലയിൽ ഡാർക്ക് വെബ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രം കുറ്റകൃത്യമല്ല. സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കാനും സെൻസർഷിപ്പ് മറികടക്കാനും സുരക്ഷിതമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് തങ്ങളുടെ ഉറവിടങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തറിയാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകാം. അഴിമതിയോ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളോ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിസിൽബ്ലോവർമാർക്കും സുരക്ഷിതമായ ആശയവിനിമയം ആവശ്യമാണ്.
ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ടോർ അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങളും SecureDrop പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും സഹായകമാകാറുണ്ട്.
എന്നാൽ ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മയക്കുമരുന്ന് വിൽക്കുക, മോഷ്ടിച്ച വിവരങ്ങൾ കൈമാറുക, തട്ടിപ്പ് നടത്തുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണ്. അതായത് സാങ്കേതികവിദ്യയല്ല, അതിലൂടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്.
4. അവിടെ കുറ്റവാളികൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത്?
സ്വകാര്യതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾ മുതൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, ഗവേഷകർ, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ, സെൻസർഷിപ്പ് നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ തുടങ്ങി പലരും ടോർ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഭരണകൂട നിയന്ത്രണങ്ങളും ഇന്റർനെറ്റ് സെൻസർഷിപ്പും കാരണം ചില വെബ്സൈറ്റുകൾ ലഭ്യമാകാറില്ല. അത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടന്ന് വിവരങ്ങൾ വായിക്കാനും കൈമാറാനും ടോർ സഹായിച്ചേക്കാം.
അതേസമയം ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ വെബ്സൈറ്റുകളും വിശ്വസനീയമാണെന്ന് കരുതരുത്. അവിടെ നിയമാനുസൃത സേവനങ്ങളും തട്ടിപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകളും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകാം.
5. ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ കയറിയാൽ ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമോ?
ഇതാണ് പലരുടെയും പ്രധാന ആശങ്ക. ഡാർക്ക് വെബ്ബിലെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉടൻ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് പറയാനാവില്ല.
എന്നാൽ അജ്ഞാത വെബ്സൈറ്റുകളിലെ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സംശയകരമായ ഫയലുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, വ്യാജ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവ അപകടകരമാണ്.
മാൽവെയർ, സ്പൈവെയർ, റാൻസംവെയർ തുടങ്ങിയ ദോഷകരമായ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഉപകരണത്തിൽ കടന്നുകൂടാൻ ഇത് കാരണമാകാം. ചില വ്യാജ വെബ്സൈറ്റുകൾ ലോഗിൻ വിവരങ്ങളും ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങളും മോഷ്ടിക്കാനും ശ്രമിക്കും.
അതിനാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അറിവോ ആവശ്യകതയോ ഇല്ലാത്തവർ കൗതുകത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്തരം അജ്ഞാത ഇടങ്ങളിൽ പരീക്ഷണം നടത്താതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
6. എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈബർ കുറ്റവാളികൾ ഡാർക്ക് വെബ്ബിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത്?
ഉപയോക്താക്കളുടെയും വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും യഥാർഥ ഐഡന്റിറ്റി മറച്ചുവെക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ഡാർക്ക് വെബ്ബിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. ഇത് കുറ്റവാളികൾക്കും ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു.
മോഷ്ടിച്ച ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ, ഇമെയിൽ ഐഡികൾ, പാസ്വേഡുകൾ, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ, വ്യാജ രേഖകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഇടപാടുകൾ ചില രഹസ്യ ഓൺലൈൻ വിപണികളിൽ നടക്കാറുണ്ട്.
മയക്കുമരുന്ന്, ആയുധങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നിയമവിരുദ്ധ വസ്തുക്കളുടെ വിൽപനയും ഇത്തരം വിപണികളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇടപാടുകൾക്കായി ബിറ്റ്കോയിൻ പോലുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും കാണാം. എന്നാൽ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇടപാട് പൂർണമായും കണ്ടെത്താനാവില്ല എന്ന ധാരണ തെറ്റാണ്. ബ്ലോക്ക്ചെയിൻ ഇടപാടുകളിൽ പലതും പരിശോധിക്കാനും അന്വേഷണങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തികളിലേക്കെത്താനും സാധിക്കും.
7. നമ്മുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഡാർക്ക് വെബ്ബിലെത്തുന്നത്?
ഇതാണ് സാധാരണ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം.
ഡാർക്ക് വെബ് സന്ദർശിക്കാത്ത ഒരാളുടെ വിവരങ്ങൾ പോലും അവിടെയുള്ള ചില ഇടപാടുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം. എങ്ങനെയെന്നല്ലേ?
നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോ മൊബൈൽ ആപ്പിലോ സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് കരുതുക. അതിലെ ഉപയോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ഹാക്കർമാർ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ ചിലത് പിന്നീട് സൈബർ കുറ്റവാളികൾ വിൽക്കുകയോ കൈമാറുകയോ ചെയ്യാം. മോഷ്ടിച്ച ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങൾ, ഫോൺ നമ്പറുകൾ, പഴയ പാസ്വേഡുകൾ, വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഇത്തരത്തിൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പഴയ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉപയോഗിച്ച പാസ്വേഡ് ചോർന്നാൽ, അതേ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കോ മറ്റ് സേവനങ്ങളിലേക്കോ കടന്നുകയറാൻ കുറ്റവാളികൾ ശ്രമിച്ചേക്കാം.
ഇതിനെയാണ് ക്രെഡൻഷ്യൽ സ്റ്റഫിങ് ന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരേ പാസ്വേഡ് പല വെബ്സൈറ്റുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണ്.
8. ഡാർക്ക് വെബ്ബിലെ വിവരങ്ങൾ വാങ്ങുന്നവരെല്ലാം ഹാക്കർമാരാണോ?
അല്ല. മോഷ്ടിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരും അവ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിൽക്കുന്നവരും വ്യത്യസ്തരായിരിക്കാം.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് ചോർത്തിയെടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ഇമെയിൽ വിലാസങ്ങളും പാസ്വേഡുകളും ഒരു സംഘം വിൽക്കുന്നു. മറ്റൊരു സംഘം ഈ വിവരങ്ങൾ വാങ്ങി അക്കൗണ്ടുകളിൽ പ്രവേശിക്കാനോ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനോ ശ്രമിക്കുന്നു.
ഇതിലൂടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി പലരുടെയും കൈകളിലെത്താം.
മാത്രമല്ല, ഡാർക്ക് വെബ്ബിലെ എല്ലാ വിൽപനക്കാരും യഥാർഥ വിൽപനക്കാരായിരിക്കണമെന്നില്ല. പണം വാങ്ങിയശേഷം സാധനങ്ങളോ വിവരങ്ങളോ നൽകാതെ മുങ്ങുന്ന തട്ടിപ്പുകാരും വ്യാജ വിപണികളും അവിടെയുണ്ട്. ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകളെ എക്സിറ്റ് സ്കാം എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്.
9. ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ നമ്മുടെ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ കഴിയുമോ?
ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയും. ഡാറ്റാ ചോർച്ചകളിൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സേവനങ്ങളുണ്ട്.
ഉദാഹരണത്തിന്, 'Have I Been Pwned' എന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം അറിയപ്പെട്ട ഡാറ്റാ ചോർച്ചകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം.
എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വിലാസം ചോർന്നതായി കണ്ടെത്തിയാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്ന് അർഥമില്ല. അതുപോലെ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായില്ല എന്നതുകൊണ്ട് അവ ഒരിക്കലും ചോർന്നിട്ടില്ലെന്നും ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല.
പരിശോധനയ്ക്കായി വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് നേരിട്ട് നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
10. സാധാരണക്കാർ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
ഡാർക്ക് വെബ്ബിനെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്.
ശക്തമായ പാസ്വേഡുകൾ: ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും വ്യത്യസ്തമായ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കുക. പേരോ ജനനത്തീയതിയോ മൊബൈൽ നമ്പറോ എളുപ്പത്തിൽ ഊഹിക്കാവുന്ന വിവരങ്ങളോ പാസ്വേഡാക്കരുത്.
ടു-ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ: 2FAഅല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ ലഭ്യമായ അക്കൗണ്ടുകളിൽ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക. പാസ്വേഡ് ചോർന്നാലും അധിക സുരക്ഷാ പരിശോധന അക്കൗണ്ടിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
സംശയകരമായ ലിങ്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക: ബാങ്ക്, കൊറിയർ കമ്പനി, സർക്കാർ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയവയുടെ പേരിൽ വരുന്ന വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളിലെ ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്.
സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക: ഫോണിലെയും കമ്പ്യൂട്ടറിലെയും ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റവും ആപ്പുകളും കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. സുരക്ഷാ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കാൻ അപ്ഡേറ്റുകൾ സഹായിക്കും.
അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക: സംശയകരമായ ലോഗിൻ അലർട്ടുകൾ, അജ്ഞാത ഇടപാടുകൾ, പാസ്വേഡ് മാറ്റിയതായുള്ള അറിയിപ്പുകൾ എന്നിവ അവഗണിക്കരുത്.
പാസ്വേഡ് ആവർത്തിക്കരുത്: ഒരു വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നാലും മറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താൻ വ്യത്യസ്ത പാസ്വേഡുകൾ സഹായിക്കും. പാസ്വേഡ് മാനേജർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.
ഡാർക്ക് വെബ്ബ്: ആളുകൾ സംശയിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ:
1. നമ്പർ കാണിക്കാത്ത ഫോൺ കോളുകൾ
വിദേശത്തുനിന്ന് Private Number അല്ലെങ്കിൽ No Caller ID ആയി വരുന്ന കോളുകൾ. ഇതിന് ഡാർക്ക് വെബ്ബുമായി നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. സാധാരണ ടെലികോം സംവിധാനങ്ങൾ വഴിയും ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം.
2. നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറും പാസ്വേഡും വിൽപനയ്ക്ക്!
ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയാൽ അവ പിന്നീട് രഹസ്യ ഓൺലൈൻ വിപണികളിൽ വിൽക്കപ്പെടാം. ഇതിൽ ഡാർക്ക് വെബ്ബിന് യഥാർഥ ബന്ധമുണ്ട്.
3. വാട്സ്ആപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടോ?
അപരിചിതമായ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ OTP കൈമാറിയോ അക്കൗണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാം. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് ഡാർക്ക് വെബ് ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ മോഷ്ടിച്ച അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ അവിടെ വിൽക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
4. പണം കൊടുത്താൽ ആരെയും കണ്ടെത്താമോ?
ഡാർക്ക് വെബ്ബിൽ പണം നൽകിയാൽ ആരെയും കൊല്ലാൻ ആളെ കിട്ടും, ആരുടെയും വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താം എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരം വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ പലതും തട്ടിപ്പുകളാണ്.
5. നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ഫോട്ടോകൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാകുമോ?
വ്യക്തിഗത ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്തോ ഉപകരണങ്ങളിൽനിന്ന് മോഷ്ടിച്ചോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാം. ചിലത് രഹസ്യ ഓൺലൈൻ വിപണികളിലും പ്രചരിക്കാം.
6. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ടോ?
മോഷ്ടിച്ച ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് വിവരങ്ങളും ബാങ്കിങ് വിവരങ്ങളും ചില നിയമവിരുദ്ധ ഓൺലൈൻ വിപണികളിൽ വിൽക്കപ്പെടാറുണ്ട്. ഇത് ഡാർക്ക് വെബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യഥാർഥ സൈബർ കുറ്റകൃത്യമാണ്.
7. ആരാണ് നമ്മുടെ ഫോൺ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്?
ഫോണിൽ ചാരപ്രവർത്തനം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്ന Spyware പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി വേഗം തീരുന്നതോ ഫോൺ ചൂടാകുന്നതോ മാത്രം നിരീക്ഷണത്തിന്റെ തെളിവല്ല.
8. ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാകാൻ കഴിയുമോ?
ടോർ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ഓൺലൈൻ ഐഡന്റിറ്റി സംരക്ഷിക്കാനും നിരീക്ഷണം പ്രയാസകരമാക്കാനും കഴിയും. എന്നാൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ പൂർണമായും അദൃശ്യരാകാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല.
അതിനാൽ ഡാർക്ക് വെബ്ബിനെക്കുറിച്ചുള്ള അനാവശ്യ ഭയമല്ല, സ്വന്തം ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്ന അറിവാണ് ഓരോ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോക്താവിനും വേണ്ടത്.