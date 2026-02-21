Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 9:11 AM IST

    എ.​ഐ രം​ഗ​ത്ത് സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം -മ​ന്ത്രി

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘എ.​ഐ ഇം​പാ​ക്ട് സ​മ്മി​റ്റി’​ൽ സം​സാ​രി​ച്ചു
    എ.​ഐ രം​ഗ​ത്ത് സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം -മ​ന്ത്രി
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘എ.​ഐ ഇം​പാ​ക്ട് സ​മ്മി​റ്റി’​ലെ സെ​ഷ​നി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി, റി​മോ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഉ​ല​മ

    ദു​ബൈ: നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ) രം​ഗ​ത്ത് അ​ർ​ഥ​പൂ​ർ​ണ​വും ഫ​ല​പ്ര​ദ​വു​മാ​യ ആ​ഗോ​ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ യു.​എ.​ഇ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി യു.​എ.​ഇ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ക്ക​ണോ​മി, റി​മോ​ട്ട് വ​ർ​ക്ക് ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് സ​ഹ​മ​ന്ത്രി ഉ​മ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ൽ ഉ​ല​മ. ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘എ.​ഐ ഇം​പാ​ക്ട് സ​മ്മി​റ്റ്’ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ലെ ‘ദി ​ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ഷ​ൻ ഫോ​ർ ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്’ സെ​ഷ​നി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. വേ​ഗ​ത്തി​ൽ മാ​റു​ന്ന സാ​ങ്കേ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ്മി​റ്റി​ന് യു.​എ.​ഇ സ​ഹ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തും തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​തി​പ്പി​ന് ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തും ആ​ഗോ​ള സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ന​യ​പ​ര​മാ​യ ഏ​കോ​പ​ന​ത്തി​നും പു​തി​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കും -അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ.​ഐ​യു​ടെ ഭാ​വി രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ പ്രാ​യോ​ഗി​ക ഫ​ല​ങ്ങ​ളും സ്വാ​ധീ​ന​വും മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ൽ ഉ​ല​മ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വ​ലി​യ ഡേ​റ്റ സെ​ന്റ​റു​ക​ൾ, ക്ലൗ​ഡ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ങ്ങ​ൾ, സോ​വ​റി​ന്‍ എ.​ഐ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ന​ട​ത്തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ യു.​എ.​ഇ​യെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​വു​മാ​യ ക​മ്പ്യൂ​ട്ടി​ങ്​ ഹ​ബ്ബാ​യി മാ​റ്റി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ എ.​ഐ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തി​ലൂ​ടെ സേ​വ​ന ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. എ.​ഐ​യു​ടെ ദു​രു​പ​യോ​ഗം മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഉ​പ​യോ​ഗ​മി​ല്ലാ​യ്മ​യും വ​ലി​യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണെ​ന്ന് അ​ൽ ഉ​ല​മ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ കോ​സ്റ്റ​റീ​ക​യു​ടെ ശാ​സ്ത്ര, സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രി പോ​ൾ ബോ​ഗാ​ന്ത​സ് സ​മോ​റ​യും വൈ​റ്റ് ഹൗ​സി​ലെ സീ​നി​യ​ർ പോ​ളി​സി അ​ഡ്വൈ​സ​ർ ശ്രീ​രാം കൃ​ഷ്ണ​നും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 16ന്​ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച അ​വ​സാ​നി​ച്ച സ​മ്മി​റ്റി​ൽ യു.​എ.​ഇ ​പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി​യാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി ​ശൈ​ഖ്​ ഖാ​ലി​ദ്​ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ൻ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    TAGS:UAE NewsNew Delhigulf news malayalamArtificial Intellegence
    News Summary - Cooperation in the field of AI should be strengthened - Minister
