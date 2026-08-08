കുട്ടികളുടെ സൈബർ സുരക്ഷ; ഫോണുകൾക്ക് ശക്തമായ പാസ്വേഡുകൾ നൽകണംtext_fields
മനാമ: കുട്ടികളുടെ ഡിജിറ്റൽ അവബോധം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്കിംഗിൽ നിന്നും ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ശക്തമായ പാസ്വേഡുകൾ ഫോണുകൾക്ക് നൽകേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ആന്റി കറപ്ഷൻ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് സെക്യൂരിറ്റി ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് രക്ഷിതാക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
കുട്ടികൾ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ശക്തമായ പാസ്വേഡുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം രഹസ്യ കോഡുകൾ മറ്റാരുമായും പങ്കുവെക്കരുതെന്ന് കുട്ടികളെ കർശനമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കണമെന്നും, ഇത് അക്കൗണ്ടുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാനോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാനോ ഉള്ള സാധ്യത ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഡയറക്ടറേറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ ലോകത്ത് കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായ സുരക്ഷാ ശീലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിലൂടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.
പാസ്വേഡുകളുടെ രഹസ്യസ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണെന്നും, ഇത് കുട്ടികൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഓൺലൈൻ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും ഡിജിറ്റൽ അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ സൈബർ സുരക്ഷാ അവബോധം വളർത്തുന്നതിനും കുട്ടികളെ ഓൺലൈൻ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
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