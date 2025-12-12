Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightനി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യെ...
    Tech News
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 7:27 AM IST

    നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യെ പ്ര​ണ​യി​ക്കാ​മോ ?

    text_fields
    bookmark_border
    നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യെ പ്ര​ണ​യി​ക്കാ​മോ ?
    cancel

    മ​നു​ഷ്യ​ന് പ​ക​രം ആ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് (എ.​ഐ) അ​ഥ​വ നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യെ പ്ര​ണ​യി​ക്കു​ന്ന കാ​ലം വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. എ.​ഐ സി​റ്റ്വേ​ഷ​ൻ​ഷി​പ് എ​ന്ന് കേ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ടോ. യ​ഥാ​ർ​ഥ പ്ര​ണ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി​ട്ട​ല്ലെ​ങ്കി​ലും വൈ​കാ​രി​ക സ​ഹാ​യി​യാ​യി ആ​ളു​ക​ൾ എ.​ഐ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണി​ത്. ഡേ​റ്റിങ് ആ​പ്പാ​യ ഹാ​പ്പ​ന്റെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി സിം​ഗി​ൾ​സ് അ​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ എ.​ഐ ന​ൽ​കു​ന്ന വൈ​കാ​രി​ക പി​ന്തു​ണ​യി​ൽ സം​തൃ​പ്ത​രാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ഇ​വ​ർ മ​നു​ഷ്യ​രേ​ക്കാ​ൾ എ.​ഐ​യെ പ്ര​ണ​യി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും സ്വ​ന്തം വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാ​നു​മൊ​ക്കെ എ.​ഐ​യെ ഒ​രു പി​ന്തു​ണാ​സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി ക​രു​തു​ന്നു. റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ്ര​കാ​രം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന വ്യ​ക്തി എ.​ഐ ​യു​മാ​യി വൈ​കാ​രി​ക ബ​ന്ധ​ത്തി​ലേ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ൽ 54 ശ​ത​മാ​നം വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ക്കും കു​ഴ​പ്പ​മി​ല്ല​ത്രെ. പ​ക്ഷേ, 41 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം വ്യ​ക്തി​ക​ൾ​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ അ​സ്വ​സ്ഥ​ത​ പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ആ​ളു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ സ​ർ​വേ​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ.

    എ​ന്താ​യി​രി​ക്കും ആ​ളു​ക​ളെ ഇ​ത്ര​മാ​ത്രം എ.​ഐ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണം?

    വ​ള​രെ ല​ളി​ത​മാ​യാ​ണ് എ.​ഐ ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​താ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്തെ കാ​ര​ണം. അ​ത് ന​മ്മ​ളെ ഒ​രി​ക്ക​ലും ജ​ഡ്ജ് ചെ​യ്ത് സം​സാ​രി​ക്കി​ല്ല. യ​ന്ത്ര​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​ണ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളാ​യി മാ​റു​ന്നു എ​ന്ന​ത് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത കാ​ര്യ​മൊ​ന്നു​മ​ല്ല. പ്ര​ണ​യ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​ലെ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ നി​രാ​ശ, മ​ടു​പ്പ് എ​ന്നി​വ ആ​ളു​ക​ളെ ഈ ​എ.​ഐ മോ​ഡ​ലു​ക​ളി​ൽ ഒ​രു​ത​രം ആ​ശ്വാ​സം തേ​ടാ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​കാ​ൻ ഒ​രി​ക്ക​ലും നി​ർ​മിതബു​ദ്ധി​ക്ക് ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്ന് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു. എ.​ഐ​യു​മാ​യു​ള്ള അ​മി​ത സ​ഹ​വ​ർ​ത്തി​ത്വം യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ബോ​ധ​മി​ല്ലാ​ത്ത പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ, ഏ​കാ​ന്ത​ത തു​ട​ങ്ങി​യ മാ​ന​സി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Artificial IntelligenceMalayalam NewsTech NewsKerala News
    News Summary - Can you love a constructed intelligence?
    Similar News
    Next Story
    X