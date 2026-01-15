പ്രതിമാസം 5000 ജിബിയുടെ ഹൈസ്പീഡ് ഡേറ്റ; 20 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട്, ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ; ഓഫറുമായി ബി.എസ്.എൻ.എൽ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 15 Jan 2026 2:15 PM IST
Updated Ondate_range 15 Jan 2026 2:15 PM IST
പ്രതിമാസം 5000 ജിബിയുടെ ഹൈസ്പീഡ് ഡേറ്റ; 20 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട്, ഒ.ടി.ടി പ്ലാറ്റ്ഫോം സൗജന്യ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ; ഓഫറുമായി ബി.എസ്.എൻ.എൽtext_fields
ന്യൂഡൽഹി:സൂപ്പർസ്റ്റാർ പ്രീമിയം വൈഫൈ പ്ലാനിന് 20 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബി.എസ്.എൻ.എൽ. ഉത്സവ സീസൺ ഓഫർ പ്രകാരം 999 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ ബ്രോഡ്ബ്രാൻഡ് പ്ലാൻ വാർഷിക പ്ലാനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ 799 രൂപക്ക് ലഭിക്കും.
പ്ലാനിന്റെ സവിശേഷതകൾ
സ്പീഡ്: 200 എം.ബി.പി.എസ്
ഡാറ്റ: പ്രതിമാസം 5000 ജിബിയുടെ ഹൈസ്പീഡ് ഡേറ്റ
ഡിസ്കൗണ്ട്: 999 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 20 ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട്
പ്ലാൻ ലഭിക്കുന്നതിന് 1500 രൂപയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് നൽകണം.
പ്ലാൻ സബസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജിയോ സിനിമ/ ഡിസ്നി+ ഹോട്ട് സ്റ്റാർ, സോണി ലൈവ്, സീ5, ഹുംഗാമ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ സബസ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിക്കും.
