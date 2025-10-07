Begin typing your search above and press return to search.
    Tech News
    Tech News
    Posted On
    7 Oct 2025 9:58 AM IST
    Updated On
    7 Oct 2025 9:58 AM IST

    എ.​ഐ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി​ക​രം

    എ.​ഐ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് ഹാ​നി​ക​രം
    നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ)​യു​ടെ ക​ട​ന്നു​വ​ര​വോ​ടെ മു​മ്പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത ത​ര​ത്തി​ൽ കു​തി​പ്പാ​ണ് ആ​രോ​ഗ്യ​ പ​രി​പാ​ല​ന രം​ഗം കൈ​വ​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രേ​ക്കാ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ്കാ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​നും ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തി​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​നു​മൊ​ക്കെ ഇ​ന്ന് എ.​ഐ​ക്ക് ക​ഴി​യും. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തേ എ.​ഐ ന​മ്മു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ലോ. സം​ഗ​തി സ​ത്യ​മാ​ണ്.

    എ.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ൻ​കി​ട ഡേ​റ്റാ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ​ക്ക് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വൈ​ദ്യു​തി​യും വെ​ള്ള​വും ആ​വ​ശ്യ​മു​ണ്ട്. യു​നൈ​റ്റ​ഡ് നേ​ഷ​ൻ​സ് എ​ൻ​വ​യോ​ൺ​മെ​ന്‍റ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ഈ ​ഡേ​റ്റാ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ കു​ന്നു​ക​ണ​ക്കി​ന് ഇ​ല​ക്ടോ​ണി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ല​ട​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്ന മെ​ർ​ക്കു​റി, ലെ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ മ​ണ്ണി​ലോ വെ​ള്ള​ത്തി​ലോ ക​ല​രു​ന്ന​ത് ദീ​ർ​ഘ​കാ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ശ്വ​സ​നരോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും നാ​ഡീ​സം​ബ​ന്ധ​മാ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    വ​ലി​യ വി​ല കൊ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും

    എ.​ഐ പ​രി​സ്ഥി​തി​യി​ലു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന ആ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ളും മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം പ​ല​പ്പോ​ഴും അ​വ​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു. ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ത്തി​ക്കു​ക​യോ മ​ണ്ണി​ൽ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യ വാ​ത​ക​ങ്ങ​ളും സൂ​ക്ഷ്മ​ക​ണ​ങ്ങ​ളും വാ​യു​വി​ൽ ക​ല​രും.

    ഇ​വ​യു​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ ആ​സ്ത്മ, ഹൃ​ദ്രോ​ഗം, വ​ള​ർ​ച്ചാ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കും. എ.​ഐ ചി​പ്പു​ക​ൾ നി​ർ​മിക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​പൂ​ർ​വ മൂ​ല​ക​ങ്ങ​ൾ ഖ​ന​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് ഭൂ​ഗ​ർ​ഭ​ജ​ല​ത്തെ​യും ഭ​ക്ഷ്യ സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളെ​യും മ​ലി​ന​മാ​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ, ഹോ​ർ​മോ​ൺ അ​സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ, പ്ര​ത്യു​ൽ​പാ​ദ​ന പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്കുള്ള സാ​ധ്യ​ത വ​ർ​ധിപ്പി​ക്കു​ന്നു. ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ർ​മിച്ച അ​തേ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ആ​രെ​യാ​ണോ സം​ര​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട​ത് അ​വ​രെ ത​ന്നെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചേ​ക്കാം.

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ണി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച സ്റ്റാ​ൻ​ഫ​ഡ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ഗ​വേ​ഷ​ണ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ നി​ര​വ​ധി എ.​ഐ തെ​റപ്പി ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​ദ്യാ​സ​ക്തി, സ്കീ​സോ​ഫ്രീ​നി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​വ​സ്ഥ​ക​ളി​ലു​ള്ള​വ​രോ​ട് പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ നി​ർ​ദേശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഇ​ത് രോ​ഗി​ക​ളെ ദോ​ഷ​ക​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്നും പ​റ​യു​ന്നു.

