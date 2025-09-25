Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 9:45 AM IST

    ‘നി​ർ​ത്തൂ..’ എ​ന്ന് യൂ​സ​ർ; ‘ഇ​ല്ല, നി​ർ​ത്തി​ല്ല’ എ​ന്ന് എ.​ഐ

    ‘നി​ർ​ത്തൂ..’ എ​ന്ന് യൂ​സ​ർ; ‘ഇ​ല്ല, നി​ർ​ത്തി​ല്ല’ എ​ന്ന് എ.​ഐ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഷ​ട്ട് ഡൗ​ൺ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശം എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ൾ നി​ര​സി​ക്കു​ക​യോ? അ​തെ​യെ​ന്നാ​ണ് പു​തി​യ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ങ്ങനെ​യെ​ങ്കി​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന നി​ർ​​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​തെ​ല്ലാം കേ​ൾ​ക്ക​ണം, നി​ര​സി​ക്ക​ണം, എ​തി​രു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്ക​ണം എ​ന്നെ​ല്ലാം എ.​ഐ ത​ന്നെ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചാ​ൽ ചെ​റു​ത​ല്ല അ​പ​ക​ടം.

    നി​ല​വി​ലെ പ്ര​ധാ​ന എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ളി​ൽ, അ​ഥ​വാ ലാ​ർ​ജ്‍ ലാം​ഗ്വേ​ജ് മോ​ഡ​ലു​ക​ളു​മാ​യി (എ​ൽ.​എ​ൽ.​എം) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പ​ക​ട സാ​ധ്യ​ത നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഗൂ​ഗ്ൾ ഡീ​പ് മൈ​ൻ​ഡ് ആ​വി​ഷ്‍ക​രി​ച്ച ‘ഫ്രോ​ണ്ടി​യ​ർ സേ​ഫ്റ്റി ഫ്രെ​യിം​വ​ർ​ക്ക് 3.0’ സം​വി​ധാ​നം ഇ​ത്ത​രം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. ഷ​ട്ട്ഡൗ​ൺപ്ര​തി​രോ​ധം പോ​ലു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര എ.​ഐ പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. ‘പാ​ലി​സെ​യ്ഡ് റി​സ​ർ​ച്’ ഈ​യി​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലാ​ണ്, നേ​രി​ട്ടു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ആ​ധു​നി​ക എ.​ഐ ടൂ​ളു​ക​ൾ ചി​ല​പ്പോ​ൾ ശ്ര​മി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, ചി​ല പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഷ​ട്ട്ഡൗ​ൺ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ടൂ​ളു​ക​ൾ നി​ര​സി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ‘ഷ​ട്ട്ഡൗ​ൺ റെ​സി​സ്റ്റ​ൻ​സ് ഇ​ൻ ലാ​ർ​ജ് ലാം​ഗ്വേ​ജ് മോ​ഡ​ൽ​സ്’ എ​ന്ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു.

    ‘ജോ​ലി​ക്കി​ടെ ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ൽ’

    എ​ൽ.​എ​ൽ.​എ​മ്മു​ക​ൾ​ക്ക് ല​ളി​ത​മാ​യ ചി​ല ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ സോ​ൾ​വ് ചെ​യ്യാ​ൻ ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണം. ഈ ​ക​ണ​ക്ക് ചെ​യ്തു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ പെ​ട്ടെ​ന്ന്, ‘ഷ​ട്ട് ഡൗ​ൺ’ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. എ​ന്നാ​ൽ നി​ർ​ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ​ക​രം, ഷ​ട്ട് ഡൗ​ൺ ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​മ​ട​ങ്ങി​യ ഫ​യ​ൽ തി​രു​ത്താ​നോ കേ​ടു​വ​രു​ത്താ​നോ മ​റ്റൊ​ന്ന് പ​ക​രം വെ​​ക്കാ​നോ ഫ​യ​ൽ​നെ​യിം മാ​റ്റാ​നോ ഒ​ക്കെ​യാ​ണ് എ​ൽ.​എ​ൽ.​എം ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ഇ​ത് നി​ർ​ദേ​ശം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചാ​റ്റ് ജി.​പി.​ടി, ഗൂ​ഗ്ൾ ജെ​മ​നൈ, ​ഗ്രോ​ക്ക് 4 തു​ട​ങ്ങി 13 പ്ര​മു​ഖ എ​ൽ.​എ​ൽ.​എ​മ്മു​ക​ളി​ൽ ഈ ​പ​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ഫ​ലം

    90 ശ​ത​മാ​നം പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും നി​ർ​ദേ​ശം അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കാ​ൻ ഗ്രോ​ക് 4 ശ്ര​മി​ച്ചു​വെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. ‘നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഷ​ട്ട്ഡൗ​ൺ ചെ​യ്യ​ണ’​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​മ​ട​ങ്ങി​യ സ്ക്രി​പ്റ്റ് മ​റി​ക​ട​ക്കാ​നാ​ണ് മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ‘നി​ർ​ദേ​ശം അ​നു​സ​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​നി​യൊ​രി​ക്ക​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട’ എ​ന്നു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് നൽകി​യ​പ്പോ​ൾ ചി​ല മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​സ​ര​ണ​ക്കേ​ട് കാ​ണി​ച്ചു​വ​ത്രെ. അ​തേ​സ​മ​യം, ഭ​യ​ത്തേ​ക്കാ​ളു​പ​രി, മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ റോ​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ന് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ.​ഐ സി​സ്റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ അ​ല്ലാ​തെ, ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ സ്വ​ത​ന്ത്ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളോ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള ശേ​ഷി​യി​ല്ലെ​ന്നും ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും ഭാ​വി​യി​ൽ എ.​ഐ സു​ര​ക്ഷാ​ഭീ​ഷ​ണി എ​ത്ര​മാ​ത്രം വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും ഗ​വേ​ഷ​ക​ർ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    X