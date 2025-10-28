Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_right‘യൂ​ട്യൂ​ബി​നെ​യും...
    Tech News
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 2:28 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 2:28 PM IST

    ‘യൂ​ട്യൂ​ബി​നെ​യും ഗൂ​ഗ്ൾ മാ​പ്പി​നെ​യും തോ​ൽ​പി​ക്ക​ൽ പ്ര​യാ​സം’- അ​ര​വി​ന്ദ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘യൂ​ട്യൂ​ബി​നെ​യും ഗൂ​ഗ്ൾ മാ​പ്പി​നെ​യും തോ​ൽ​പി​ക്ക​ൽ പ്ര​യാ​സം’- അ​ര​വി​ന്ദ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ൻ
    cancel
    Listen to this Article

    ലോ​കോ​ത്ത​ര എ.​ഐ മോ​ഡ​ലു​ക​ളു​മാ​യി മ​ത്സ​രി​ക്കാ​നാ​വും വി​ധം പെ​ർ​​പ്ലെ​ക്സി​റ്റി എ.​ഐ​യെ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നാ​യ സി.​ഇ.​ഒ അ​ര​വി​ന്ദ് ശ്രീ​നി​വാ​സ​ന്റെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ, യൂ​ട്യൂ​ബി​നെ​യും ഗൂ​ഗ്ൾ മാ​പ്പി​നെ​യും ക​ട​ത്തി​വെ​ട്ട​ൽ അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ്.

    ‘‘ഗൂ​ഗ്ൾ ഇ​ക്കോ​സി​സ്റ്റ​ത്തി​ലെ പ​ല ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യും മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ങ്കി​ലും ഈ ​ര​ണ്ട് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളെ നേ​രി​ട​ൽ അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​രും’’ -എ​ക്സി​ൽ ഒ​രു ഫോ​ളോ​വ​റു​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന് മ​റു​പ​ടി​യാ​യി അ​ര​വി​ന്ദ് പ​റ​യു​ന്നു. വി​വി​ധ ഗൂ​ഗ്ൾ ആ​പ്പു​ക​ളാ​യ ജി​മെ​യി​ൽ, യൂ​ട്യൂ​ബ്, മാ​പ്സ്, ഡ്രൈ​വ്, ഫോ​ട്ടോ​സ്, ക​ല​ണ്ട​ർ, ക്രോം, ​മീ​റ്റ്, ഗൂ​ഗ്ൾ ടി.​വി എ​ന്നി​വ​യെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പി​ന് തോ​ൽ​പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മോ എ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ചോ​ദ്യം.

    ഈ ​ര​ണ്ടെ​ണ്ണ​മൊ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാ​ത്തി​നോ​ടും മു​ട്ടി​നോ​ക്കാ​മെ​ന്നും യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ യൂ​ട്യൂ​ബും മാ​പ്സും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള​ല്ലെ​ന്നും നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്കു​ക​ളാ​ണെ​ന്നും അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ മ​ത്സ​രം അ​സാ​ധ്യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​റ്റൊ​രു ഫോ​ളോ​വ​റും പ​റ​യു​ക​യു​ണ്ടാ​യി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:youtubeGoogle MapPerplexity AIAravind SrinivasTECH
    News Summary - aravind srinivas says Its hard to beat YouTube and Google Maps
    Similar News
    Next Story
    X