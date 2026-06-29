ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം; മാക്ബുക്കും ഐപാഡും വാങ്ങുന്നവർക്ക് പണം ലാഭിക്കാൻ ഈ വഴികൾ പരീക്ഷിക്കാം

ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം; മാക്ബുക്കും ഐപാഡും വാങ്ങുന്നവർക്ക് പണം ലാഭിക്കാൻ ഈ വഴികൾ പരീക്ഷിക്കാംtext_fields
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന വിപണികളിൽ മാക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെയും ഐപാഡുകളുടെയും വിലയിൽ 15 മുതൽ 25 ശതമാനം വരെ വർധനവ് വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിൾ. ആഗോളതലത്തിൽ നേരിടുന്ന മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ കടുത്ത ക്ഷാമമാണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ള വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയാണ്.
ഐഫോൺ, ആപ്പിൾ വാച്ച്, എയർപോഡ്സ് എന്നിവ ഒഴികെ മിക്കവാറും എല്ലാ മാക് മോഡലുകൾക്കും ഐപാഡുകൾക്കും വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ജനപ്രിയമായ മാക്ബുക്ക് എയർ, എൻട്രി ലെവൽ മാക്ബുക്ക് നിയോ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഉയർന്ന നിർമ്മാണച്ചെലവുകൾ സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വഹിക്കുകയായിരുന്നു ആപ്പിൾ. എന്നാൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ അമിതമായ വളർച്ച മെമ്മറി, സ്റ്റോറേജ് ചിപ്പുകൾക്ക് കടുത്ത ക്ഷാമം സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വർധിച്ച ഉൽപ്പാദനച്ചെലവ് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് മാറ്റുകയല്ലാതെ നിർവാഹമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കമ്പനിയെന്ന് ആപ്പിൾ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വിലക്കയറ്റം താൽക്കാലികമല്ലെന്നും, ചിപ്പ് പ്രതിസന്ധി അടുത്ത രണ്ട് വർഷത്തോളം തുടർന്നേക്കാമെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
പുതിയ വിലനിലവാരം
- മാക്ബുക്ക് നിയോ: 69,990 രൂപയിൽ നിന്ന് 79,990 രൂപയായി
- 13-ഇഞ്ച് മാക്ബുക്ക് എയർ: 119,990 രൂപയിൽ നിന്ന് 149,900 രൂപയായി
- ഐപാഡ് എയർ: 59,900 രൂപയിൽ നിന്ന് 89,900 രൂപയായി
- ഹോംപോഡ് മിനി: 15,900 രൂപ
ഈ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യത്തിൽ ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പണം ലാഭിക്കാൻ താഴെ പറയുന്ന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം
- പല ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിലർമാരിലും പഴയ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇപ്പോഴും പഴയ വിലയിൽ ലഭ്യമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ വിലകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് എത്രയും വേഗം ഉപകരണം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക.
- ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റോറുകളിലും വില താരതമ്യം ചെയ്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ഡീൽ കണ്ടെത്തുക. വരും മാസങ്ങളിൽ ഉത്സവ സീസണുകളിലോ മറ്റ് സെയിലുകളിലോ വലിയ വിലക്കിഴിവുകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്.
- ഒരു ഐപാഡ് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടുതൽ മൂല്യം നൽകുന്നത് മാക്ബുക്ക് നിയോ പോലുള്ള ലാപ്ടോപ്പുകളായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായത് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- നിലവിൽ ഐഫോൺ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ 18 സീരീസിന്റെ ലോഞ്ചിന് ശേഷം വിലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നേക്കാം. ഐഫോൺ 17 പ്രോ/മാക്സ് മോഡലുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും മികച്ച പ്രകടനശേഷിയുള്ളതിനാൽ കാത്തിരിക്കാതെ ഇപ്പോഴുള്ള മോഡലുകൾ വാങ്ങുന്നതാണ് സാമ്പത്തികമായി ലാഭകരം.
ആഗോളതലത്തിൽ സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ആപ്പിൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് കൃത്യമായ ബജറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും.
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