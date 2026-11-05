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    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ; വേനൽച്ചൂടിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിക്കാം പ്രീമിയം ഫ്രിഡ്ജുകൾ

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    ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ; വേനൽച്ചൂടിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ വീട്ടിലെത്തിക്കാം പ്രീമിയം ഫ്രിഡ്ജുകൾ
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    വേനൽച്ചൂട് കടുക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കേടുകൂടാതെ ഫ്രഷായി സൂക്ഷിക്കുക എന്നത് ഏതൊരു വീട്ടിലെയും പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇതാ വേനൽച്ചൂടിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം പകരാൻ ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരവും വിശ്വസ്തതയുമുള്ള പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകളുടെ 3 സ്റ്റാർ റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ വൻ ഓഫറുകളിൽ സ്വന്തമാക്കാനൊരു അവസരം! ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിലൂടെ വൻ വിലക്കിഴിവിലാണ് ഈ പ്രീമിയം മോഡലുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

    സാംസങ് 550L ഫ്രഞ്ച് ഡോർ

    • ട്വിൻ കൂളിങ് പ്ലസ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലം ഫ്രഷായി നിലനിർത്തുന്നു.
    • 5-ൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ 550 ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി
    • ഫ്രഷ് ഫുഡ്: 364ലിറ്റർ, ഫ്രീസർ: 186 ലിറ്റർ.
    • ആന്റി-ബാക്ടീരിയൽ ഗാസ്‌കറ്റും, ടഫ്‌ൻഡ് ഗ്ലാസ് ഷെൽഫുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.




    ​​ഹയർ സ്മാർട്ട് ചോയ്സ് 596 ലിറ്റർ

    • വലിയ സംഭരണശേഷിയും ഇൻ-ബിൽറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്പെൻസറും അടങ്ങിയ മോഡൽ.
    • എക്സ്പെർട്ട് ഇൻവെർട്ടർ സാങ്കേതികവിദ്യ. (വാർഷിക വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം: 528 kWh).
    • സ്മാർട്ട് സെൻസ് AI കൂളിങ്, മാജിക് കൺവെർട്ടബിൾ സൗകര്യം, ഇൻ-ബിൽറ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്‌പെൻസർ.
    • ഫ്രോസ്റ്റ്-ഫ്രീ സാങ്കേതികവിദ്യ; എളുപ്പത്തിൽ വൃത്തിയാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ക്ലീൻ-ബാക്ക് ഡിസൈൻ.




    ബോഷ് മാക്സ്ഫ്ലെക്സ് കൺവെർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ഫ്രീ ട്രിപ്പിൾ ഡോർ റഫ്രിജറേറ്റർ

    • 302 ലിറ്റർ (5–6 അംഗങ്ങളുള്ള കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം).
    • വാർഷിക ഉപഭോഗം: 360 kWh
    • 8-ഇൻ-1 ഫ്ലെക്സിബിൾ സ്റ്റോറേജ് മോഡുകളും, 57 ലിറ്റർ മൾട്ടി-യൂട്ടിലിറ്റി കൺവെർട്ടിബിൾ സോണും.
    • 10 ദിവസം വരെ ഭക്ഷണം കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാം.
    • പവർ കട്ടുകളിൽ 18 മണിക്കൂർ വരെ തണുപ്പ് നിലനിർത്താനുള്ള ശേഷി.
    • ഓട്ടോ-ഡിഫ്രോസ്റ്റ് സൗകര്യവുമുണ്ട്.

    എൽജി ഡബിൾ ഡോർ റഫ്രിജറേറ്റർ

    • 398 ലിറ്റർ (ഫ്രഷ് ഫുഡ്: 308 L, ഫ്രീസർ: 90 L)
    • വാർഷിക ഉപഭോഗം: 219 units.
    • ഓട്ടോ-ഡീഫ്രോസ്റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ
    • കൺവെർട്ടിബിൾ ഓപ്ഷൻ, സ്മാർട്ട് ഇൻവെർട്ടർ കംപ്രസ്സർ, Wi-Fi കണക്ടിവിറ്റി.
    • കൃത്യമായ തണുപ്പും ഫ്രഷ്‌നെസ്സും നൽകുന്നു.




    സാംസങ് വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സൈഡ്-ബൈ-സൈഡ് റഫ്രിജറേറ്റർ

    • വലിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായതും അത്യാധുനിക സവിശേഷതകളുള്ളതുമായ പ്രീമിയം മോഡൽ.
    • 653 ലിറ്റർ ശേഷി- 409 ലിറ്റർ ഫ്രഷ് ഫുഡ്, 244 ലിറ്റർ ഫ്രീസർ.
    • കൺവെർട്ടിബിൾ 5-ഇൻ-1 മോഡുകൾ, വൈഫൈ കണക്റ്റിവിറ്റി, AI എനർജി മോഡ്, പവർ കൂൾ/ഫ്രീസ്, ടഫ്ൻഡ് ഗ്ലാസ് ഷെൽഫുകൾ.




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