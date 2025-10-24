Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 8:56 AM IST

    ചു​മ്മാ ക​ണ്ണിൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നാ​ൽ മ​തി; സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ്ലാ​സ് ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​യ്തോ​ളും ​

    ചു​മ്മാ ക​ണ്ണിൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്നാ​ൽ മ​തി; സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ്ലാ​സ് ഡെ​ലി​വ​റി ചെ​യ്തോ​ളും ​
    Listen to this Article

    ക​ണ്ണ​ട​യി​ൽ കൂ​ടി ടെ​ക്നോ​ള​ജി വി​പ്ല​വം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു പ​ടി മു​ന്നി​​ലെ​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​ണ് ആ​മ​സോ​ൺ. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക​ല്ല, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ത​ര​ണ ജോ​ലി​ക്കാ​ർ​ക്കുവേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ക​മ്പ​നി​യു​ടെ പു​തി​യ ക​ണ്ണ​ട അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പാ​​​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ലും കൃ​ത്യ​ത​യി​ലും വി​ത​ര​ണം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ.​ഐ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ്ലാ​സു​ക​ളാ​ണി​വ.

    ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടയി​ലോ ഇ​രു ​ൈക​യി​ലും സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പി​ടി​ച്ച് നടക്കുമ്പോളോ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടി ഫോ​ൺ നോ​ക്കുന്നത് ഇനി ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ം. കൂ​ടാ​തെ, പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്യാ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗ്ലാ​സി​ന് ക​ഴി​യും.

    ഒ​പ്പം ഓ​രോ ചു​വ​ടുവെ​ക്കു​മ്പോ​ഴും അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യും. എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തും അ​റി​യി​ക്കും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ സ​മ​യം ലാ​ഭി​ച്ച് ​വേ​ഗം ഡെ​ലി​വ​റി സാ​ധ്യ​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു. നി​ല​വി​ൽ യു.​എ​സിൽ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണിത്.

    TAGS:deliveryAmazeSmart GlassTech News
