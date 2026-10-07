അന്താരാഷ്ട്ര റോമിങ് രംഗത്ത് പുതിയ പോർമുഖം തുറന്ന് എയർടെലും വിയും; ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലാനുകളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നു

അന്താരാഷ്ട്ര റോമിങ് രംഗത്ത് പുതിയ പോർമുഖം തുറന്ന് എയർടെലും വിയും; ആനുകൂല്യങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലാനുകളുടെ ഭാഗമാക്കുന്നുtext_fields
വിദേശയാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയൊരു തലവേദനയായിരുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര റോമിങ് ഇനിമുതൽ കൂടുതൽ എളുപ്പമാകുന്നു. ടെലികോം കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള മത്സരം കടുത്തതോടെ യാത്രകളിൽ മാത്രം ഉയർന്ന തുക നൽകി എടുത്തിരുന്ന ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സാധാരണ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളുടെ തന്നെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയാണ് പ്രധാന കമ്പനികളായ ഭാരതി എയർടെലും വൊഡാഫോൺ ഐഡിയയും (Vi).
ചില പ്രീപെയ്ഡ്, പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിൽ അന്താരാഷ്ട്ര റോമിങ് പാക്കുകൾ സൗജന്യമായി നൽകിക്കൊണ്ട് വൊഡാഫോൺ ഐഡിയ ഈയിടെ പുതിയൊരു ചുവടുവെപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് മറുപടിയായാണ് എയർടെൽ തങ്ങളുടെ എല്ലാ പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിലും റോമിങ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിഗത പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകൾക്ക് പുറമെ ഫാമിലി പോസ്റ്റ്പെയ്ഡ് പ്ലാനുകളിലും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.
ഒന്നിലധികം സിം കാർഡുകളുള്ള ഫാമിലി പ്ലാനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് വലിയൊരു ആശ്വാസമാകും. ബില്ലിങ് പ്ലാനിലുള്ള ഓരോ കുടുംബാംഗത്തിനും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സൗജന്യ അന്താരാഷ്ട്ര റോമിങ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും. എയർടെലിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി റോമിങ് പാക്കിൽ 5 ജിബി ഡാറ്റ, 60 മിനിറ്റ് കോളിങ്, 25 ഔട്ട്ഗോയിങ് എസ്എംഎസ്, സൗജന്യ ഇൻകമിങ് എസ്എംഎസ് എന്നിവയാണ് 5 ദിവസത്തെ കാലാവധിയിൽ ലഭിക്കുന്നത്.
നിലവിലുള്ള പ്ലാനുകളുടെ നിരക്കിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കമ്പനി ഈ പുതിയ സേവനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള പ്ലാനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിമാസം 50 രൂപ അധികമായി നൽകേണ്ടിവരുമെങ്കിലും വിദേശയാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വൻ ലാഭകരമാണ്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഈ റോമിങ് പ്ലാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എയർടെൽ പ്ലാനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നു.
വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താക്കളെ പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ടെലികോം രംഗത്തെ ഈ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ. നിലവിൽ മറ്റ് പ്രമുഖ കമ്പനികളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആകർഷകമായ ഓഫറുകളുമായി മത്സരരംഗത്ത് സജീവമാകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register