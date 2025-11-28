Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Tech News
    Posted On
    28 Nov 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 10:13 AM IST

    ‘അടുത്ത വർഷം മുതൽ എ.ഐ തൊഴിലില്ലായ്മ’

    ‘അടുത്ത വർഷം മുതൽ എ.ഐ തൊഴിലില്ലായ്മ’
    Listen to this Article

    നിർമിതബുദ്ധി ലോകത്തിന് സമൃദ്ധി സമ്മാനിക്കുമെന്ന വാദത്തെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ്, സ്റ്റബിലിറ്റി എ.ഐ സഹ സ്ഥാപകൻ ഇമാദ് മുസ്താഖ്. എ.ഐ എല്ലാ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക ക്രമങ്ങളും അട്ടിമറിക്കുമെന്നാണ്, ബംഗ്ലാദേശ് വംശജനായ ഇമാദ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത്. എ.ഐ കാരണമുള്ള തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ അടുത്തവർഷം തൊട്ടുതന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അത് രൂക്ഷമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

