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    Tech News
    Posted On
    date_range 15 July 2026 2:53 PM IST
    Updated On
    date_range 15 July 2026 2:53 PM IST

    മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്ന എ.ഐ സ്പീക്കർ അണിയറയിൽ; ഓപ്പൺ എ.ഐയുടെ ഹാർഡ്‌വെയർ വിപണിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ്

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    മനുഷ്യനെപ്പോലെ സംസാരിക്കുന്ന എ.ഐ സ്പീക്കർ അണിയറയിൽ; ഓപ്പൺ എ.ഐയുടെ ഹാർഡ്‌വെയർ വിപണിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ്
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    ഡിജിറ്റൽ ലോകത്തെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ച ഓപ്പൺ എ.ഐ, തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഹാർഡ്‌വെയർ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ഉപഭോക്തൃ വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുന്നു. മുൻ ആപ്പിൾ ഡിസൈനർ ജോണി ഐവുമായി സഹകരിച്ചാണ് കമ്പനി ഈ പുതിയ നീക്കത്തിന് തയാറെടുക്കുന്നത്. സാധാരണ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഡിസ്പ്ലേയില്ലാത്തതും എന്നാൽ ക്യാമറകളും സെൻസറുകളും ഉപയോഗിച്ച് ചുറ്റുപാടുകളെ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഒരു പോർട്ടബിൾ എ.ഐ ഉപകരണമാണ് ഓപ്പൺ എ.ഐ വികസിപ്പിക്കുന്നത്.

    മനുഷ്യരുമായി സ്വാഭാവികമായി സംവദിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള, വീടിനുള്ളിൽ കൂടെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിഗത എ.ഐ സഹായിയെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ അത്യാധുനിക ലൈവ് വോയിസ് മോഡൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ, സംഗീതം പ്ലേ ചെയ്യുകയോ സ്മാർട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം, ഉപയോക്താവിന്റെ ശീലങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും മനസിലാക്കി പെരുമാറാൻ ഈ ഉപകരണത്തിന് സാധിക്കും. ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തരത്തിൽ പോർട്ടബിൾ ആയാണ് ഇതിന്റെ രൂപകൽപ്പന.

    എ.ഐ ഹാർഡ്‌വെയർ വിപണിയിൽ ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ വമ്പൻമാരുമായി നേരിട്ട് മത്സരിക്കാൻ ഓപ്പൺ എ.ഐയെ ഈ നീക്കം പ്രാപ്തമാക്കും. ജോണി ഐവിന്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഐ.ഒ പ്രോഡക്ട്സിനെ ഓപ്പൺ എ.ഐ ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരം ഹാർഡ്‌വെയർ വികസനത്തിന് ആക്കം കൂടിയത്. നിലവിൽ അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത മാതൃകകൾ കമ്പനി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രമുഖ കമ്പനികളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചതും ഇതോടൊപ്പം ചർച്ചയാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഓപ്പൺ എ.ഐയുടെ ഈ നീക്കം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ അടുത്ത വലിയ ചുവടുവെപ്പായിട്ടാണ് ടെക് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.

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    TAGS:smart speakerhumanopenai
    News Summary - AI Speaker That Talks Like a Human in the Works; OpenAI’s Foray into the Hardware Market
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