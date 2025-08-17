Begin typing your search above and press return to search.
    17 Aug 2025 6:30 AM IST
    17 Aug 2025 6:30 AM IST

    കുറ്റകൃത്യം മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാം, തടയാം ഇത് എ.ഐ പൊലീസിങ്

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    മു​ൻ​കാ​ല കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡേ​റ്റ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര വി​വ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളെ മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്ങു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ.​ഐ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ക

    അ​ക്ര​മം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ അ​തു സം​ഭ​വി​ക്കാ​തെ നോ​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ക്കും. ഇ​തി​നി നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ. കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​വി​ടെ​യാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തെ​ന്ന് എ.​ഐ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ചി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന സം​വേ​ദ​നാ​ത്മ​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ ഭൂ​പ​ട​ങ്ങ​ൾ (Interactive Crime mapping) സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് ബ്രി​ട്ട​ൻ.

    മോ​ഷ​ണം, കു​ത്തി​പ്പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ക്ക​ൽ, സാ​മൂ​ഹി​ക​വി​രു​ദ്ധ പെ​രു​മാ​റ്റം, മ​റ്റ് അ​ക്ര​മാ​സ​ക്ത​മാ​യ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ര​വ​ചി​ച്ച് പൊ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ന​ൽ​കി, പൊ​തു​ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​മാ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 2030 ഓടെ ഇത് പൂർണമായി നടപ്പാക്കലാണ് ലക്ഷ്യം. മു​ൻ​കാ​ല സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ രീ​തി, കു​റ്റ​വാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഡേ​റ്റ, ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ധി​കൃ​ത​രു​മാ​യി പ​ങ്കി​ട്ട വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ എ.​ഐ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യും. ശേ​ഷം ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് നി​യ​മ​പാ​ല​ക​രെ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    മു​ൻ​കാ​ല കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡേ​റ്റ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റം, ഭൂ​മി​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​വ​ര സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ (Geographic Information Systems-ജി.​ഐ.​എ​സ്) മെ​ഷീ​ൻ ലേ​ണി​ങ്ങു​മാ​യി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ എ.​ഐ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്രൈം ​റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ, പൊ​ലീ​സ് രേ​ഖ​ക​ൾ, സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ, എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി കാ​ളു​ക​ൾ, സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി ഇ​ൻ​പു​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​തി​നാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. നാ​ചു​റ​ൽ ലാം​ഗ്വേ​ജ് പ്രോ​സ​സി​ങ് (എ​ൻ.​എ​ൽ.​പി), പ്ര​ഡി​ക്ടി​വ് അ​ന​ലി​റ്റി​ക്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്, ക്രൈം ​ഹോ​ട്സ്‌​പോ​ട്ടു​ക​ൾ, കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ര​സ്പ​ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ എ.​ഐ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു.

    കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​രം, സ്ഥ​ലം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ​മ​യ​പ​രി​ധി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി ഈ ​ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ ഡൈ​നാ​മി​ക്, ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടി​വ് മാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ദൃ​ശ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്നു. പ​തി​വ് ക്രൈം ​മാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഇ​വ ത​ത്സ​മ​യം അ​പ്‌​ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, മു​ന്ന​റി​യി​പ്പോ പ്ര​വ​ച​ന​ങ്ങ​ളോ ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​യും. പ​ട്രോ​ളി​ങ് റൂ​ട്ടു​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നും, സു​താ​ര്യ​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും ഇ​തു പൊ​ലീ​സി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കും. ക്രൈം ​മാ​പ്പി​ങ് നേ​ര​ത്തേ യു.​എ​സി​ൽ പ​രീ​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും വി​ജ​യ​ത്തി​ലെ​ത്തി​യി​രു​ന്നി​ല്ല. എ​ന്നു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഉ​ദ്ദേ​ശ​ശു​ദ്ധി വി​വാ​ദ​ത്തി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ക​റു​ത്ത​വ​ർ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പ​ക്ഷ​പാ​ത​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ലോ​സ് ആ​ഞ്ജ​ല​സ്, ഷി​കാ​ഗോ തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വ​ച​നാ​ത്മ​ക പൊ​ലീ​സി​ങ് പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. അ​തു​പോ​ലെ, ജി​യോ​ലി​റ്റി​ക്ക എ​ന്ന സോ​ഫ്റ്റ്‍വെ​യ​റും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ 2020ൽ ​നി​ർ​ത്ത​ലാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. അ​തേ​സ​മ​യം, നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്‌​സി​ന്റെ ക്രൈം ​ആ​ന്റി​സി​പ്പേ​ഷ​ൻ സി​സ്റ്റം മോ​ഷ​ണം ത​ട​യു​ന്ന​തി​ൽ നേ​രി​യ പു​രോ​ഗ​തി കാ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2026 ഏ​പ്രി​ലോ​ടെ പു​തി​യ സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യു​ടെ പ്രോ​ട്ടോ​ടൈ​പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നാ​ണ് ബ്രി​ട്ട​ന്‍റെ ശ്ര​മം.

