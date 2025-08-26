Begin typing your search above and press return to search.
    26 Aug 2025 10:14 AM IST
    26 Aug 2025 10:14 AM IST

    ന​മ്മ​ളി​നി എ​ന്തു​ചെ​യ്യും മ​ല്ല​യ്യാ? ഒ​ന്നും ചെ​യ്യേ​ണ്ട, എ​ല്ലാം എ.​ഐ ചെ​യ്തോ​ളും

    മെ​ഡി​സി​നും നി​യ​മ​മേഖലയും എ.​ഐ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മെ​ന്ന് ടെ​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വ​മ്പ​ന്മാ​ർ
    ന​മ്മ​ളി​നി എ​ന്തു​ചെ​യ്യും മ​ല്ല​യ്യാ? ഒ​ന്നും ചെ​യ്യേ​ണ്ട, എ​ല്ലാം എ.​ഐ ചെ​യ്തോ​ളും
    ​ർ​ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് അ​ഥ​വാ എ.​ഐ ഇ​പ്പോ​ൾ ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​നു പേ​രു​ടെ ജോ​ലി​ക​ൾ കൈ​യ​ട​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്നു. ഈ ​പി​ടി​ച്ച​ട​ക്ക​ൽ തു​ട​രു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കും അ​തു ക​ട​ന്നു​ക​യ​റു​ക​യാ​ണ്. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ, നി​യ​മ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ജോ​ലി​ക​ളും ഭാ​വി​യി​ൽ എ.​ഐ കൈ​യി​ലൊ​തു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ഗൂ​ഗി​ളി​ന്റെ ആ​ദ്യ ജ​ന​റേ​റ്റി​വ് എ.​ഐ ടീം ​സ്ഥാ​പ​ക​നും ഇ​ന്റ​ഗ്ര​ൽ എ.​ഐ സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ ജാ​ഡ് താ​രി​ഫി പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ‘‘കാ​ല​ഹ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട സി​ല​ബ​സും മ​നഃ​പാ​ഠ​വു​മാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ​മ്പ്ര​ദാ​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. ഒ​രു​പാ​ട് പ​ണ​വും സ​മ​യ​വും ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ​ടു​ത്താ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ഇ​ത്ത​രം ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത്. എ.​ഐ അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കെ, ജീ​വി​ത​ത്തി​ലെ നി​ര​വ​ധി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പാ​ഴാ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്"- താ​രി​ഫി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    അ​തി​നു​മ​പ്പു​റം, നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ൽ​ത​ന്നെ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റോ ബി​രു​ദ​ങ്ങ​ളോ എ​ടു​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​ലോ​ച​ന​യെ​ങ്കി​ൽ അ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും ഒ​ന്നു​കൂ​ടി ചി​ന്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു ന​ൽ​കു​ന്നു. ‘‘കാ​ര​ണം നി​ങ്ങ​ൾ പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും അ​തി​ലും മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം ഇ​ല്ലാ​തെ വ​രാം. ‘ജീ​വ​ശാ​സ്ത്ര​ത്തി​ൽ എ.​ഐ’ പോ​ലെ, നി​ല​വി​ൽ പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലോ ഇ​തു​വ​രെ പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലാ​ത്ത​തോ ആ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും ഇ​നി​യ​ങ്ങോ​ട്ട് കു​റ​ച്ചു കാ​ല​ത്തേ​ക്കെ​ങ്കി​ലും ജോ​ലി സാ​ധ്യ​ത ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.’’- അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു.

    താ​രി​ഫി​യു​ടെ അ​തേ അ​ഭി​പ്രാ​യ​മാ​ണ്, എ.​ഐ മോ​ഡ​ലു​ക​ൾ പ​ട​ച്ചു​വി​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വ​മ്പ​ൻ ടെ​ക് ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ മേ​ധാ​വി​ക​ളും പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ‘‘വ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​മാ​ണ് നാം ​നേ​രി​ടാ​ൻ പോ​കു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ പി​എ​ച്ച്.​ഡി ലെ​വ​ൽ വി​ദ​ഗ്ധ​നോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന​തു​പോ​ലെ​യാ​ണ് മി​ക്ക എ.​ഐ ചാ​റ്റ്ബോ​ട്ടു​ക​ളും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ ഓ​ഫി​സ് ജോ​ലി​ക​ളു​ടെ പ​കു​തി​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് എ.​ഐ ആ​യി​രി​ക്കും. തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ 20 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ ഉ​യ​ർ​ന്നേ​ക്കാം’’- അ​ന്ത്രോ​പി​ക് മേ​ധാ​വി ഡാ​രി​യോ അ​മോ​ഡെ​യ് പ​റ​യു​ന്നു.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ, നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഭാ​വി​യി​ൽ ജോ​ലി സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലെ​ന്ന​തി​ൽ സം​ശ​യ​മി​ല്ല. മി​ക​ച്ച എ.​ഐ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ടെ​ക് ഭീ​മ​ന്മാ​ർ വ​ൻ പാ​ക്കേ​ജു​ക​ളാ​ണ് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

