Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightTech Newschevron_rightഎഐയുടെ അതിവേഗ വളർച്ച...
    Tech News
    Posted On
    date_range 29 July 2026 12:26 PM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 12:26 PM IST

    എഐയുടെ അതിവേഗ വളർച്ച പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് തിരിച്ചടിയോ? RE100 കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി മെറ്റ

    text_fields
    bookmark_border
    https://www.madhyamam.com/tags/meta
    cancel

    ആഗോള ഹരിത ഊർജ്ജ കൂട്ടായ്മയായ ആർഇ100 സംരംഭത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി മെറ്റ. പുതിയ ഗ്യാസ് അധിഷ്ഠിത വൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ കമ്പനി നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങളെത്തുടർന്ന് കൂട്ടായ്മയുടെ കർശനമായ ഹരിത ഊർജ്ജ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതോടെയാണ് ഈ തീരുമാനം. 2020-ൽ പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മെറ്റ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ആ പ്രതിബദ്ധതക്ക് തിരിച്ചടിയേറ്റിരിക്കുകയാണ്.

    2016-ൽ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പേരിൽ ആർഇ100-ൽ അംഗമായ കമ്പനി 2020-ഓടെ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും പുനരുപയോഗ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു. 2021-ൽ ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചതായി മെറ്റ അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നേരിട്ട് ഹരിത ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം റെന്യൂവബിൾ എനർജി സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും(RECs) പവർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെന്റുകളുമാണ് (PPAs) കമ്പനി ഇതിനായി ഇതുവരെ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്.

    ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആഗോള കൂട്ടായ്മയാണ് ആർഇ100. മെറ്റയും ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ നടത്തിയ വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം, പുതിയ ഗ്യാസ് പവറുകളിൽ നടത്തിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ കാരണം സാങ്കേതിക മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നതിനെ തുടർന്ന് മെറ്റ ആർഇ100 സംരംഭത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്ന് ക്ലൈമറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് വക്താവ് വ്യക്തമാക്കി.

    കൂടുതൽ ഊർജ്ജം ആവശ്യമായി വരുന്ന എഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിപുലമാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ പിന്മാറ്റം. ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമാക്കുന്നതിനായി മെറ്റ നിരവധി ഗ്യാസ് അധിഷ്ഠിത വൈദ്യുതി പദ്ധതികൾക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലൂസിയാനയിലെ റിച്ച്ലാൻഡ് കാർഡഡ് ഡാറ്റാ സെന്ററിലേക്ക് 5 ജിഗാവാട്ടിലധികം വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്കായി എന്റർജി കോർപ്പുമായി കമ്പനി സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.

    എഐ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ വൈദ്യുതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ സാങ്കേതിക കമ്പനികൾ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളാണ് ഈ നീക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. എഐക്ക് തുടർച്ചയായി വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണെങ്കിലും പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകൾക്ക് ബാറ്ററികളോ ബാക്ക്-അപ്പ് സംവിധാനങ്ങളോ ആവശ്യമായി വരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, കൂളിംഗ്, ബാക്ക്-അപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവക്കായി ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള വൈദ്യുതി ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ഹരിത ഊർജ്ജ പദ്ധതികൾ പലപ്പോഴും ലഭ്യതക്കുറവ്, സംഭരണ പരിമിതികൾ, ഗ്രിഡ് ശേഷിയുടെ കുറവ് എന്നിവ നേരിടുന്നുണ്ട്.

    വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ഒരേയൊരു കമ്പനിയല്ല മെറ്റ. ഗൂഗിളും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും ശുദ്ധോർജ്ജ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്. മെറ്റയുടെ ഈ പിന്മാറ്റം എഐയുടെ അതിവേഗ വളർച്ച കമ്പനികളുടെ മുൻകാല കാലാവസ്ഥാ പ്രതിബദ്ധതകളെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന ആശങ്ക വീണ്ടും ഉയർത്തുകയാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Environmental protectionMetaTech NewsAI ​​
    News Summary - AI, environmental protection, RE100 alliance, Meta
    Similar News
    Next Story
    X