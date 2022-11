സൗദിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ കരാറായി

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ജിദ്ദ: സൗദിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പവർ പ്ലാൻറ്​ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. പൊതുനിക്ഷേപ നിധിയുടെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാട്ടർ ആൻഡ് ഇലക്‌ട്രിസിറ്റി ഹോൾഡിങ്​ കമ്പനിയും (ബദീൽ) ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വാട്ടർ ഡീസാലിനേഷൻ, പവർ ജനറേഷൻ പ്ലാൻറ്​ ഡെവലപ്പറും നിക്ഷേപകരും ഓപ്പറേറ്ററുമായ 'അഖ്​വ പവറു'മാണ്​ കരാറിലെത്തിയത്​. മക്ക മേഖലയിലെ ശുഐബയിലാണ്​ 2,060 മെഗാവാട്ട് ഉൽപ്പാദന ശേഷിയുള്ള സോളാർ പ്ലാൻറ്​ സ്ഥാപിക്കുക​. മധ്യപൗരസ്​ത്യദേശത്തേയും വടക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെയും ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പവർ പ്ലാൻറായിരിക്കും. ഘട്ടംഘട്ടമായി പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2025 അവസാന പാദത്തിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാകും. കരാർ പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം 'ബദീൽ', 'അഖ്​വ പവർ' കമ്പനികൾക്ക് തുല്യമായിരിക്കും. പദ്ധതിയുടെ വികസനത്തിനായി 'ശുഐബ ടു ഇലക്ട്രിക് പവർ കമ്പനി' എന്ന പേരിൽ സംയുക്ത കമ്പനി സ്ഥാപിക്കും.

പൊതു നിക്ഷേപ നിധിയുടെ (പി.ഐ.എഫ്) പുനരുപയോഗ ഊർജ പദ്ധതിയിലെ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന്​ പി.ഐ.എഫ്​ ഡെപ്യൂട്ടി ഗവർണറും മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, നോർത്ത് ആഫ്രിക്ക ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻറ്​ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻറ്​ മേധാവിയുമായ യസീദ് അൽഹമീദ് പറഞ്ഞു. 2030-ഓടെ രാജ്യത്ത് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ ഉൽപാദന ശേഷിയുടെ 70 ശതമാനം വികസിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. 'വിഷൻ 2030'-ന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമാണ് പദ്ധതി​. യൂട്ടിലിറ്റി മേഖലയും പുനരുപയോഗ ഊർജവും തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളിൽ ഒന്നാണ്. വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് എണ്ണേതര മേഖലകളിലാണ്​ പി.ഐ.എഫ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും യസീദ്​ അൽഹമീദ്​ പറഞ്ഞു. പുനരുൽപ്പാദന ഊർജ സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ട് ഊർജ മിശ്രിതത്തെ വൈവിധ്യവൽക്കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രാജ്യം വിവിധ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ മുന്നേറുകയാണെന്ന്​ അഖ്​വ പവർ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് അബൂനയാൻ പറഞ്ഞു. 'ബാദിൽ', 'സൗദി കമ്പനി ഫോർ എനർജി പർച്ചേസ്' എന്നിവയുമായി സഹകരിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നാഴികക്കല്ലായ ഈ പദ്ധതി സുസ്ഥിര ഊർജ വികസനത്തിനുള്ള പുതിയ റഫറൻസ് ആകും. ഇന്ന്​ ഏറ്റവും മികച്ച സാമ്പത്തിക, പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക ഫലങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന സ്തംഭങ്ങളിലൊന്നായി സൗരോർജം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ബദീലും അഖ്​വ പവറും ചേർന്ന്​ ഷുഐബ ടു പ്ലാൻറ്​ നിർമിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിലൂടെ സൗദി എനർജി കമ്പനിക്ക് വൈദ്യുതി വിൽക്കുകയും ചെയ്യും. പദ്ധതി പൂർണമാകുമ്പോൾ സ്റ്റേഷൻ മൂന്നര ലക്ഷം പാർപ്പിട കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി നൽകും. രാജ്യത്തെ അഖ്​വ പവറിന്റെ ആറാമത്തെ സോളാർ പവർ സ്റ്റേഷനാണ് ​ശു​ഐബ ടു സ്​റ്റേഷനെന്നും അബൂനയാൻ പറഞ്ഞു. Show Full Article

An agreement was signed to set up the largest solar power plant in Saudi Arabia