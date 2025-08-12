Begin typing your search above and press return to search.
    12 Aug 2025 9:52 PM IST
    12 Aug 2025 9:52 PM IST

    അബൂദബിയിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി മേഖലയിൽ​ വൻകുതിപ്പ്​

    ഒരു വർഷത്തിനിടെ 61ശതമാനം വളർച്ചയാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​
    അബൂദബിയിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി മേഖലയിൽ​ വൻകുതിപ്പ്​
    അബൂദബി: നിർമ്മിതബുദ്ധി സാ​ങ്കേതികവിദ്യയിൽ ആഗോളതലത്തിലെ പ്രധാനകേന്ദ്രമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അബൂദബി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ മേഖലയിൽ നേടിയത്​ വൻകുതിപ്പ്​. അബൂദബി ചേംബർ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുപ്രകാരം നിർമ്മിതബുദ്ധി മേഖലയിൽ 637കമ്പനികളുമായി 61ശതമാനം വളർച്ചയാണ്​ 2023 ജൂണിനും 2024 ജൂണിനുമിടയിൽ എമിറേറ്റ്​ കൈവരിച്ചത്​. 2024 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 90,904 എ.ഐ കമ്പനികളാണുള്ളത്​. ഇതിൽ അബൂദബിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ എണ്ണം കമ്പനികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​ നേട്ട​ത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

    2025 ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം 150 പുതിയ എ.ഐ കമ്പനികൾ എമിറേറ്റിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്​. അബൂദബിയിലെ നിക്ഷേപം, വിപുലമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ക്രോസ് സെക്ടർ ഡിമാൻഡ് എന്നിവ ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത്​. അബൂദബിയുടെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രംഗം അതിവേഗം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്​ അബൂദബി ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് വൈസ് ചെയർമാനും മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടറുമായ ശാമിസ് അലി ഖൽഫാൻ അൽ ദാഹിരി പറഞ്ഞു.

    മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്​, വടക്കേ ആഫ്രിക്ക (മെന) മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന നിർമ്മിതബുദ്ധി കേന്ദ്രമാണ്​ എമിറേറ്റ്​. അതോടൊപ്പം നിർമ്മിത ബുദ്ധി അധിഷ്ഠിത സംരംഭങ്ങൾ, നവീകരണം, ഗവേഷണം എന്നിവയിൽ ആഗോളതലത്തിൽ മുൻപന്തിയിലാണ്​ അബൂദബിയുള്ളത്​.

    യു.എ.ഇയിൽ എ.ഐ രംഗത്ത്​ മുന്നേറ്റത്തിന്​ വഴിയൊരുക്കുന്ന അഞ്ച് ജിഗാവാട്ട് ശേഷിയുള്ള കൂറ്റൻ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് കാമ്പസ് അബൂദബിയിൽ നിർമിക്കുന്നതിന്​ യു.എ.ഇയും യു.എസും ധാരണയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്​. യു.എസിന് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എ.ഐ കാമ്പസായിരിക്കുമിത്​. യു.എ.ഇ ആസ്ഥാനമായ ജി ഫോർട്ടി ടുവും മൈക്രോസോഫ്റ്റും ചേർന്നാണ് കാമ്പസ് നിർമിക്കുന്നത്.

    ഏറ്റവും പുതിയ സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ അതിവേഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യത്ത്​ വിവിധ മേഖലകളിൽ എ.ഐ നിലവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്​. സർക്കാർ വിദ്യഭ്യാസത്തിന്‍റെ കെ.ജി മുതൽ 12ാംക്ലാസ്​ വരെയുള്ള തലങ്ങളിൽ എ.ഐ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന്​ ദിവസങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പ്​ പ്രഖ്യാപനം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പുതിയ എ.ഐ കാമ്പസ്​ കൂടി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന നിർമ്മിതബുദ്ധി കേന്ദ്രമായി എമിറേറ്റ്​ മാറും​.

    2017ൽ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ദേശീയ എ.ഐ നയം ആരംഭിച്ച ആദ്യ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് യു.എ.ഇ. ആഗോള എ.ഐ ഹബ്ബായി മാറാനുള്ള പാതയിൽ രാജ്യം പ്രവേശിച്ചിട്ട്​ വർഷങ്ങളായി. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ഗതാഗതം, ഊർജ്ജം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിർണായക മേഖലകളിലുടനീളം എ.ഐ സാ​ങ്കേതികവിദ്യ സംയോജിപ്പിക്കാൻ മുൻഗണന നൽകുന്നുണ്ട്​.

