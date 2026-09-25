Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത കുറയാൻ കാരണം നിസ്സാരമായ ഈ അശ്രദ്ധകളാകാം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്

    text_fields
    bookmark_border
    വീട്ടിലെ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത കുറയാൻ കാരണം നിസ്സാരമായ ഈ അശ്രദ്ധകളാകാം; ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്
    cancel

    വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ ഇന്റർനെറ്റ് വേഗത കുറയുന്നത് പലപ്പോഴും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാകണമെന്നില്ല ഇതിന് കാരണം. നമ്മുടെ വീടുകളിലെ ചില ചെറിയ അശ്രദ്ധകൾ കൊണ്ടുപോലും വൈഫൈ വേഗത കുറയാം. വീട്ടിലെ വൈഫൈ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും തടസ്സമില്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം;

    റൂട്ടറിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുക

    വീടുകളിൽ വൈഫൈ റൂട്ടർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം സിഗ്നൽ ഗുണനിലവാരത്തെ വലിയ രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. വീടിന്റെ മൂലകളിലോ മതിലുകൾക്ക് പിന്നിലോ റൂട്ടറുകൾ വെക്കുന്നത് സിഗ്നൽ തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമാകും. വീടിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത അല്പം ഉയർന്ന സ്ഥലത്ത് റൂട്ടർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് വീടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ സിഗ്നൽ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.

    റൂട്ടർ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക

    ഫോൺ ഹാങ്ങ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറില്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് വൈഫൈ റൂട്ടറിന്റെ കാര്യവും. റൂട്ടറും മോഡവും ഓഫ് ചെയ്ത് ഏകദേശം 30 സെക്കൻഡിനു ശേഷം വീണ്ടും ഓൺ ചെയ്യുക. ഇത് റൂട്ടറിലെ ചെറിയ തകരാറുകളും മെമ്മറി പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച് വേഗത വീണ്ടെടുക്കാൻ സഹായിക്കും.

    ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത ഡിവൈസുകൾ കണക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക

    നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാൽ പോലും ഫോണുകൾ, സ്മാർട്ട് ടിവികൾ, മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡാറ്റ ഉപയോ​ഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇത് നെറ്റ്വർക്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതിനാൽ വൈഫൈയുമായി കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഡിവൈസുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് മറ്റ് ഡിവൈസുകളിൽ വേഗത കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും.

    5GHz ബാൻഡിലേക്ക് മാറുക

    ഇന്നത്തെ പുതിയ റൂട്ടറുകളിൽ 2.4 GHz, 5 GHz എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ബാൻഡുകൾ ലഭ്യമാണ്. വലിയ ദൂരേക്ക് സിഗ്നൽ നൽകാൻ 2.4 GHz സഹായിക്കുമെങ്കിലും, വേഗത കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് 5 GHz ബാൻഡിലാണ്. റൂട്ടറിന് അടുത്താണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, കൂടുതൽ വേഗതയ്ക്കായി 5 GHz ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

    റൂട്ടറിന്റെ ഫേംവെയർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക

    മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ റൂട്ടറിന്റെ ഫേംവെയറും കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ബഗുകൾ പരിഹരിക്കാനും സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും വേഗത മെച്ചപ്പെടുത്താനും നിർമ്മാതാക്കൾ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ നൽകാറുണ്ട്. റൂട്ടറിന്റെ ഡാഷ്‌ബോർഡ് വഴി ഇത് എളുപ്പത്തിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ചെറിയ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടും വേഗത വർദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് പ്ലാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - 5 tips to boost your Wi-Fi speed
    Next Story
    X