വാട്സ്ആപ്പ് വിഡിയോ ഗാലറിയിലില്ല, എന്നിട്ടും ഫോൺ മെമ്മറി നിറയുമോ? ഇനിയെന്തുചെയ്യുംtext_fields
ഫോണിൽ മെമ്മറി തീർന്നെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് വരുമ്പോൾ ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും പരിശോധിക്കുന്നവരാണ് അധികവും. ഗാലറിയിൽ നോക്കിയാൽ വലിയ ഫയലുകളൊന്നും കാണാനില്ല. എന്നിട്ടും ഫോണിലെ ഒഴിവുള്ള സ്ഥലം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായിരിക്കും കാരണം? ഇതിന് പിന്നിൽ വാട്സ്ആപ്പിൽ ദിവസവും ലഭിക്കുന്ന വിഡിയോകളുമാകാം. ഗാലറിയിൽ കാണുന്നില്ലെന്നതുകൊണ്ട് അവ ഫോണിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നില്ലെന്ന് കരുതരുത്. തനിയെ ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത് തടഞ്ഞാലും ഒരു വിഡിയോ തുറന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് ഫോണിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യപ്പെടാം. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ഫയലുകൾ ഫോണിന്റെ സംഭരണസ്ഥലത്ത് ഇടം പിടിക്കും.
ഗാലറിയിൽ കാണാത്ത വിഡിയോ എവിടെയാണ്?
വാട്സ്ആപ്പിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ക്രമീകരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും തനിയെ ഫോണിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തവ ഗാലറിയിൽ കാണിക്കണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ളതും.തനിയെ ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കിയാലും ഒരു വിഡിയോ കാണാൻ അമർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡൗൺലോഡ് ആരംഭിക്കാം. അതിനാൽ വിഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോണിൽ ഇടം പിടിച്ചേക്കാം.അതേസമയം, ഗാലറിയിൽ കാണിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ക്രമീകരണം ഫയലിനെ അവിടെനിന്ന് മറയ്ക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോണിൽനിന്ന് അത് നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല. നിരവധി വിഡിയോകൾ ഇത്തരത്തിൽ ശേഖരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഫോണിലെ ഒഴിവുള്ള സ്ഥലം കുറയാം.
ഫോൺ മെമ്മറി നിറയാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്
വാട്സ്ആപ്പ് തുറന്ന് സെറ്റിങ്സിൽ പോകുക. തുടർന്ന് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡാറ്റ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അവിടെ മീഡിയ ഓട്ടോ ഡൗൺലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കയറി മൊബൈൽ ഡാറ്റയിലൂടെയും വൈഫൈയിലൂടെയും വിഡിയോകൾ തനിയെ ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം.ആവശ്യമുള്ള വിഡിയോകൾ മാത്രം പിന്നീട് തുറന്ന് കാണാം.
ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യാം
വിഡിയോ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട ചാറ്റിൽനിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാം. വിഡിയോയിൽ അമർത്തിപ്പിടിച്ച് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കാം.ഗാലറിയിൽനിന്ന് മാത്രം നീക്കം ചെയ്താൽ വാട്സ്ആപ്പിലെ പകർപ്പ് അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അതിനാൽ വാട്സ്ആപ്പിലെ സംഭരണവും പരിശോധിക്കണം.
കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയലുകൾ കണ്ടെത്താം
ഏതൊക്കെ വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളുമാണ് ഫോണിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വാട്സ്ആപ്പിൽ പ്രത്യേക സൗകര്യമുണ്ട്.വാട്സ്ആപ്പിലെ സെറ്റിങ്സിൽ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് ഡാറ്റ തുറന്ന് മാനേജ് സ്റ്റോറേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ഫയലുകളും ഓരോ ചാറ്റിലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും കാണാം. ആവശ്യമില്ലാത്തവ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം.
ഗാലറിയിൽ വിഡിയോകൾ കാണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം
വാട്സ്ആപ്പിലെ സെറ്റിങ്സിൽ ചാറ്റ്സ് തുറന്ന് മീഡിയ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇതോടെ പുതുതായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും ഫോണിന്റെ ഗാലറിയിൽ കാണിക്കില്ല.എന്നാൽ ഈ ക്രമീകരണം ഫോണിലെ സംഭരണസ്ഥലം ഒഴിവാക്കില്ല. ഗാലറിയിൽ ഫയലുകൾ കാണിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത്.
‘കാഷെ’ നീക്കം ചെയ്താൽ മെമ്മറി ഒഴിവാകുമോ?
ഫോണിലെ വാട്സ്ആപ്പ് ആപ്പിന്റെ കാഷെ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റോറേജ് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനായി ഫോണിന്റെ സെറ്റിങ്സിൽ ആപ്പ്സ് തുറന്ന് വാട്സ്ആപ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് സ്റ്റോറേജിൽ പ്രവേശിക്കുക. തുടർന്ന് ക്ലിയർ കാഷെ നൽകാം. ഇത് ചാറ്റുകളെയോ പ്രധാന ഫയലുകളെയോ ബാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ക്ലിയർ ഡാറ്റ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്.ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഡിയോകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയും മീഡിയ ഓട്ടോ ഡൗൺലോഡ് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഫോണിലെ സ്റ്റോറേജ് അനാവശ്യമായി നിറയുന്നത് തടയാം.