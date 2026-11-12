ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും സ്ക്രീൻ തനിയെ തെളിയുന്നുണ്ടോ? കാരണമറിയാംtext_fields
മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ സ്ക്രീൻ ഇടയ്ക്കിടെ തനിയെ തെളിയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫോൺ എടുത്തുനോക്കുമ്പോൾ പുതിയ സന്ദേശമോ മിസ്ഡ് കോളോ ഒന്നുമുണ്ടാകില്ല. ശബ്ദമോ വൈബ്രേഷനോ ഇല്ലാതെ സ്ക്രീൻ മാത്രം ഓണാകുന്നതാണ് പലരെയും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്നത്. ഫോണിൽ എന്തെങ്കിലും തകരാറുണ്ടോ, ആരെങ്കിലും സന്ദേശം അയച്ചിട്ട് അത് കാണിക്കാത്തതാണോ എന്നൊക്കെയാകും സംശയം.എന്നാൽ എല്ലാപ്പോഴും ഇത് ഫോണിന്റെ തകരാറാകണമെന്നില്ല. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ മുതൽ ചില സെൻസറുകളുടെ പ്രവർത്തനം വരെ ഇതിനു പിന്നിലുണ്ടാകാം. വാട്സ്ആപ്പിലെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത ചാറ്റുകളിൽനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിന് കാരണമാകാം.
വാട്സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും സ്ക്രീൻ തെളിയുമോ?
ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഗ്രൂപ്പിന്റെയോ ചാറ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അതിൽനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നത് തടയപ്പെടുന്നില്ല. സന്ദേശം വരുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദവും വൈബ്രേഷനും ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം.അതുകൊണ്ടുതന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത ചാറ്റിൽ പുതിയ സന്ദേശം വന്നാലും ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാം. ഫോണിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്രമീകരണങ്ങളും ലോക്ക് സ്ക്രീൻ സംവിധാനവും അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശബ്ദമില്ലാതെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ തെളിയുകയും ചെയ്യും.അതായത്, ചാറ്റ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് സന്ദേശം വരുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ തെളിയില്ലെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാവില്ല.
ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത നമ്പറിൽനിന്ന് സന്ദേശം വന്നാലോ?
ഇവിടെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം. വാട്സ്ആപ്പിൽ ഒരാളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ അയാളിൽനിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങളും കോളുകളും സാധാരണ ചാറ്റിൽ ലഭിക്കില്ല. അതിനാൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത വാട്സ്ആപ്പ് കോൺടാക്ടിൽനിന്നുള്ള പുതിയ സന്ദേശത്തിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൂലം സ്ക്രീൻ തെളിയുകയുമില്ല.എന്നാൽ ഫോണിലെ സാധാരണ ടെക്സ്റ്റ് സന്ദേശങ്ങൾക്കും വാട്സ്ആപ്പ് ബ്ലോക്കിങ്ങിനും വ്യത്യസ്ത ക്രമീകരണങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരു നമ്പർ വാട്സ്ആപ്പിൽ മാത്രം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതേ നമ്പറിൽനിന്നുള്ള സാധാരണ എസ്എംഎസ് തടയപ്പെടണമെന്നില്ല.
സ്ക്രീൻ തനിയെ തെളിയാൻ മറ്റു കാരണങ്ങളും
നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ മാത്രമല്ല, ഫോണിലെ ചില പ്രത്യേക ക്രമീകരണങ്ങളും ഡിസ്പ്ലേ തനിയെ ഓണാകാൻ കാരണമാകാം.
1. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ: ചില ആപ്പുകൾ ശബ്ദമില്ലാത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നൽകാറുണ്ട്. പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ, പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കുമ്പോൾ ഫോണിലെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സ്ക്രീൻ തെളിയാം.
2. ലിഫ്റ്റ് ടു വേക്ക്: ഫോൺ കൈയിലെടുക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ സ്വയം തെളിയിക്കുന്ന സംവിധാനമാണിത്. ഫോണിന്റെ ചലനം തിരിച്ചറിയുന്ന സെൻസറുകളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ഫോൺ എടുത്തുയർത്തുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ ചലനങ്ങളും ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണമായേക്കാം.
3. ആപ്പുകളിലെ തകരാറുകൾ: ചിലപ്പോൾ ആപ്പുകളിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് കാരണമാകാം. ഡൂ നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് മോഡ് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും സ്ക്രീൻ തെളിയുന്നത് തടയപ്പെടണമെന്നില്ല. ഇത് ഫോണിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്രമീകരണങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടും.
ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാൻ എന്തുചെയ്യാം?
ആദ്യം ഫോണിലെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കുക. സ്ക്രീൻ തെളിഞ്ഞ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ആപ്പിൽനിന്ന് അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം.തുടർന്നും പ്രശ്നം ആവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
- -ഡിസ്പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്സിലെ 'ലിഫ്റ്റ് ടു വേക്ക്' ഓപ്ഷൻ ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം.
- -ആവശ്യമില്ലാത്ത ആപ്പുകളുടെ ലോക്ക് സ്ക്രീൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഒഴിവാക്കാം.
- ഫോണിലെ 'വേക്ക് സ്ക്രീൻ ഫോർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ' പോലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അവ പരിശോധിക്കാം.
- പ്രശ്നം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഫോൺ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ആപ്പുകളും സോഫ്റ്റ്വെയറും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.
- എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഈ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ പേരും പ്രവർത്തനരീതിയും ഒരുപോലെയായിരിക്കില്ല. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളുടെ ബ്രാൻഡും ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിപ്പും അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും.
മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫോൺ ഇടയ്ക്കിടെ തനിയെ തെളിയുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഫോണിൽ തകരാറുണ്ടെന്നോ ആരെങ്കിലും രഹസ്യമായി സന്ദേശം അയയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നോ കരുതേണ്ടതില്ല.