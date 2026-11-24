മൊബൈൽ റീചാർജ് യു.പി.ഐ വഴിയാണോ? അറിയാതെ പണം കളയേണ്ട!text_fields
മൊബൈൽ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ കടയിൽ പോകുകയോ നീണ്ട നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുകയോ വേണ്ടല്ലോ. യു.പി.ഐ ആപ്പ് തുറന്ന് ഏതാനും സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ റീചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് മിക്കവരുടെയും പതിവ്. എന്നാൽ ഈ സൗകര്യത്തിന് ചെറിയൊരു അധിക ചെലവ് കൂടി നൽകേണ്ടിവരുന്നുണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആദ്യമൊക്കെ സൗജന്യമായി ലഭിച്ചിരുന്ന ഈ സൗകര്യത്തിന് അധിക ചാർജ് ഈടാക്കുന്ന രീതി 2021 മുതൽ തന്നെ ചില പേയ്മെന്റ് ആപ്പുകൾ പരീക്ഷിച്ചുതുടങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് കൂടുതൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കും ഇത് വ്യാപിച്ചു. ചെറിയ തുകയായതിനാൽ പലരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഈ ഫീസ്, പതിവായി റീചാർജ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ചെലവിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയാണ്
രണ്ടോ മൂന്നോ രൂപയല്ലേ, അത്ര കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കരുതി പലരും ഇത് അവഗണിക്കും. പക്ഷേ പത്തുതവണ റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേ ചെറിയ തുക ആവർത്തിച്ച് നൽകേണ്ടിവന്നാലോ? അനാവശ്യമായി ചെലവാകുന്നത് എത്രയെന്ന് ചിന്തിച്ചുനോക്കൂ. മാത്രമല്ല, യു.പി.ഐ ആപ്പുകളിൽ കാണുന്ന പ്ലാനുകൾ മാത്രമാണോ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത്? റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ പണം ലാഭിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?
റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പ്ലാനിന്റെ വില മാത്രമാണ്. എന്നാൽ പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന തുക കൂടി പരിശോധിക്കാറുണ്ടോ?
ചില പേയ്മെന്റ് ആപ്പുകൾ മൊബൈൽ റീചാർജിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺവീനിയൻസ് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. റീചാർജ് തുകയ്ക്ക് പുറമേയുള്ള ഈ ചെറിയ തുക ഓരോ ഇടപാടിലും ചേർക്കപ്പെടാം. ഉദാഹരണത്തിന്, 200 രൂപയുടെ പ്ലാനിന് പുറമേ ഫീസ് കൂടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് 200 രൂപയിൽ കൂടുതലായിരിക്കും.
ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. യു.പി.ഐ വഴി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് പണം കൈമാറുന്നതിന് ഈടാക്കുന്ന ഫീസല്ല ഇത്. മൊബൈൽ റീചാർജ് സേവനം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ആപ്പ് ഈടാക്കുന്ന അധിക ചാർജാണ്. എല്ലാ ആപ്പുകളിലും ഒരേ നിരക്കല്ല; ചിലതിൽ ഫീസ് ഉണ്ടാകാം, ചിലതിൽ ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ പണം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് അവസാന പേയ്മെന്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന തുക പരിശോധിക്കുക.മറ്റൊരു കാര്യം പ്ലാനുകളുടെ ലഭ്യതയാണ്. തേർഡ് പാർട്ടി പേയ്മെന്റ് ആപ്പുകളിൽ കാണുന്ന പ്ലാനുകൾ മാത്രം പരിശോധിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു പ്ലാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോകാൻ ഇടയാക്കും. നിങ്ങൾ ജിയോ, എയർടെൽ, വി, ബി.എസ്.എൻ.എൽ എന്നിവയിൽ ഏത് ഉപയോഗിച്ചാലും അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പ് വഴി റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയ മാർഗം.ഓരോ ടെലികോം കമ്പനിയും വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള പ്ലാനുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഡാറ്റാ പാക്കുകൾ, വാലിഡിറ്റി പ്ലാനുകൾ, വോയ്സ്-ഒൺലി പ്ലാനുകൾ, പ്രത്യേക ഓഫറുകൾ തുടങ്ങി പലതും അതത് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ ഔദ്യോഗിക ആപ്പിലോ പരിശോധിക്കാം. എല്ലാ പ്ലാനുകളും എല്ലാ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പുകളിലും ഒരുപോലെ ലഭിക്കണമെന്നില്ല.
ഉദാഹരണത്തിന്, ഡാറ്റ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് വലിയ ഡാറ്റാ പ്ലാനിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകണമെന്നില്ല. പ്രധാനമായും ഇൻകമിങ് കോളുകൾക്കും അത്യാവശ്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി മാത്രം ഒരു സെക്കൻഡറി നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നയാളാണെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ആവശ്യമായ വാലിഡിറ്റി നൽകുന്ന പ്ലാൻ മതിയാകും. അതിനാൽ റീചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്ലാനുകളും കൂടി പരിശോധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത്
1. അവസാന തുക പരിശോധിക്കുക: പേയ്മെന്റ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലാൻ തുകയ്ക്ക് പുറമേ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫീസോ മറ്റേതെങ്കിലും ചാർജോ ചേർത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക.
2. ഔദ്യോഗിക ആപ്പും പരിശോധിക്കുക: ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് MyJio, എയർടെൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് Airtel Thanks, വി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് Vi ആപ്പ്, ബി.എസ്.എൻ.എൽ – BSNL Selfcare തുടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്ലാനുകൾ പരിശോധിക്കാം. വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും റീചാർജ് ചെയ്യാം.
3. ആവശ്യമുള്ള പ്ലാൻ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക: ദിവസേന എത്ര ഡാറ്റ വേണം, എത്ര ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി വേണം, അൺലിമിറ്റഡ് കോളുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പ്ലാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഓഫറുകൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കൂടുതൽ വിലയുള്ള പ്ലാൻ എടുക്കേണ്ടതില്ല.
4. നമ്പർ രണ്ടുതവണ ഉറപ്പാക്കുക: മറ്റൊരാളുടെ നമ്പർ റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ തെറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പേയ്മെന്റ് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം തെറ്റായ നമ്പറിലേക്ക് പോയ റീചാർജ് തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നത് എളുപ്പമാകണമെന്നില്ല.
5. റീചാർജ് വിജയിച്ചോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക: പണം അക്കൗണ്ടിൽനിന്ന് പോയെന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം റീചാർജ് വിജയിച്ചെന്ന് കരുതരുത്. ആപ്പിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റസും ഓപ്പറേറ്ററിൽനിന്നുള്ള സ്ഥിരീകരണ സന്ദേശവും പരിശോധിക്കുക.
ഏത് മാർഗമാണ് കൂടുതൽ ലാഭകരം?
യു.പി.ഐ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നല്ല. വേഗത്തിലും സൗകര്യപ്രദമായും റീചാർജ് ചെയ്യാൻ അവ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും അതേ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലെ അധിക ചാർജുകൾ പരിശോധിക്കണം. അതോടൊപ്പം, ടെലികോം കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക ആപ്പിലോ വെബ്സൈറ്റിലോ ലഭ്യമായ പ്ലാനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുകയും വേണം.