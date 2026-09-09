ഐഫോൺ 18 പ്രോയും ഫോൾഡ് ഫോണും ഇന്നെത്തും, ഫീച്ചറുകളും വിലയും അറിയാം

ഐഫോൺ 18 പ്രോയും ഫോൾഡ് ഫോണും ഇന്നെത്തും, ഫീച്ചറുകളും വിലയും അറിയാംtext_fields
ആഗോള സാങ്കേതിക ലോകം കാത്തിരിക്കുന്ന ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഉൽപന്ന അവതരണ ചടങ്ങിന് ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 9) തിരിതെളിയും. 'സർപ്രൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ വമ്പൻ മെഗാ ഇവന്റ് ഇന്ത്യൻ സമയം ഇന്ന് രാത്രി 10.30-നാണ് അരങ്ങേറുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും തത്സമയം സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ് എന്നീ പ്രീമിയം ഫോണുകൾക്കൊപ്പം, ആപ്പിളിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോണായ 'ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണും' പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് വിവരം. എന്നാൽ സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ബജറ്റ് പതിപ്പായ ഐഫോൺ 18-ന്റെ റിലീസ് വൈകുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നത് ആപ്പിൾ പ്രേമികളിൽ ചെറിയ നിരാശയും പടർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ വൻ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ഐഫോൺ 18 പ്രോ സീരീസിൽ മുൻഗാമികളേക്കാൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് കമ്പനി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഐഫോൺ 18 പ്രോയിൽ 6.3 ഇഞ്ചും പ്രോ മാക്സ് മോഡലിൽ 6.9 ഇഞ്ചുമുള്ള 120 ഹെർട്സ് ഓലെഡ് (OLED) ഡിസ്പ്ലേയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. മുൻ മോഡലുകളിലെ പ്രൊസസറുകളെക്കാൾ അതിവേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും നൽകുന്ന, 2 നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച വിപ്ലവകരമായ എ20 പ്രോ (A20 Pro) ചിപ്പ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണുകളുടെ പ്രധാന കരുത്ത്. 12 ജിബി റാമും ആപ്പിൾ സ്വന്തമായി വികസിപ്പിച്ച സി2 മോഡമും ഇതിൽ ഇടംപിടിക്കും. ഗ്രാഫിക്സ് പ്രകടനത്തിൽ മുൻപത്തെക്കാൾ 18 ശതമാനത്തോളം വർധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. കൂടാതെ, സ്ക്രീനിലെ 'ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിന്റെ' വലിപ്പം കുറയ്ക്കാനോ, ഫേസ് ഐഡി സാങ്കേതികവിദ്യ സ്ക്രീനിനടിയിലേക്ക് (Under-display Face ID) മാറ്റാനോ ആപ്പിൾ തയാറായേക്കും.
ക്യാമറ പ്രേമികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ സർപ്രൈസുകളാണ്. 48 മെഗാപിക്സലിന്റെ മൂന്ന് പിൻ ക്യാമറകളും 24 മെഗാപിക്സലിന്റെ മുൻ ക്യാമറയുമാണ് പ്രോ സീരീസിലുള്ളത്. പ്രോ മാക്സ് മോഡലിൽ വേരിയബിൾ അപർച്ചർ (Variable Aperture) സാങ്കേതികവിദ്യ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പ്രകാശത്തിന്റെ ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് ക്യാമറ ലെൻസിന്റെ അപ്പർച്ചർ സ്വയം ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ സംവിധാനം, വെളിച്ചം കുറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളിലും പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറകൾക്ക് തുല്യമായ അൾട്രാ ക്ലിയർ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും പകർത്തുവാൻ സഹായിക്കും.
ഈ ഇവന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോണായിരിക്കും 'ഐഫോൺ ഫോൾഡ്' അല്ലെങ്കിൽ 'ഐഫോൺ അൾട്രാ' എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ഫോൺ ഒരു പുസ്തകം പോലെ തുറക്കാവുന്ന (Book-style) ഡിസൈനിലാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തുറക്കുമ്പോൾ ടാബ്ലെറ്റിന് തുല്യമായ വിശാലമായ ആന്തരിക ഡിസ്പ്ലേയും രണ്ട് പിൻ ക്യാമറകളും ഇതിലുണ്ടാകും. ഫേസ് ഐഡിക്ക് പകരം ടച്ച് ഐഡി സുരക്ഷാ സംവിധാനം തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നേക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ 2,000 മുതൽ 2,500 ഡോളർ വരെ (ഏകദേശം 1.70 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ) വരുന്ന അതീവ പ്രീമിയം വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുക.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും വലിയ തരംഗമുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോ സീരീസിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിലകൾ ചടങ്ങിൽ വെളിപ്പെടുത്തുമെങ്കിലും നിലവിലുള്ള വിലയിരുത്തലുകൾ പ്രകാരം ഐഫോൺ 18 പ്രോയ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 1.34 ലക്ഷം രൂപ മുതലായിരിക്കും പ്രാരംഭ വില. പ്രോ മാക്സ് മോഡലിന് സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് 1.55 ലക്ഷം മുതൽ1.70 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില വന്നേക്കും. ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രീ-ഓർഡർ തിയതികളും ആദ്യഘട്ട വിൽപ്പനയുടെ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാകും.
സാധാരണ ആപ്പിൾ ഇവന്റുകളിൽ പ്രോ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ബേസ് മോഡലുകളും പുറത്തിറക്കുന്ന പതിവാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ, ഇത്തവണ കമ്പനി ആ തന്ത്രം മാറ്റുകയാണ്. പ്രീമിയം സെഗ്മെന്റിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സാധാരണ ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18e,എന്നിവയുടെ അവതരണം 2027 ലേക്ക് നീട്ടിവെച്ചതായാണ് സൂചനകൾ. ഐഫോണുകൾക്ക് പുറമേ, പുതിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് (Apple Watch) സീരീസ്, അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത എയർപോഡ്സ് (AirPods) മോഡലുകൾ എന്നിവയും ഇന്നത്തെ ഇവന്റിൽ ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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