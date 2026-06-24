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    Mobiles
    Posted On
    date_range 24 Jun 2026 8:07 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Jun 2026 8:07 PM IST

    പോക്കറ്റ് കീറാതെ സ്വന്തമാക്കാം; 15,000 രൂപ ബജറ്റിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മികച്ച സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ഇതാ

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    പോക്കറ്റ് കീറാതെ സ്വന്തമാക്കാം; 15,000 രൂപ ബജറ്റിൽ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന മികച്ച സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ഇതാ
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    സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിരാശകരമായ വർഷമാണ് 2026. റാമിന്‍റെ വില വർദ്ധനവിനെ തുടർന്ന് ഫോണുകളുടെ വില കുത്തനെ ഉയർന്ന ഒരു വർഷമാണിത്. 15,000 രൂപയിൽ താഴെ ബജറ്റിൽ മികച്ച ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി വിപണിയിലുള്ള മികച്ച 5 സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പരിചയപ്പെടാം. മികച്ച ബജറ്റ് ഫോണുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ

    മോട്ടോ ജി37 പവർ

    മോട്ടോറോളയുടെ 'പവർ' സീരീസിലെ മികച്ചൊരു എൻട്രി-ലെവൽ മോഡലാണിത്. മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് തന്നെയാണ് ഈ സീരീസിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത. പൊടിയും വെള്ളവും പ്രതിരോധിക്കാൻ ഐ.പി 64 റേറ്റിംഗുള്ള ഈ ഫോണിന് മോട്ടോയുടെ ഹലോ യു.ഐ മികച്ച സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അനുഭവം നൽകുന്നു. 15,000 രൂപ സെഗ്മെന്റിൽ നല്ല കാമറ പെർഫോമൻസും ഒരു ദിവസത്തിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കരുത്തുറ്റ 7,000mAh ബാറ്ററിയും ഫോണിനെ വേറിട്ടു നിർത്തുന്നു.

    ഒപ്പോ കെ14x 5G

    മികച്ച ഡിസൈനിലാണ് ഒപ്പോ കെ14x വിപണിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഐസി ബ്ലൂ, പ്രിസം വയലറ്റ് എന്നീ ആകർഷകമായ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ ഈ ഫോണിനും ഐ.പി64 റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. 6.75 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി എൽ.സി.ഡി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോണിൽ ദൈനംദിന ഉപയോഗങ്ങൾക്കും ചെറിയ ഗെയിമുകൾക്കും മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഇത് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ കഴിയുന്ന ക്യാമറയും മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.

    ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോ 3

    വളരെ കുറഞ്ഞ ബജറ്റിൽ മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫിനായി ഒരു ഫോൺ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോ 3 ധൈര്യമായി തെരഞ്ഞെടുക്കാം. വിലക്കുറവാണെങ്കിലും ഐ.പി64 റേറ്റിംഗും ഈ ഫോണിനുണ്ട്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഐ.പി.എസ് എൽ.സിഡി പാനലാണ് ഇതിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഹെവി ഗെയിമിംഗിന് അത്ര അനുയോജ്യമല്ലെങ്കിലും, മികച്ച ബാറ്ററിയും തൃപ്തികരമായ ക്യാമറയും നൽകുന്നതിനാൽ കുറഞ്ഞ ബജറ്റിലെ മികച്ച ഡീലാണിത്.

    പോക്കോ സി 85

    വ്യത്യസ്തമായ രൂപകല്പനയോടെയെത്തുന്ന പോക്കോ സി 85 ഐ.പി IP64 റേറ്റിംഗിലാണ് വരുന്നത്. 6.9 ഇഞ്ചിന്റെ വലിയ ഐ.പി.എസ് എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഷവോമിയുടെ ഹൈപ്പർ ഒ.എസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പകൽ സമയത്ത് മികച്ച പ്രകടനം നൽകുന്ന കാമറയും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററിയും ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഫോൺ പരിഗണിക്കാം.

    സാംസങ് ഗാലക്‌സി എം17

    പട്ടികയിലെ മറ്റ് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അല്പം പഴയ മോഡലാണെങ്കിലും മികച്ച മൂല്യം നൽകുന്ന ഒരു ഫോണാണ് ഗാലക്‌സി എം17. 16,999 രൂപയാണ് വിലയെങ്കിലും ഗംഭീരമായ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് സാംസങ് ഇതിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. 6 വർഷത്തെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ സാംസങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു എന്നത് വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. 5,000mAh ബാറ്ററിയാണെങ്കിലും, പവർ-എഫിഷ്യന്റ് ആയ ചിപ്‌സെറ്റും ഡിസ്പ്ലെയും കാരണം മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കും.

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    TAGS:androidbest smart phone15000rsBudget phones
    News Summary - Best Smartphones Under ₹15,000: Top 5 Budget Picks to Buy in 2026
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