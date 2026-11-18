ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പിൾ മാപ്പിന് പുതിയ മുഖം; ഇനി മലയാളത്തിലും സ്ഥലനാമങ്ങൾtext_fields
ഇന്ത്യയിലെ ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ആപ്പിൾ മാപ്പിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് ആപ്പിൾ. പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലുള്ള സ്ഥലനാമങ്ങൾ, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി (എ.ആർ) ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാൽനട വഴികാട്ടൽ, കൂടുതൽ വ്യക്തമായ റോഡ് വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങി നിരവധി സൗകര്യങ്ങളാണ് പുതിയ മാപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ റോഡുകളുടെ പ്രത്യേകതകളും ഉപയോക്താക്കളുടെ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ പതിപ്പ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
പേരില്ലാത്ത റോഡുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വഴി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് പുതിയ മാപ്പിന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. റോഡുകളുടെ പേരുകൾക്കു പകരം പെട്രോൾ പമ്പുകൾ, തൂണുകൾ, മറ്റ് തിരിച്ചറിയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സഹായത്തോടെ യാത്രക്കാർക്ക് ദിശ മനസിലാക്കാൻ കഴിയും.
മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 12 ഭാഷകളിൽ സ്ഥലനാമങ്ങൾ
പുതിയ ആപ്പിൾ മാപ്പിൽ ഇംഗ്ലീഷിനൊപ്പം പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും സ്ഥലനാമങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. മലയാളം, തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുങ്ക്, മറാത്തി, ബംഗാളി, ഗുജറാത്തി, പഞ്ചാബി, ഒഡിയ, ഉർദു തുടങ്ങിയ ഭാഷകൾക്കാണ് പിന്തുണ നൽകുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും ഉൾപ്പെടെ ആകെ 12 ഭാഷകളിൽ സ്ഥലനാമങ്ങൾ ലഭ്യമാകും.ഇരുഭാഷകളിലുള്ള ലേബലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ റോഡുകളും പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളും തിരിച്ചറിയുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാദേശിക ഭാഷയിൽ സ്ഥലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ മാറ്റം പ്രയോജനപ്പെടും.
എ.ആർ ഉപയോഗിച്ച് കാൽനട യാത്രയ്ക്കും വഴികാട്ടൽ
ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി (എ.ആർ) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വാക്കിങ് ഡയറക്ഷൻ സംവിധാനവും പുതിയ മാപ്പിലുണ്ട്. ഐഫോൺ കാമറയിലൂടെ ചുറ്റുപാടുകൾ കാണുമ്പോൾ യഥാർഥ കാഴ്ചയ്ക്ക് മുകളിൽ തന്നെ പോകേണ്ട ദിശകൾ തെളിയും.പരിചയമില്ലാത്ത നഗരങ്ങളിൽ കാൽനടയായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് സഹായകമാകും. ഫോണിലെ മാപ്പും ചുറ്റുമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും മാറിമാറി നോക്കേണ്ട സാഹചര്യം കുറയ്ക്കുകയാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
തെരുവുകളുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ലുക്ക് എറൗണ്ട്
ആപ്പിൾ മാപ്പിലെ ലുക്ക് എറൗണ്ട് സൗകര്യവും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെരുവുകളുടെ ഉയർന്ന വ്യക്തതയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ മുൻകൂട്ടി പരിശോധിക്കാം. യാത്ര പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെ റോഡുകളും സമീപത്തെ കെട്ടിടങ്ങളും മനസിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.ഇന്ത്യയിലെ 300-ലധികം പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ത്രിമാന രൂപത്തിൽ കാണിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും പുതിയ മാപ്പിലുണ്ട്. പ്രധാന ലാൻഡ്മാർക്കുകൾ തിരിച്ചറിയാനും സ്ഥലങ്ങളുടെ രൂപം മനസിലാക്കാനും ഇത് സഹായകമാകും.
പേരില്ലാത്ത റോഡുകളിലും വഴി കണ്ടെത്താം
ഇന്ത്യയിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും റോഡുകൾക്ക് വ്യക്തമായ പേരുകളില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് ആപ്പിൾ മാപ്പിലെ നാചുറൽ ലാംഗ്വേജ് ഗൈഡൻസ് സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.റോഡിന്റെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞ് വഴി നിർദേശിക്കുന്നതിന് പകരം പെട്രോൾ പമ്പ്, കവല, മറ്റ് തിരിച്ചറിയാവുന്ന അടയാളങ്ങൾ എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിർദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ഇതിന് കഴിയും. പ്രാദേശിക സാഹചര്യങ്ങളുമായി കൂടുതൽ ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന വഴികാട്ടൽ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഡ്രൈവിങ്ങിനും പൊതുഗതാഗത യാത്രകൾക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ
ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ശരിയായ ലെയിൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലെയിൻ ഗൈഡൻസ് സംവിധാനവും പുതിയ മാപ്പിലുണ്ട്. ഫ്ലൈഓവറുകളിലും സങ്കീർണമായ റോഡ് ജങ്ഷനുകളിലും ഏത് ലെയിനിലാണ് തുടരേണ്ടതെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.ഒരേ യാത്രയിൽ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പരമാവധി 15 സ്റ്റോപ്പുകൾ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തി റൂട്ട് തയ്യാറാക്കാം. മാക്, ഐപാഡ് എന്നിവയിൽ തയ്യാറാക്കിയ യാത്രാ റൂട്ടുകൾ ഐഫോണിലേക്ക് കൈമാറാനും കഴിയും.അഹമ്മദാബാദ്, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഡൽഹി, ഹൈദരാബാദ്, കൊൽക്കത്ത, മുംബൈ, പൂനെ എന്നീ എട്ട് നഗരങ്ങളിലെ പൊതുഗതാഗത വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാകും. സമീപ സ്റ്റേഷനുകൾ കണ്ടെത്താനും യാത്രാ റൂട്ടുകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ സഹായിക്കും. സൈക്കിൾ യാത്രക്കാർക്കായി സൈക്കിൾ പാതകൾ, റോഡുകളിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ, പടിക്കെട്ടുകൾ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയ്ക്കും പ്രാധാന്യം
ആപ്പിൾ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആപ്പിൾ അക്കൗണ്ടിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. യാത്രാ നിർദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വ്യക്തിഗത സൗകര്യങ്ങൾ ഉപകരണത്തിലെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കളുടെ യാത്രാ വിവരങ്ങളും തിരച്ചിൽ വിവരങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കമ്പനി പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്.പുതിയ മാപ്പിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ പതിപ്പുകൾ ആവശ്യമാണ്.ഇരുഭാഷാ സ്ഥലനാമങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ശബ്ദവഴികാട്ടലും ഉൾപ്പെടെ ചില സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ഐ.ഒ.എസ് 27.2 അല്ലെങ്കിൽ അതിനു ശേഷമുള്ള പതിപ്പ് വേണം. പൊതുഗതാഗത സൗകര്യം നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച എട്ട് നഗരങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങൾ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല.