ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത 3 കാര്യങ്ങൾ അറിയാമോ?text_fields
സ്മാർട്ട്ഫോൺ കൈയിലില്ലാത്ത ജീവിതം ഇന്ന് പലർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ല. രാവിലെ അലാറം കേട്ട് ഉണരുന്നത് മുതൽ രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള അവസാനത്തെ സ്ക്രോളിങ് വരെ ഫോൺ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത്രയേറെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണിനെക്കുറിച്ചും സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ചും ചില പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയില്ല. ദിവസവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം.
1. ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ 100 ശതമാനം എത്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണോ?
ഫോൺ വാങ്ങിയാൽ ബാറ്ററി എപ്പോഴും 100 ശതമാനം ചാർജിൽ നിലനിർത്തണമെന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ. എന്നാൽ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററികൾക്ക് ദീർഘകാലം മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമത നിലനിർത്താൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണമായി ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല.തുടർച്ചയായി 100 ശതമാനത്തിൽ ചാർജ് നിലനിർത്തുന്നതും ബാറ്ററി പൂർണമായി തീരുന്നതുവരെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ദീർഘകാലത്ത് ബാറ്ററിയുടെ തേയ്മാനം വർധിപ്പിക്കാം. അതിനാൽ ഫോണിൽ ബാറ്ററി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം. ചില ഫോണുകളിൽ 80 ശതമാനത്തിലോ അതിനടുത്തോ ചാർജിങ് നിർത്താനുള്ള സംവിധാനവുമുണ്ട്. ചാർജിങ്ങിനിടെ ഫോൺ അമിതമായി ചൂടാകുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.
2. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലെ സൗജന്യ വൈഫൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപകടകരമാണോ?
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഹോട്ടലുകളിലുമെല്ലാം സൗജന്യ വൈഫൈ ലഭിക്കാറുണ്ട്. മൊബൈൽ ഡാറ്റ തീർന്നാൽ ഇത്തരം നെറ്റ്വർക്കുകൾ വലിയ ആശ്വാസമാണ്. എന്നാൽ പരിചയമില്ലാത്ത വൈഫൈ ശൃംഖലകളിൽ കയറുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.വ്യാജ വൈഫൈ ശൃംഖലകൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഉപയോക്താക്കളെ കബളിപ്പിക്കാൻ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് കഴിയും. അതിനാൽ ഔദ്യോഗികമായി നൽകിയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്കാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. പൊതുവായ വൈഫൈ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ, പാസ്വേഡ് മാറ്റൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് സുരക്ഷിതം. വെബ്സൈറ്റുകളിൽ HTTPS സുരക്ഷയുണ്ടോ എന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക. സാധ്യമെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ മാർഗം.
3. ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്താലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ?
ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിലോ ബാറ്ററി തീർന്നെങ്കിലോ എന്തുചെയ്യും?
ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളാണ് ആൻഡ്രോയിഡിലെ 'ഫൈൻഡ് ഹബ്', ആപ്പിളിന്റെ 'ഫൈൻഡ് മൈ'. ഇവ മുൻകൂട്ടി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില പിന്തുണയുള്ള ഫോണുകളിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയ ശേഷവും പരിമിതമായ സമയത്തേക്ക് ഫോണിന്റെ അവസാന ലൊക്കേഷനോ ഓഫ്ലൈൻ ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങളോ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ എല്ലാ ഫോണുകളിലും ഈ സൗകര്യം ഒരുപോലെയല്ല. മോഡൽ, ക്രമീകരണങ്ങൾ, ബാറ്ററി നില, നെറ്റ്വർക്ക് പിന്തുണ എന്നിവയെല്ലാം ഇതിനെ ബാധിക്കും.അതുകൊണ്ട് ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ സൗകര്യം തിരയുന്നതിനുപകരം നേരത്തെ തന്നെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ദിവസവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയ അറിവുകൾ പോലും ചിലപ്പോൾ വലിയ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിക്കും. അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ പിഴവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സഹായിക്കും.