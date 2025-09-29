Begin typing your search above and press return to search.
    റോ​ബോ​ട്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ല​ക്ഷം ല​ക്ഷം പി​ന്നാ​ലെ...

    ചൈ​ന​യി​ലെ ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ; മ​റ്റു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ത്താ​ലും ഇ​ത്ര വ​രി​ല്ല
    റോ​ബോ​ട്ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ ല​ക്ഷം ല​ക്ഷം പി​ന്നാ​ലെ...
    റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ പ​ണി ക​ള​യു​മോ എ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക ഉ​യ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ലെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വ​ലി​യ ജ​ന​സം​ഖ്യ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​മാ​യ ചൈ​ന ഫാ​ക്ട​റി ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ഹു​ദൂ​രം മു​ന്നി​ല. ചൈ​നീ​സ് ഫാ​ക്ട​റി​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് 20 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് റോ​ബോ​ട്ടി​ക്സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. മ​റ്റെ​ല്ലാ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ക​ണ​ക്കു ചേ​ർ​ത്താ​ലും ഇ​ത്ര വ​രി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മാ​ത്രം മൂ​ന്ന് ല​ക്ഷം റോ​ബോ​ട്ടു​ക​ളെ ചൈ​ന തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ക്കി.

    വാ​ഹ​ന വെ​ൽ​ഡി​ങ്, ഭാ​ര​മു​ള്ള പെ​ട്ടി​ക​ൾ ക​ൺ​വെ​യ​ർ ബെ​ൽ​റ്റി​ൽ എ​ടു​ത്തു​വെ​ക്ക​ൽ, ക്ലീ​നി​ങ്, ഹോ​ട്ട​ലി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണം തു​ട​ങ്ങി, ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ജോ​ലി​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം യ​ന്ത്ര​മ​നു​ഷ്യ​രു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. വേ​ഗ​ത​യി​ലും കൃ​ത്യ​ത​യി​ലും യ​ന്ത്ര​മ​നു​ഷ്യ​ർ മു​ന്നി​ലാ​ണ്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത തൊ​ഴി​ലു​ക​ളി​ൽ നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യും പ​ര​മാ​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് ശ്ര​മം. ചൈ​നീ​സ് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​തി​ന് പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു. നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ന​കം 40 ശ​ത​മാ​നം തൊ​ഴി​ലു​ക​ൾ ക​വ​രു​മെ​ന്ന് ഓ​പ​ൺ എ.​ഐ സി.​ഇ.​ഒ സാം ​ആ​ൾ​ട്ട്മാ​ൻ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളി​ല്ലാ​തെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​ണ് ചൈ​ന ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

