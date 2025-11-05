Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightഎ.ഐ ആധിപത്യം;...
    TECH
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 11:35 AM IST

    എ.ഐ ആധിപത്യം; ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ച് വിടാൻ ഐ.ബി.എം

    text_fields
    bookmark_border
    എ.ഐ ആധിപത്യം; ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ച് വിടാൻ ഐ.ബി.എം
    cancel
    Listen to this Article

    മുംബൈ: 2025 അവസാന പാദത്തിൽ 1 ശതമാനം ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു വിടാൻ തീരുമാനവുമായി ടെക് ഭീമൻ ഐ.ബി.എം. 27,000 പേരെയാണ് പിരിച്ചുവിടൽ ബാധിക്കുക. രണ്ട് ലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാരാണ് കമ്പനിക്ക് നിലവിലുള്ളത്.

    ഐ.ബി.എമ്മിന് പുറമെ അടുത്ത കാലത്ത് ആമസോൺ, മെറ്റ, ഗൂഗ്ൾ, മൈക്രോ സോഫ്റ്റ് കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം വൻ തോതിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു.

    ആമസോൺ പിരിച്ചു വിട്ട 14000 പേരിൽ കൂടുതലും മാനേജർ ലെവലിലുള്ള ജീവനക്കാരായിരുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കടന്നു വരവിനെ തുടർന്ന് ഗൂഗ്ൾ സെയിൽസ് ഫോഴ്സും 4000 ജീവനക്കാരെ വെട്ടിക്കുറച്ചു. ജൂലൈയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 9000 ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചു വിടുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:IBMArtificial Intelligencelay offTech Jobs
    News Summary - IBM lay off
    Similar News
    Next Story
    X