സാംസങ് ഗാലക്സി S25 അൾട്രായുടെ വില കുത്തനെ കുറഞ്ഞു; ആമസോൺ സെയിലിൽ 96,499 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം
ന്യൂഡൽഹി: ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് സമ്മർ സെയിലിൽ വൻ വിലക്കുറവുമായി സാംസങ് ഗാലക്സി S25 അൾട്ര. മെയ് 8-ന് ആരംഭിച്ച സെയിലിൽ ആകർഷകമായ ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ കൂടി ചേരുന്നതോടെ ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഫലപ്രദമായ വില 97,000 രൂപയിൽ താഴെയായി കുറഞ്ഞു. വിപണിയിൽ പുതിയ മോഡലായ സാംസങ് ഗാലക്സി S26 അൾട്ര ലഭ്യമാണെങ്കിലും, മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന S25 അൾട്രയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഡീൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. നേരത്തെ 1,29,999 രൂപയായിരുന്ന 12GB റാം, 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റ് ഇപ്പോൾ 99,999 രൂപയ്ക്കാണ് സെയിലിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നേരിട്ട് 30,000 രൂപയുടെ കിഴിവ് ലഭിക്കുന്നു.
ഇതിനുപുറമെ എച്ച്.ഡി.എഫ്.സി ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 3,500 രൂപയുടെ അധിക ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടി ലഭിക്കുന്നതോടെ ഫോണിന്റെ വില 96,499 രൂപയായി കുറയും. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഉപകരണത്തിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കുകളിൽ ഒന്നാണ്. പുതിയ മോഡലുകൾ വിപണിയിലുണ്ടെങ്കിലും സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമതയാണ് S25 അൾട്ര നൽകുന്നത്. ഒന്നിലധികം ആപ്പുകൾ ഒരേസമയം ഉപയോഗിക്കാനും ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങിനും മികച്ച ഗ്രാഫിക്സ് നൽകുന്ന ഗെയിമുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ കളിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതകളിലൊന്ന് അതിന്റെ വലിയ അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ്.
മികച്ച കളർ കോൺട്രാസ്റ്റും QHD+ റെസല്യൂഷനും നൽകുന്ന ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 120Hz LTPO റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ക്രീനിലെ പ്രതിഫലനം കുറയ്ക്കുന്ന ആന്റി-റിഫ്ലക്റ്റീവ് കോട്ടിങ് വെളിച്ചമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും കാഴ്ചാസുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നോർമൽ ഉപയോഗത്തിൽ 17 മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി ലൈഫും ഡ്യുവൽ ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസുകൾ അടങ്ങിയ ക്വാഡ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണവും മികച്ച സൂം ഫോട്ടോഗ്രാഫി അനുഭവവും ഫോൺ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, നിലവിലെ വിലക്കുറവിൽ പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ സാംസങ് ഗാലക്സി S25 അൾട്ര മികച്ച മൂല്യമുള്ള ഒന്നായി മാറുകയാണ്.
