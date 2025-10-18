Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightTECHchevron_rightഫോൺ ഗാലറിയിൽ അടിപൊളി...
    TECH
    Posted On
    date_range 18 Oct 2025 5:22 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Oct 2025 5:22 PM IST

    ഫോൺ ഗാലറിയിൽ അടിപൊളി ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും തിരയുന്ന ടൂളുമായി ​മെറ്റ; സ്വകാര്യതയിൽ ആശങ്കയുമായി ടെക് ലോകം

    text_fields
    bookmark_border
    ഫോൺ ഗാലറിയിൽ അടിപൊളി ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും തിരയുന്ന ടൂളുമായി ​മെറ്റ; സ്വകാര്യതയിൽ ആശങ്കയുമായി ടെക് ലോകം
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായേക്കുന്ന വീഡിയോയും ഫോട്ടോകളും ഫോണിന്റെ ഗാലറിയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഫെയ്സ്ബുക്ക് അത് ഓർമിപ്പിക്കും. ഉപയോക്താവിന്റെ ​ഫോൺ ഗാലറി നിർമിത ബുദ്ധിയുപയോഗിച്ച് (എ.ഐ) സ്കാൻ ചെയ്താണ് ഇതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുക.

    ആദ്യഘട്ടത്തിൽ യു.എസിലും കാനഡയിലുമാണ് എ.ഐ ടൂൾ ലഭ്യമാകുക. അനുവാദം നൽകിയാൽ, ഉപയോക്താവിന്റെ ഗാലറിയിലെ ​ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സംവിധാനം സ്കാൻ ചെയ്യും. തുടർന്ന് മെറ്റയുടെ ക്ളൗഡ് സംവിധാനമുപയോഗിച്ച് മികച്ച ​ചിത്രങ്ങളും വിഡിയോകളും ഉ​പയോക്താക്കൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും. മുമ്പ് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തവ പ്രത്യേകം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ടൂളിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമാക്കി.

    വീഡിയോകളുടെയും ചിത്രങ്ങളുടെയും എഡിറ്റ് ചെയ്ത കോപ്പികൾ മുൻകൂട്ടി ലഭ്യമാവുന്ന തരത്തിലാണ് ടൂൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ തുടർന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഗാലറിയിലേക്ക് സേവ് ​ചെയ്യാനോ ഉപയോക്താക്കൾക്കാകും. നിലവിൽ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോയിലും സമാനമായ സംവിധാനമുണ്ട്.

    സ്വകാര്യതയുയർത്തുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

    മുമ്പ് ജൂണിൽ ഇതേ ടൂൾ മെറ്റ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാത്തതും സ്വകാര്യവുമായ ചിത്രങ്ങൾ മെറ്റയുടെ നിർമിതബുദ്ധിയെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കമ്പനി ഭാവിയിൽ ഇത്​ ചെയ്യുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകിയിരുന്നില്ല.

    തങ്ങളുടെ എ.ഐ ടൂളുപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാത്ത ചിത്രങ്ങൾ എ.ഐ പരിശീലനത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നാണ്​ നിലവിൽ മെറ്റ നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഉപയോക്താക്കളുടെ​ ഫോൺ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് മെറ്റയുടെ ക്ളൗഡിലേക്ക് അപ് ലോഡ് ചെയ്താണ് എ.ഐ ടൂൾ പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ​മെറ്റ ചില വിവരങ്ങൾ 30 ദിവസത്തിന് ക്ളൗഡിൽ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    അതേസമയം, 2007 മുതൽ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പങ്കുവെക്കപ്പെട്ട ​പബ്ളിക് പോസ്റ്റുകളിലെ വിവരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ എ.ഐയെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു​ണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം മെറ്റ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പുതിയ ടൂളിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകുന്നവർ ചിത്രങ്ങളുടെയും വീഡിയോകളുടെയും ക്ളൗഡ് പരിശോധനക്കുള്ള അനുമതിയും നൽകേണ്ടതുണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Tech NewsMeta Ai
    News Summary - Facebooks new AI tool can now view your unpublished photos
    Similar News
    Next Story
    X