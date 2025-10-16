എ.ഐ ഹബ്ബ്: ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റയുടെ ഭാവി

എ.ഐ ഹബ്ബ്: ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റയുടെ ഭാവിtext_fields
ഗൂഗിൾ, അഡാനി, എയർടെൽ എന്നിവയുടെ $15 ബില്യൺ എ.ഐ ഡാറ്റ ഹബ്ബ് പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യയുടെ സാങ്കേതിക കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ്. 'ഡിജിറ്റൽ ഭാരത്' എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് രാജ്യം മുന്നേറുമ്പോൾ, വിശാഖപട്ടണം ഒരു ഗ്ലോബൽ ടെക് ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി മാറുമെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് അധികാരികളും മാധ്യമങ്ങളും പങ്കുവെക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ആഘോഷത്തിൻ്റെ തിളക്കത്തിൽ ഒരു നിർണായക ചോദ്യം മറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു: ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ അതിസൂക്ഷ്മമായ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ – സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ മുതൽ ആരോഗ്യരേഖകൾ, ലൊക്കേഷൻ ട്രാക്കിങ്, എന്തിന്, ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിന്റെ വേഗത പോലുള്ള ബയോമെട്രിക്-ലൈക് വിവരങ്ങൾ വരെ – അമേരിക്കൻ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള എ.ഐ മോഡലുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തിനും പൗരന്മാരുടെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയ്ക്കും ഭീഷണിയാകുമോ? ഇന്ത്യൻ ഡാറ്റയുടെ നിയന്ത്രണം വിദേശ ശക്തിക്ക് 'തീറെഴുതുകയാണോ' എന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു.
വിശാഖ എ.ഐ ഹബ്ബിന്റെ ഘടന പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുന്നത് ഡാറ്റയുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ തന്നെയാണ്. എയർടെല്ലിൻ്റെ 50 കോടിയിലധികം ഉപഭോക്താക്കളുടെ കോൾ റെക്കോർഡുകൾ, ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗ പാറ്റേണുകൾ, ഗൂഗിളിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലെ ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി, സെർച്ച് ഡാറ്റ എന്നിവയെല്ലാം ഈ ഹബ്ബിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കപ്പെട്ട് എ.ഐ മോഡലുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഡാറ്റാ സെന്ററുകളും ക്ലീൻ എനർജിയും അഡാനി നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അന്തിമമായി ഈ ഡാറ്റയെ വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതിലൂടെയുള്ള അൽഗോരിതങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ എന്ന അമേരിക്കൻ കമ്പനിയാണ്. ഇവിടെയാണ് യു.എസ്. ക്ലൗഡ് ആക്ട് (2018) ഭീഷണിയാകുന്നത്. ഈ നിയമപ്രകാരം, ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഡാറ്റ അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റിന് കൈമാറാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾ പോലും ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് വാഷിങ്ടണിന്റെ 'തിരച്ചിൽ'ക്ക് ഡാറ്റ തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ഭയം അടിസ്ഥാനരഹിതമല്ല.
ഗൂഗിളിന്റെ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് പരിശോധിച്ചാൽ, ഡാറ്റാ പ്രൈവസിയുടെ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2022-ൽ കോപറ്റീഷൻ കമീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (സി.സി.ഐ) ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റ അനുവാദമില്ലാതെ ശേഖരിച്ചതിന് ഗൂഗിളിനെതിരെ നടപടിയെടുത്തിരുന്നു. 2024-ലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കളുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ്, സ്ലീപ്പ് പാറ്റേണുകൾ പോലുള്ള സെൻസറി ഡാറ്റകൾ പോലും ഗൂഗിൾ ശേഖരിക്കുന്നു. 2025-ൽ മാത്രം ഗൂഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ഡാറ്റാ ചോർച്ചകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, 2.5 ബില്യൺ ജിമെയിൽ ഉപയോക്താക്കളോട് പാസ്വേഡ് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവം, 184 മില്യൺ അക്കൗണ്ടുകളുടെ പ്ലെയിൻടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റ ചോർന്നത് എന്നിവയെല്ലാം നമ്മുടെ ഡാറ്റയുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആശങ്കകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എയർടെല്ലിന് 2023-ലും 2024-ലും നേരിടേണ്ടി വന്ന ഡാറ്റാ ചോർച്ചാ ആരോപണങ്ങളും ഈ ഭയം ഇരട്ടിയാക്കുന്നു. ഡാറ്റാ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിയമങ്ങൾ എത്ര ശക്തമായാലും, ഡാറ്റയുടെ അന്തിമ നിയന്ത്രണം ഒരു വിദേശ കമ്പനിയുടെ കൈകളിലായിരിക്കുന്നത് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ വെല്ലുവിളിയാണ്.
വ്യക്തിഗത ചിന്തകളും സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാശക്തിയും: 'നിയന്ത്രിത ജീവിതം' എന്ന ഭീഷണി
എ.ഐ ഹബ്ബിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും അപകടകരവുമായ ഡാറ്റാസ്രോതസ്സുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്നവയാണ്. ഗൂഗിൾ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫിറ്റ്ബിറ്റ് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വഴിയോ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലെ സെൻസറുകൾ വഴിയോ ഒരാളുടെ ഹൃദയമിടിപ്പിലെ ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഉറക്ക പാറ്റേണുകൾ, ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന്റെ വേഗത തുടങ്ങിയ *'ബയോമെട്രിക്-ലൈക് ഡാറ്റ'*യെല്ലാം എ.ഐക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് എ.ഐ ഒരു വ്യക്തിയുടെ 'മാനസികാവസ്ഥയുടെ ഗ്രാഫ്' (ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രാഫ്) ഉണ്ടാക്കുന്നു. വിഷാദാവസ്ഥ, സമ്മർദ്ദം, സന്തോഷം, ദേഷ്യം തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന എ.ഐ, ഒരു വ്യക്തി ഏത് സമയത്താണ് ഏറ്റവും ദുർബലനായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യത്തിൽ ആവേശഭരിതനായിരിക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കുന്നു.
ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ആ വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ പരസ്യം, വീഡിയോ, വാർത്ത എന്നിവ ടാർഗെറ്റ് ചെയ്ത് നൽകാൻ എ.ഐക്ക് കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു വ്യക്തിക്ക് പുതിയ ജോലി തേടണമെന്ന് മനസ്സിൽ ചിന്ത വരുമ്പോൾ സെർച്ച് ചെയതാൽ തന്നെ, എ.ഐ, ആ മേഖലയിലെ 'ഏറ്റവും മികച്ച' കോഴ്uസുകളോ, അവസരങ്ങളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനിയുടെ പരസ്യമോ നൽകി അയാളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ഇതെന്നും, എന്നാൽ അത് എ.ഐയുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് സംഭവിച്ചതെന്നും തിരിച്ചറിയാതെ വ്യക്തി ഒരു 'എ.ഐ നിർമ്മിത ജീവിതം' ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും ഈ എ.ഐ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെയോ അതിന്റെ ഫിൽട്ടറുകളുടെയോ അടിസ്ഥാനത്തിലാകുമ്പോൾ, സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് സാവധാനം ഇല്ലാതാവുകയും, നമ്മൾ ഒരുതരം *'നിയന്ത്രിത ജീവിത'*ത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഒരു സർവൈലൻസ് സ്റ്റേറ്റിന്റെ പടിപാടുകളായി വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
രാഷ്ട്രീയപരമായ സ്വാധീനം: ജനാഭിപ്രായം മാറ്റിമറിക്കുന്ന 'മൈക്രോ-ടാർഗെറ്റിങ് വിപ്ലവം'
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമായ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ എ.ഐക്ക് ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന സ്വാധീനം അതീവ ഗുരുതരമാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പലപ്പോഴും നേരിയ വോട്ടുകൾക്കാണ് നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, വിശാഖ ഹബ്ബിലെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് എ.ഐ മോഡലുകൾക്ക് ഒരു പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ചായ്വ്, വർഗീയമായ ചിന്തകൾ, ഏതെങ്കിലും നേതാവിനോടുള്ള വികാരം എന്നിവ അതീവ സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കോ വിഷയത്തിനോ അനുകൂലമായതോ പ്രതികൂലമായതോ ആയ 'ടാർഗെറ്റഡ് ഉള്ളടക്കങ്ങൾ' സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും ഗൂഗിൾ സെർച്ച് റിസൾട്ടുകളിലൂടെയും എയർടെൽ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെയും എത്തിക്കാൻ എ.ഐക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ജനാഭിപ്രായത്തെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക പോലുള്ള മുൻ സംഭവങ്ങളെക്കാൾ 100 മടങ്ങ് ശക്തമായിരിക്കും ഈ സ്വാധീനം. കൂടാതെ, ജാതി, മതം, ഭാഷ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ നിലവിലെ മാനസികാവസ്ഥ എ.ഐ മനസ്സിലാക്കി, ആ വിടവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് വഴി സാമൂഹിക ധ്രുവീകരണം ശക്തമാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റത്തെയോ, സർക്കാറിനെതിരായ വിമർശനങ്ങളെയോ ഗൂഗിളിന്റെ സെർച്ച് അൽഗോരിതങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പൊതുജനശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് മറച്ചുവെക്കാനും എ.ഐക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വഴിയൊരുക്കും.
കല, സംസ്കാരം, കായികം എന്നിവയിലെ സ്വാധീനം: 'സാംസ്കാരിക ഏകീകരണം'
ഇന്ത്യൻ കലയുടെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും വൈവിധ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എ.ഐക്ക് സാധിച്ചേക്കാം. ഒരു സിനിമയോ, സംഗീത ആൽബമോ, ചിത്രീകരണ ശൈലിയോ എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്ന് എ.ഐ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, കലാകാരന്മാർ 'വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫോർമുലകൾ' മാത്രം പിന്തുടരും. ഇത് പരീക്ഷണാത്മക കലാരൂപങ്ങളെയും, പ്രാദേശിക സിനിമകളുടെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഇല്ലാതാക്കി, ആഗോളതലത്തിൽ എ.ഐ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുതരം ഏകീകൃത സാംസ്കാരിക രൂപത്തിലേക്ക് മാറാൻ ഇടയാക്കും. ഇന്ത്യൻ കലയുടെ തനിമയും ആഴവും നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകും.
കായികരംഗത്തും ഈ ഭീഷണി നിലനിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ കായിക താരങ്ങളുടെ പ്രകടന വിശകലനം, എതിരാളികളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ, താരങ്ങളുടെ മാനസിക നില എന്നിവയെല്ലാം എ.ഐ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ വിവരങ്ങൾ വിദേശ കായിക ശക്തികൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ, അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് തന്ത്രങ്ങൾ മെനയാനും കഴിയും. ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സാധ്യതകളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും, വിദേശ കായിക ഏജൻസികൾക്ക് നേട്ടമാവുകയും ചെയ്യും. ഡാറ്റയുടെ നിയന്ത്രണം വിദേശ കമ്പനിക്ക് കൈമാറുന്നതിലൂടെ, കായികരംഗത്തെ തന്ത്രപരമായ വിവരങ്ങൾ ചോർന്നുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ബ്രാൻഡിങ്ങിലെയും ഉപഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെയും ആധിപത്യം: 'വിപണിയിലെ ഏകാധിപത്യം'
ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിക്കാൻ എ.ഐ ഹബ്ബിന് കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക ഡാറ്റ, ലൊക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി, ഒരു വെബ്uസൈറ്റിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം, ഒരു പോസ്റ്റിൽ മൗസ് വെച്ച് നിർത്തുന്ന സമയം പോലും എ.ഐ വിശകലനം ചെയ്യും. ഈ 'അതിസൂക്ഷ്മ ഡാറ്റ' ഉപയോഗിച്ച്, ഒരാൾ അറിയാതെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള (അല്ലെങ്കിൽ എ.ഐ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന) ഉൽപ്പന്നം കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കുന്നു. ഈ എ.ഐ ശക്തി ലഭിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ കോർപ്പറേറ്റ് ഭീമന്മാർക്ക്, ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ 'എൻജിനീയർ' ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും.
വിദേശ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് വിപണിയിലെ ഡിമാൻഡ് എവിടെ, എപ്പോൾ, എത്ര അളവിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കുന്നതോടെ, പ്രാദേശിക ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡുകൾക്ക് വിപണിയിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും, അവരുടെ വളർച്ചക്ക് തടസ്സമാവുകയും ചെയ്യും.
ഉപഭോക്താവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി, ഒരു ഉൽപ്പന്നം തനിക്ക് 'വേണം' എന്ന ചിന്ത ഉപഭോക്താവിന്റെ മനസ്സിൽ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എ.ഐക്ക് സാധിക്കും. ഇത് അനാവശ്യമായ ഉപഭോഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും, വ്യക്തിഗത സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ, നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും വിപണിയും പൂർണ്ണമായും വിദേശ എ.ഐയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ചൈനയുടെ മാതൃകയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധവും: 'ഡാറ്റാ സോവറൈൻറ്റി'യുടെ പ്രാധാന്യം
ഇന്ത്യ ഡാറ്റാ സ്വയംപര്യാപ്തത ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ചൈനയുടെ മാതൃക ഒരു പാഠമാണ്. ചൈന തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഡാറ്റാ സ്വാതന്ത്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഗൂഗിൾ, ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ തുടങ്ങിയ ആഗോള സാങ്കേതിക ഭീമന്മാരെ രാജ്യത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചില്ല. മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ വി.പി.എൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ വിദേശ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും, പിടിക്കപ്പെട്ടാൽ ഭീമമായ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിലൂടെ, ചൈനീസ് പൗരന്മാരുടെ ഡാറ്റ പൂർണ്ണമായും ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെയോ, ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെയോ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് അവർ ഉറപ്പാക്കി. ഈ സമീപനം ഇന്ത്യക്ക് പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും, ഡാറ്റാ പരമാധികാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഈ മാതൃക അടിവരയിടുന്നു.
ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റാ സംരക്ഷണ നിയമം ആണ് നിലവിൽ നമ്മുടെ സുരക്ഷാ കവചം. ഈ നിയമം പൗരന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിലക്കുകയും, ഡാറ്റാ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ കോടികളുടെ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ, നിയമം മാത്രം പോരാ. വിശാഖ എ.ഐ ഹബ്ബ് പോലുള്ള പ്രധാന സംരംഭങ്ങളിൽ ഡാറ്റാ സെന്ററുകളുടെ ഫിസിക്കൽ കൺട്രോളിനൊപ്പം, അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന *എ.ഐ അൽഗോരിതങ്ങളുടെയും ക്ലൗഡ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റങ്ങളുടെയും 'സോഫ്റ്റ്വെയർ ലെയർ'*ലും പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ നിയന്ത്രിത സംവിധാനങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കണം. അതായത്, അൽഗോരിതം ഇന്ത്യയുടെ പരിധിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും, ഡാറ്റയുടെ ആക്സസ് വിദേശ സർക്കാരുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും വേണം.
എ.ഐ ഹബ്ബ് ഇന്ത്യക്ക് സാമ്പത്തികമായി വലിയ ഉയർച്ച നൽകുമെന്നത് സത്യമാണ്. എങ്കിലും, ഈ വളർച്ച നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ചിന്തയുടെയും വിലക്ക് ആകരുത്. എ.ഐ യുഗത്തിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ലോകനേതാവാകണമെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഡാറ്റ സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം – അമേരിക്കയുടെ 'തീറെഴുതലിന്' അല്ല, സ്വന്തം ഭാവിക്കായി. ഡാറ്റയുടെ നിയന്ത്രണം കൈവിടാതെ, ശക്തമായ നിയമങ്ങളിലൂടെയും സാങ്കേതികപരമായ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി ഇടപെടേണ്ടതുണ്ട്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register