Madhyamam
    TECH
    14 Oct 2025 8:48 AM IST
    രാജ്യത്ത്​ 6ജി പരീക്ഷണം വിജയകരം; ​റെക്കോഡ്​ വേഗത

    ഇ ആൻഡും ന്യൂയോർക്ക്​ യൂനിവേഴ്​സിറ്റി അബൂദബിയും ചേർന്നാണ് പരീക്ഷിച്ചത്
    രാജ്യത്ത്​ 6ജി പരീക്ഷണം വിജയകരം; ​റെക്കോഡ്​ വേഗത
    ദുബൈ: മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആദ്യമായി 6ജി പരീക്ഷിച്ച്​ വലിയ നേട്ടം കൈവരിച്ച്​ യു.എ.ഇ. ടെലിഫോൺ സേവന ദാതാക്കളായ ഇ ആൻഡും ന്യൂയോർക്​ യൂനിവേഴ്​സിറ്റി അബൂദബിയും ചേർന്നാണ്​ 6ജി നെറ്റ്​വർക്ക്​ വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത്​. സെക്കൻഡിൽ 145 ജിഗാബൈറ്റ്​സാണ്​ 6ജിയുടെ വേഗം. നിലവിലുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെയും കവച്ചുവെക്കുന്ന ബുദ്ധിപരവും ആഴത്തിലുള്ളതും സുസ്ഥിരവുമായ കണക്ടിവിറ്റിയാണ്​ പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ സാധ്യമാവുക.

    ആശയവിനിമയ, സാ​ങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ യു.എ.ഇയുടെ വലിയ മുന്നേറ്റത്തിന്​ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പായി 6ജി മാറുമെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്​.വ്യവസായ മേഖലക്കും യു.എ.ഇക്കും ഒരു വഴിത്തിരിവാണ്​ നേട്ടമെന്ന്​ ഇ ആൻഡ്​ യു.എ.ഇയിലെ ആക്ടിങ്​ ചീഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസർ മർവാൻ ബിൻ ശാക്കിർ പ്രസ്താവിച്ചു. കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാവി രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അക്കാദമിക, വ്യവസായ സഹകരണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    ‘ശൃംഖലകളുടെ ശൃംഖല’ സൃഷ്​ടിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ സംവിധാനം വഴി മരുഭൂമികളിലും കടൽപ്പാതകളിലും വ്യോമമേഖലയിലും കണക്ടിവിറ്റി ഉറപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്​.പൈലറ്റ് പദ്ധതി മേഖലക്ക്​ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണെന്നും വയർലെസ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ സംയുക്ത സഹകരണം എങ്ങനെ പുതിയ അതിർത്തികൾ തുറക്കുമെന്ന് ഇതു തെളിയിക്കുന്നുവെന്നും ന്യൂയോർക്​ യൂനിവേഴ്​സിറ്റി അബൂദബിയിലെ റിസർച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ സിഹാമുദ്ദീൻ ഗലാദാരി പറഞ്ഞു. അക്കാദമിക് മികവും യഥാർഥ ഓപറേറ്റർ വൈദഗ്ധ്യവും സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യു.എ.ഇ 6ജി യുഗത്തിന്റെ സഹനിർമാതാവായി സ്വയം സ്ഥാനം നേടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    News Summary - 6G trial in the country successful; record speed
