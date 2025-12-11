Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightFootballchevron_rightബെർണബ്യൂവിൽ കണ്ണീർ ...
    Football
    Posted On
    date_range 11 Dec 2025 9:22 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Dec 2025 10:32 PM IST

    ബെർണബ്യൂവിൽ കണ്ണീർ റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡി​നെ വീ​ഴ്ത്തി മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി, 2-1 ആ​ഴ്സ​ന​ലി​ന് ജ​യം, പി.​എ​സ്.​ജി​ക്ക് സ​മ​നി​ല

    text_fields
    bookmark_border
    ബെർണബ്യൂവിൽ കണ്ണീർ റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡി​നെ വീ​ഴ്ത്തി മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി, 2-1 ആ​ഴ്സ​ന​ലി​ന് ജ​യം, പി.​എ​സ്.​ജി​ക്ക് സ​മ​നി​ല
    cancel
    camera_alt

    റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡി​നെ​തി​രെ മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗോ​ളാ​ഘോ​ഷം

    Listen to this Article

    മ​ഡ്രി​ഡ്: കോ​ച്ച് അ​ല​ൻ​സോ​യു​ടെ ഭാ​വി കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രു​ങ്ങ​ലി​ലാ​ക്കി റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡി​ന് വീ​ണ്ടും വീ​ഴ്ച. ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ ര​ണ്ട് ഗോ​ളി​നാ​ണ് മാ​ഞ്ച​സ്റ്റ​ർ സി​റ്റി മു​ൻ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. പ്രി​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ ഒ​ന്നാ​മ​ന്മാ​രാ​യി കു​തി​പ്പ് തു​ട​രു​ന്ന ആ​ഴ്സ​ന​ൽ കാ​ൽ​ഡ​സ​ൻ ഗോ​ളി​ന് ക്ല​ബ് ബ്രൂ​ഗെ​യെ മ​ട​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ലാ ​ലി​ഗ ടീ​മാ​യ അ​റ്റ്ല​റ്റി​ക് ബി​ൽ​ബാ​വോ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പി.​എ​സ്.​ജി ഗോ​ൾ​ര​ഹി​ത സ​മ​നി​ല വ​ഴ​ങ്ങി.

    റയലിന് തോ​ൽ​വി; അ​ല​ൻ​സോ​ക്ക് ഞെ​ട്ട​ൽ

    തു​ട​ർ തോ​ൽ​വി​ക​ളു​മാ​യി ക​ര​പി​ടി​ക്കാ​നാ​വാ​തെ ഉ​ഴ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ റ​യ​ൽ ആ​രാ​ധ​ക​ർ​ക്കും ടീ​മി​നും ഒ​രു​പോ​ലെ ഞെ​ട്ട​ലാ​യി സ്വ​ന്തം ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ തോ​ൽ​വി. 28ാം മി​നി​റ്റി​ൽ റോ​ഡ്രി​ഗോ​യു​ടെ ഗോ​ളി​ൽ ലീ​ഡ് പി​ടി​ച്ച​ശേ​ഷ​മാ​യി​രു​ന്നു ര​ണ്ടെ​ണ്ണം തി​രി​ച്ചു​വാ​ങ്ങി തോ​റ്റു​മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ​ത​ന്നെ സി​റ്റി ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം ഗോ​ള​ടി​ച്ച് ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ചു. നി​കൊ ഒ​റീ​ലി​യും എ​ർ​ലി​ങ് ഹാ​ല​ൻ​ഡു​മാ​യി​രു​ന്നു സ്കോ​റ​ർ​മാ​ർ. ആ​​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ലും മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ലും ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച താ​ര​പ്പ​ട കൂ​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും സ​മീ​പ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ടീം ​വ​ഴ​ങ്ങി​യ തോ​ൽ​വി​ക​ൾ​ക്കു സ​മാ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു സാ​ന്റി​യാ​യോ ബെ​ർ​ണ​ബ്യൂ​വി​ലെ​യും വ​ൻ​വീ​ഴ്ച. ​​ക്ലോ​സ് റേ​ഞ്ചി​ൽ ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം ല​ഭി​ച്ച സു​വ​ർ​ണാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​നീ​ഷ്യ​സ് ജൂ​നി​യ​ർ പു​റ​ത്തേ​ക്ക​ടി​ച്ച് തു​ല​ച്ച​തും ഗോ​ളി​യെ മാ​ത്രം മു​ന്നി​ൽ നി​ർ​ത്തി ജൂ​ഡ് ബെ​ല്ലി​ങ്ഹാം ബാ​റി​ന് മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ ഗാ​ല​റി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച​തു​മ​ട​ക്കം റ​യ​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ല​ത് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    കാ​ൽ​ഡ​സ​ൻ ഗ​ണ്ണേ​ഴ്സ്

    പ്രി​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ അ​ജ​യ്യ കു​തി​പ്പു​മാ​യി ആ​റ് പോ​യ​ന്റ് ലീ​ഡ് പി​ടി​ച്ച് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​ള്ള ആ​ഴ്സ​ന​ൽ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളാ​യ ബെ​ൽ​ജി​യം ടീ​മി​നെ പൂ​ട്ടി​യ​ത് 3-0ന്. ​മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ടി​ക്ക​യ​റി തൊ​ടു​ത്ത ബു​ള്ള​റ്റ് ഷോ​ട്ട് ഗോ​ള​ട​ക്കം ര​ണ്ടു​വ​ട്ടം വ​ല ച​ലി​പ്പി​ച്ച നോ​നി മ​ദു​വേ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ളി​യി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം. അ​വ​ശേ​ഷി​ച്ച ഗോ​ൾ ഗ​ബ്രി​യേ​ൽ മ​ദു​വേ​ക വ​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​റ്റ്ല​റ്റി​ക് ബി​ൽ​ബാ​വോ​ക്കെ​തി​രെ അ​വ​രു​ടെ ത​ട്ട​ക​ത്തി​ൽ ക​ളി​ച്ച പി.​എ​സ്.​ജി ഗോ​ള​ടി​ക്കാ​ൻ മ​റ​ന്നാ​ണ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ആ​റു​ക​ളി​ക​ളി​ൽ ടീ​മി​ന് 13 പോ​യ​ന്റാ​യെ​ന്ന​ത് മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ടു​ത്തു​പ​റ​യേ​ണ്ട​ത്. പ്രി​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ടീ​മാ​യ ന്യൂ​കാ​സി​ൽ ബു​ണ്ട​സ് ലി​ഗ ടീ​മാ​യ ബ​യേ​ർ ലെ​വ​ർ​കൂ​സ​നോ​ട് 2-2ന് ​സ​മ​നി​ല ചോ​ദി​ച്ചു​വാ​ങ്ങി. ബൊ​റൂ​സി​യ ഡോ​ർ​ട്മ​ണ്ട് ഇ​​തേ സ്കോ​റി​ന് ബോ​ഡോ​യോ​ടും തു​ല്യ​ത വ​ഴ​ങ്ങി.

    ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ നാ​പോ​ള എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ട് ​ഗോ​ളി​ന് ബെ​ൻ​ഫി​ക്ക​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കീ​ഴ​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ യു​വ​ന്റ​സ് അ​തേ സ്കോ​റി​ന് പാ​ഫോ​സി​നോ​ട് ജ​യി​ച്ചു. അ​യാ​ക്സ് ആം​സ്റ്റ​ർ​ഡാം 4-2ന് ​ഖ​രാ​ബാ​ഗി​നെ​യും കോ​പ​ൻ ഹേ​ഗ​ൻ 3-2ന് ​വി​യ്യാ റ​യ​ലി​നെ​യും വീ​ഴ്ത്തി.

    മൂന്ന് റയൽ താരങ്ങൾക്ക് രണ്ടു കളികളിൽ വിലക്ക്

    മ​ഡ്രി​ഡ്: ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ലാ ​ലി​ഗ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റ​ഫ​റി​യോ​ട് ക​യ​ർ​ത്ത​തി​ന് റ​യ​ൽ മ​ഡ്രി​ഡ് താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ഡാ​നി ക​ർ​വാ​യ​ൽ, അ​ൽ​വാ​രോ കാ​രേ​റാ​സ്, എ​ൻ​ഡ്രി​ക് എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ട് ക​ളി​ക​ളി​ൽ വി​ല​ക്ക്. സെ​ൽ​റ്റ വി​ഗോ​യോ​ട് എ​തി​രി​ല്ലാ​ത്ത ര​ണ്ടു ഗോ​ളി​ന് റ​യ​ൽ തോ​റ്റ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    അലൻസോയുടെ വിധി എന്താകും?

    മ​ഡ്രി​ഡ്: ക​രു​ത്ത​രു​ടെ നേ​ര​ങ്കം ക​ണ്ട ബെ​ർ​ണ​ബ്യൂ മൈ​താ​ന​ത്ത് ആ​തി​ഥേ​യ തോ​ൽ​വി ശ​രി​ക്കും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ത് കോ​ച്ച് സാ​ബി അ​ല​ൻ​സോ​യു​ടെ ഭാ​വി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി അ​വ​സാ​ന വി​സി​ൽ മു​ഴ​ങ്ങി​യ​തും ഗാ​ല​റി ഒ​രേ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ അ​ല​ൻ​സോ​​യെ കൂ​ക്കി വി​ളി​ച്ച​ത് പു​തി​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി. ഇ​തി​നി​ടെ​യും ടീ​മും താ​ര​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​ച്ച പി​ന്തു​ണ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ലാ ​ലി​ഗ​യി​ൽ അ​ലാ​വെ​സി​നെ​തി​രെ കൂ​ടി തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങി​യാ​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റി​നു മു​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളി​ല്ലെ​ന്നാ​കും.

    ലോ​ക്ക​ർ റൂ​മി​ൽ കോ​ച്ചി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ന​ഷ്ട​മാ​യെ​ന്ന ഗോ​സി​പ്പു​ക​ൾ സ​മീ​പ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്. ഇ​തി​ന് ബ​ലം​ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ് തു​ട​ർ തോ​ൽ​വി​ക​ൾ. അ​വ​സാ​ന എ​ട്ടു​ക​ളി​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടെ​ണ്ണം മാ​ത്ര​മാ​ണ് ടീം ​ജ​യി​ച്ച​ത്. സെ​ൽ​റ്റ വി​ഗോ​ക്കെ​തി​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം തോ​ൽ​വി​ക്ക് പി​റ​കെ ഇ​തേ വി​ഷ​യം ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യാ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. 14 ക​ളി​ക​ളി​ൽ 13ഉം ​ജ​യി​ച്ച് സീ​സ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മാ​ണി​പ്പോ​ൾ എ​ല്ലാം പി​ഴ​ച്ച് ദ​യ​നീ​യ​മാ​യി നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യി​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഏ​ഴാം സ്ഥാ​ന​ത്താ​ണ് റ​യ​ൽ. ആ​ദ്യ എ​ട്ടു സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കാ​ണ് നേ​രി​ട്ട് നോ​ക്കൗ​ട്ട് യോ​ഗ്യ​ത. ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ലീ​ഗ് ട്രോ​ഫി മാ​റോ​ടു ചേ​ർ​ത്ത​വ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു ക​ളി​ക​ൾ തോ​റ്റ​ത് ആ​ധി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsdubai newsrobotaxi
    News Summary - Tears at the Bernabeu Manchester City beats Real Madrid, Arsenal wins 2-1, PSG draws
    Similar News
    Next Story
    X