Madhyamam
    തമിഴ്നാട് കത്ത്
    Posted On
    12 Feb 2026 6:00 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Feb 2026 6:00 AM IST

    മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ റെ​ഡി, വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളും

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ത​മി​ഴ്നാ​ട് നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ലും ഡി.​എം.​കെ​ക്ക് ഭ​ര​ണ​ത്തു​ട​ർ​ച്ച ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഇ​ക്കു​റി അ​ത് നേ​ടി​യെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ശ്ച​യ​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നും മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ എം.​കെ. സ്റ്റാ​ലി​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ, സം​സ്ഥാ​ന-​ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വു​മ​ധി​കം ത​ല​വേ​ദ​ന സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന ഡി.​എം.​കെ​യെ എ​ന്തു​വി​ല​കൊ​ടു​ത്തും താ​ഴെ​യി​റ​ക്കു​ക എ​ന്ന​ത് മോ​ദി-​ഷാ ദ്വ​യ​ത്തി​ന് അ​ഭി​മാ​ന​പ്ര​ശ്ന​മാ​ണ്. അ​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ മു​മ്പു​ത​ന്നെ അ​വ​ർ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. നി​ല​വി​ലെ സം​സ്ഥാ​ന ഭ​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ നാ​ളു​ക​ൾ എ​ണ്ണ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്നും ഇ​വി​ടെ​യും ‘ഡ​ബി​ൾ​എ​ഞ്ചി​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ’ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി ന​രേ​ന്ദ്ര​മോ​ദി ത​മി​ഴ​ക​ത്ത് വ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു പോ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ഷ്ട്രീ​യ പ്ര​വേ​ശ​നം ഒ​രു സൂ​പ്പ​ർ നാ​യ​ക​ന് ചേ​രും​വി​ധം ഗം​ഭീ​ര​മാ​ക്കു​ക​യും പൊ​ടു​ന്ന​ന്നെ ഒ​രു വി​ല്ല​ൻ ക​ഥാ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ച്ഛാ​യ വ​ന്നു​പ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ന​ട​ൻ വി​ജ​യ് ന​യി​ക്കു​ന്ന ത​മി​ഴ്നാ​ട് വെ​ട്രി ക​ഴ​കം (ടി.​വി.​കെ) ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ക്ഷി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ 97 ല​ക്ഷം പേ​രു​ക​ൾ വെ​ട്ടി​യ​തും എ​ങ്ങ​നെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​മെ​ന്ന ചോ​ദ്യം ത​മി​ഴ​ക​ത്താ​ക​മാ​നം മു​ഴ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്.

    234 നി​യ​മ​സ​ഭ സീ​റ്റു​ക​ളു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കേ​വ​ല ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ട​ത് 118 സീ​റ്റാ​ണ്. 2021ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യം 159 സീ​റ്റും അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ മു​ന്ന​ണി 75 സീ​റ്റു​മാ​ണ് നേ​ടി​യ​ത്. നി​ല​വി​ൽ അ​ഞ്ച​ര​ക്കോ​ടി​യോ​ളം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രാ​ണു​ള്ള​ത്. ഡി.​എം.​കെ മു​ന്ന​ണി, ബി.​ജെ.​പി​യും അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന എ​ൻ.​ഡി.​എ സ​ഖ്യം, ടി.​വി.​കെ, നാം ​ത​മി​ഴ​ർ ക​ക്ഷി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ക​ള​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​വു​ക.

    ഡി.​എം.​കെ​യും ബി.​ജെ.​പി-​അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ക​ക്ഷി​ക​ളും കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളെ​യും മ​റ്റു ക​ക്ഷി​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും ചേ​ർ​ത്തി സ​ഖ്യ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ത​ത്ര​പ്പാ​ടി​ലാ​ണ്. വി​ജ​യ് യെ ​എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ബി.​ജെ.​പി-​അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഏ​റെ ശ്ര​മി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​പ്രാ​പ്തി​യാ​യി​ല്ല.

    എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി വി​പു​ലീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കും ചു​ക്കാ​ൻ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി പി​യൂ​ഷ് ഗോ​യ​ലി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ സം​ഘ​ത്തി​ന് മു​ൻ കേ​ന്ദ്ര​മ​ന്ത്രി അ​ൻ​പു​മ​ണി രാ​മ​ദാ​സി​ന്റെ പാ​ട്ടാ​ളി മ​ക്ക​ൾ ക​ക്ഷി (പി.​എം.​കെ), ടി.​ടി.​വി. ദി​ന​ക​ര​ൻ ന​യി​ക്കു​ന്ന അ​മ്മ മ​ക്ക​ൾ മു​ന്നേ​റ്റ ക​ഴ​കം (എ.​എം.​എം.​കെ) എ​ന്നി​വ​യെ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്ന​ത് നേ​ട്ട​മാ​ണ്. പ്ര​ബ​ല സ​മു​ദാ​യ​മാ​യ ‘വ​ണ്ണി​യ​ർ’ ജാ​തി​യു​ടെ പി​ൻ​ബ​ല​ത്തോ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പി.​എം.​കെ നി​ല​വി​ൽ പി​താ​വ് ഡോ. ​രാ​മ​ദാ​സും മ​ക​ൻ അ​ൻ​പു​മ​ണി​യു​ടെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി പി​ള​ർ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്. രാ​മ​ദാ​സ് വി​ഭാ​ഗം എ​ൻ.​ഡി.​എ​യി​ൽ ചേ​രി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി​യു​മാ​യ അ​ഭി​പ്രാ​യ ഭി​ന്ന​ത​യെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​വ​ന്നാ​ണ് ടി.​ടി.​വി. ദി​ന​ക​ര​ൻ എ.​എം.​എം.​കെ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. ദി​ന​ക​ര​നെ​തി​രാ​യ കേ​സു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ട​പ്പാ​ടി​യു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് മ​റ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​യി​ൽ ചേ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് നി​രീ​ക്ഷ​ക​രു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. ജി.​കെ. വാ​സ​ന്റെ ത​മി​ഴ് മാ​നി​ല കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്, എ.​സി. ഷ​ൺ​മു​ഖം, പാ​രി​വേ​ന്ദ​ർ, ജോ​ൺ പാ​ണ്ഡ്യ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ചെ​റു​പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്കൊ​പ്പ​മു​ണ്ട്. മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഒ. ​പ​ന്നീ​ർ​ശെ​ൽ​വം നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ വി​മ​ത വി​ഭാ​ഗം, പ്രേ​മ​ല​ത വി​ജ​യ്കാ​ന്ത് ന​യി​ക്കു​ന്ന ഡി.​എം.​ഡി.​കെ​യെ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കൂ​ടി എ​ത്തി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​വും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഡി.​എം.​ഡി.​കെ​യും പി.​എം.​കെ​യി​ലെ രാ​മ​ദാ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യും ഒ​പ്പം​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ ഡി.​എം.​കെ​യും അ​ണി​യ​റ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ആ ​നീ​ക്കം വി​ജ​യി​ച്ചാ​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​ക്ക് അ​ത് ക​ന​ത്ത തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​വും.

    സീ​റ്റ് വി​ഭ​ജ​നം കീ​റാ​മു​ട്ടി

    കൂ​ടു​ത​ൽ സീ​റ്റു​ക​ളാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് ബി.​ജെ.​പി അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​ക്കും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഡി.​എം.​കെ​ക്കും ക​ന​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ​യു​മാ​യി സ​ഖ്യ​മു​ണ്ടാ​ക്കി 20 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച ബി.​ജെ.​പി നാ​ലി​ട​ത്താ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ഇ​ക്കു​റി 50 സീ​റ്റു​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​രു​ടെ ഡി​മാ​ന്റ്. സ​ഖ്യം അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ൽ വ​ന്നാ​ലും അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ഒ​റ്റ​ക്ക് ഭ​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കൂ​ട്ടു​ക​ക്ഷി ഭ​ര​ണ​മാ​യി​രി​ക്കും വ​രു​ക​യെ​ന്ന് ബി.​ജെ.​പി പ​റ​യു​ന്നു. ജ​നു​വ​രി ആ​ദ്യ​വാ​രം ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന ഘ​ട​കം ആ​രം​ഭി​ച്ച ത​മി​ള​കം ത​ല​യ് നി​മി​റ ത​മി​ള​നി​ൻ പ​യ​നം (ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന്റെ ത​ല​യു​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കാ​ൻ ത​മി​ഴ​ന്റെ യാ​ത്ര) കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യാ​ൻ പു​തു​ക്കോ​ട്ട​യി​ലെ​ത്തി​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി അ​മി​ത് ഷാ ​സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് എ​ൻ.​ഡി.​എ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റു​മെ​ന്ന് ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും എ​ട​പ്പാ​ടി​യു​ടെ പേ​ര് ഒ​രി​ക്ക​ൽ പോ​ലും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​തും ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​റു​പ​ക്ഷ​ത്ത് ര​ണ്ട് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. 2021ലെ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഡി.​എം.​കെ 25 സീ​റ്റാ​ണ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന് ന​ൽ​കി​യ​ത്; 18 സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ചു. ഇ​ത്ത​വ​ണ 38 നി​യ​മ​സ​ഭ സീ​റ്റു​ക​ളും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കി​ട്ടി​യാ​ൽ മൂ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​വ​ർ മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച ആ​വ​ശ്യം.




    തേ​നും​പാ​ലു​മൊ​ഴു​ക്കു​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ

    സൗ​ജ​ന്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കും വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും പ​ണ്ടേ പേ​രു​കേ​ട്ട സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും അ​തി​ന് മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. മു​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി എം.​ജി.​ആ​റി​ന്റെ 109ാം ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കി​ടെ അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ട​പ്പാ​ടി പ​ള​നി​സാ​മി മോ​ഹ​ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 2,000 രൂ​പ, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും ബ​സ് യാ​ത്ര സൗ​ജ​ന്യം, ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​ർ​ക്ക് ‘അ​മ്മ ഇ​ല്ലം പ​ദ്ധ​തി’ പ്ര​കാ​രം വീ​ടു​ക​ൾ, ന​ഗ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി വീ​ടി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് അ​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ൾ, തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പ് പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ 150 തൊ​ഴി​ൽ​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ, സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്ക് 25,000 രൂ​പ സ​ബ്സി​ഡി​യോ​ടെ ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പോ​കു​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്കും പ​ഴ​യ പെ​ൻ​ഷ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ‘ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് അ​ഷ്വേ​ഡ് പെ​ൻ​ഷ​ൻ സ്കീം (​ടി.​എ.​പി.​എ​സ്)’ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം​വ​ഴി വ​ലി​യ​വി​ഭാ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും ഒ​പ്പം നി​ർ​ത്താ​നാ​വു​മെ​ന്ന് സ്റ്റാ​ലി​ൻ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്നു. ശു​ചീ​ക​ര​ണ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം, വീ​ട്, സം​രം​ഭ​ക​ത്വ പി​ന്തു​ണ, ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ്, ​സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക്കും സ​ർ​ക്കാ​ർ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.




    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൻ.​ഡി.​എ​യും ‘ത​മി​ഴ്നാ​ടും’ ത​മ്മി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​മെ​ന്നാ​ണ് സ്റ്റാ​ലി​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പൊ​തു​യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. കേ​ന്ദ്ര ബി.​ജെ.​പി സ​ർ​ക്കാ​ർ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച എ​ല്ലാ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളും ത​ക​ർ​ത്തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ച്ച​തെ​ന്നും ഡ​ൽ​ഹി​യു​ടെ അ​ഹ​ങ്കാ​ര​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കു​ന്നു. ഭ​ര​ണ​നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും മു​ന്ന​ണി​ബ​ല​വും ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ-​ദ​ലി​ത് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ പി​ന്തു​ണ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ തു​ണ​യാ​വു​മെ​ന്ന് ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്റെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. എ​ന്നാ​ൽ, ഭ​ര​ണ​വി​രു​ദ്ധ വി​കാ​ര​മു​ണ്ടെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കാ​രം പി​ടി​ക്കു​മെ​ന്നും ബി.​ജെ.​പി-​അ​ണ്ണാ ഡി.​എം.​കെ സ​ഖ്യം ക​രു​തു​ന്നു. 1977ൽ ​എം.​ജി.​ആ​ർ അ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ലേ​റി​യ​തു​പോ​ലെ ടി.​വി.​കെ വി​സ്മ​യം തീ​ർ​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ജ​യ് യും ​അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്.

