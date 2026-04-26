Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightപൊ​ലീ​സ്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 26 April 2026 11:04 PM IST
    Updated On
    date_range 26 April 2026 11:20 PM IST

    പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ക​ട​നം: ശ്രീ​ലേ​ഖ​യെ നോ​ട്ടി​സ്​ ന​ൽ​കി വി​ളി​പ്പി​ക്കും

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ക​യും സേ​ന​യെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ല്‍ ‘പോ​ടാ പു​ല്ലേ പൊ​ലീ​​സേ’ എ​ന്ന മു​ദ്യാ​വാ​ക്യം വി​ളി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മു​ൻ ‍ഡി.​ജി.​പി​യും വ​ട്ടി​യൂ​ർ​ക്കാ​വി​ലെ എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ ആ​ർ. ശ്രീ​ലേ​ഖ​യെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യാ​നാ​യി പൊ​ലീ​സ്​ വി​ളി​പ്പി​ക്കും. ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച​ ശ്രീ​ലേ​ഖ​ക്ക്​ നോ​ട്ടി​സ് ന​ല്‍കു​മെ​ന്നാ​ണ​റി​യു​ന്ന​ത്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യ​ലി​നാ​യി സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് ശ്രീ​ലേ​ഖ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 20 പേ​ര്‍ക്ക് നോ​ട്ടി​സ് ന​ല്‍കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​വ​രം.

    പൊലീസിനെതിരെ മുൻ ഡി.ജി.പിയും ബി.ജെ.പി കൗൺസിലറുമായ ആർ. ശ്രീലേഖ നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശത്തിൽ വിമർശനവുമായി സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ. ആർ. ശ്രീലേഖ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥയും സഹപ്രവർത്തകയുമാണെന്നും അവർ സേനയോട് അനുഭാവപൂർവം പെരുമാറണമെന്നും റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതികരിച്ചു.

    വട്ടിയൂർകാവിലെ സംഘർഷത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ബി.ജെ.പിയുടെ സ്റ്റേഷൻ മാർച്ചിലായിരുന്നു പൊലീസിനെതിരായ മുൻ ഡി.ജി.പിയുടെ മുദ്രാവാക്യം. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിത ഡി.ജി.പി ഇങ്ങനെ പൊലീസിനെ വിളിക്കാമോ എന്നായിരുന്നു ഐ.പി.എസ് അസോസിയേഷനിലെ ചോദ്യം. സംഘർഷത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ മാർച്ചിൽ മറ്റൊരു മുൻ ഡി.ജി.പി ടി.പി. സെൻകുമാറും പൊലീസിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. മുൻ ഡി.ജി.പിമാരുടെ പരാമർശങ്ങളിൽ സേനയിൽ കടുത്ത അമർഷവും പ്രതിഷേധവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.

    വട്ടിയൂർക്കാവ് പ്രതിഷേധത്തിൽ ആർ. ശ്രീലേഖക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ, പൊലീസ് സംഘടന നേതാക്കൾ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. നിയമത്തിന് മുന്നിൽ ആരും വലുതല്ലെന്ന് തിരുവനന്തപുരം കമീഷ്ണർ പറഞ്ഞു. കേസെടുക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

    അതേസമയം, ശബരിമല ഹെലികോപ്റ്റർ വിഷയത്തിൽ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ വ്യോമപാത വ്യതിയാനത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഡി.ജി.പി പറഞ്ഞു. ശ്രീകോവിലിന് മുകളിൽ താഴ്ന്ന് പറന്നതിലും അന്വേഷണം നടത്തും. മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിമരുന്ന് ദുരന്തത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. അപകടത്തിന്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് ഏകദേശം രൂപം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അപകടകാരണം വ്യക്തമായേക്കുമെന്നും റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: Kerala Police, case, Sreelekha, Kerala News
    News Summary - Srilekha will be issued a notice and summoned
    Next Story
    X