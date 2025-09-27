Begin typing your search above and press return to search.
    Sports
    Posted On
    27 Sept 2025 9:45 AM IST
    Updated On
    27 Sept 2025 9:45 AM IST

    ലോക പാര അത്‍ലറ്റിക്സിന് ഇന്ന് തുടക്കം

    ലോക പാര അത്‍ലറ്റിക്സിന് ഇന്ന് തുടക്കം
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ശാ​രീ​രി​ക വെ​ല്ലു​വി​ളി നേ​രി​ടു​ന്ന​വ​രു​ടെ മേ​ള​യാ​യ ലോ​ക പാ​ര അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ തു​ട​ക്കം. നെ​ഹ്റു സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഒ​മ്പ​ത് ദി​വ​സ​ത്തെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ 104 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 1500 അ​ത്‍ല​റ്റു​ക​ൾ പ​​​​​​ങ്കെ​ടു​ക്കും. 186 ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കാ​യി 101ഉം ​വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കാ​യി 84ഉം ​ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മ​ത്സ​ര​മു​ണ്ട്. ഒ​രു മ​ത്സ​രം മി​ക്സ​ഡ് ഇ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്.

    ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പാ​ര അ​ത്‌​ല​റ്റു​ക​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​നെ​ത്തും. ജ​ർ​മ​നി​യു​ടെ 'ബ്ലേ​ഡ് ജ​മ്പ​ർ' മാ​ർ​ക്ക​സ് റെം, ​വീ​ൽ​ചെ​യ​ർ റേ​സ​റാ​യ സ്വി​റ്റ്‌​സ​ർ​ല​ൻ​ഡി​ന്റെ കാ​ത​റി​ൻ ഡി​ബ്ര​ണ്ണ​ർ, വേ​ഗ​മേ​റി​യ പാ​രാ സ്പ്രി​ന്റ​ർ ബ്ര​സീ​ലി​ന്റെ പെ​ട്രൂ​സി​യോ ഫെ​രേ​ര എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യ സു​മി​ത് ആ​ന്റി​ൽ ര​ണ്ട് ത​വ​ണ പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക് സ്വ​ർ​ണ മെ​ഡ​ൽ ജേ​താ​വും പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ ജാ​വ​ലി​ൻ എ​ഫ് 64ൽ ​നി​ല​വി​ലെ ജേ​താ​വു​മാ​ണ്. പാ​രി​സ് പാ​രാ​ലി​മ്പി​ക്സി​ൽ ഹൈ​ജം​പി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ മ​റ്റൊ​രു പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണ്. 74 പേ​രു​മാ​യി എ​ക്കാ​ല​ത്തെ​യും വ​ലി​യ സം​ഘ​ത്തെ അ​ണി​നി​ര​ത്തി, മെ​ഡ​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ അ​ഞ്ച് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​രു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    News Summary - World Para Athletics starts today
