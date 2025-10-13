Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 11:30 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 11:30 AM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്വ​ന്റി20 യോ​ഗ്യ​ത; ജ​യം തു​ട​ര്‍ന്ന് ഒ​മാ​ന്‍

    ഖ​ത്ത​റി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത് 32 റ​ണ്‍സി​ന്
    ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്വ​ന്റി20 യോ​ഗ്യ​ത; ജ​യം തു​ട​ര്‍ന്ന് ഒ​മാ​ന്‍
    ഖ​ത്ത​റി​നെ​തി​രെ​യു​ള്ള മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്വ​ന്റി20 യോ​ഗ്യ​ത സൂ​പ്പ​ര്‍ സി​ക്‌​സ് റൗ​ണ്ടി​ലും വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ തു​ട​ങ്ങി ഒ​മാ​ൻ. ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഖ​ത്ത​റി​നെ 32 റ​ണ്‍സി​നാ​ണ് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഒ​മാ​ൻ ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 172 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ പോ​രാ​ട്ടം ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 138 റ​ൺ​സി​ന് അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് ഓ​വ​റി​ല്‍ 22 റ​ണ്‍സ് വ​ഴ​ങ്ങി മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത ജി​ത​ന്‍ കു​മാ​ര്‍ രാ​മ​ന​ന്ദി​യും നാ​ല് ഓ​വ​റി​ല്‍ 26 റ​ണ്‍സ് വ​ഴ​ങ്ങി ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി​യ സു​ഫി​യാ​ന്‍ മ​ഹ്മൂ​ദു​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​റി​നെ ചു​രു​ട്ടി​ക്കൂ​ട്ടി​യ​ത്.

    ടോ​സ് നേ​ടി​യ ഖ​ത്ത​ർ ഒ​മാ​നെ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന​യ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 40 പ​ന്തി​ല്‍ നി​ന്ന് 66 റ​ണ്‍സെ​ടു​ത്ത ജ​തീ​ന്ദ​ര്‍ സി​ങ്, 24 പ​ന്തി​ല്‍ 34 റ​ണ്‍സെ​ടു​ത്ത ആ​ര്യ ബി​ശ്ത്, 15 പ​ന്തി​ല്‍ നി​ന്ന് 30 റ​ണ്‍സെ​ടു​ത്ത വി​നാ​യ​ക് ശു​ക്ല എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ബാ​റ്റി​ങ്ങ് മി​ക​വി​ലാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റ് മി​ക​ച്ച സ്കോ​ർ പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി​യ​ത്. നാ​ല് ഓ​വ​റി​ല്‍ 28 റ​ണ്‍സ് വ​ഴ​ങ്ങി നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​സിം ലി​യാ​ഖ​ത്ത് ഖ​ത്ത​റി​ന് വേ​ണ്ടി മി​ക​ച്ച ബൗ​ളി​ങ് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്തു. സൂ​പ്പ​ര്‍ സി​ക്‌​സി​ലെ ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ഇ​ന്ന് യു.​എ.​ഇ​യെ നേ​രി​ടും. 15ന് ​നേ​പ്പാ​ളി​നെ​തി​രെ​യും 17ന് ​ജ​പ്പാ​നെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ മ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍.

    News Summary - World Cup Twenty20 qualification; Oman continues with victory
