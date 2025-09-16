Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sports
    Sports
    Posted On
    date_range 16 Sept 2025 9:09 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Sept 2025 9:09 AM IST

    ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​ന്ന് സ​ർ​വം കു​ഷാ​രെ

    പു​രു​ഷ ഹൈ​ജം​പി​ൽ ഫൈ​ന​ൽ
    ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ്; ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​ന്ന് സ​ർ​വം കു​ഷാ​രെ
    ടോ​ക്യോ: ലോ​ക അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ന്റെ നാ​ലാം ദി​വ​സം ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ഏ​ക പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി സ​ർ​വേ​ഷ് അ​നി​ൽ കു​ഷാ​രെ. പു​രു​ഷ ഹൈ​ജം​പ് ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തു​ന്ന ആ​ദ്യ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നാ​യി ച​രി​ത്രം കു​റി​ച്ച താ​രം ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മെ​ഡ​ൽ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ഇ​റ​ങ്ങും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ 2.25 മീ​റ്റ​ർ ചാ​ടി​യാ​ണ് കു​ഷാ​രെ ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. താ​ര​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച വ്യ​ക്തി​ഗ​ത പ്ര​ക​ട​നം 2.27 മീ​റ്റ​റാ​ണ്. ഫൈ​ന​ലി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന മ​റ്റു 12 പേ​രും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​ഷാ​രെ​ക്ക് മു​ന്നി​ലാ​യ​തി​നാ​ൽ വെ​ങ്ക​ലം പോ​ലും ല​ഭി​ക്കാ​ൻ മ​ഹാ​ദ്ഭു​ത​ങ്ങ​ൾ സം​ഭ​വി​ക്ക​ണം.

    TAGS:sportshigh jumpWorld Athletics ChampionshipsLatest News
