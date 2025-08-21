Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightയു.എസ് ഓപൺ സിന്നറിന്...
    Sports
    Posted On
    date_range 21 Aug 2025 12:34 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Aug 2025 12:34 PM IST

    യു.എസ് ഓപൺ സിന്നറിന് നഷ്ടമാവുമോ?

    text_fields
    bookmark_border
    അനാരോഗ്യം മൂലം മിക്സഡ് ഡബ്ൾസ് മൽസരത്തിൽനിന്ന് സിന്നർ പിൻമാറി
    യു.എസ് ഓപൺ സിന്നറിന് നഷ്ടമാവുമോ?
    cancel
    camera_alt

    യാനിക് സിന്നർ

    ലോക ഒന്നാം നമ്പർ താരമായ യാനിക് സിന്നറിന് യു.എസ് ഓപ്പണിൽ കളിക്കാനാകുമോ എന്നത് ആരാധക​രെയടക്കം നിരാശയിലാക്കുകയാണ്. സിൻസിനാറ്റി ഓപൺ ടൂർ​ണമെന്റിന്റെ ഫൈനൽ മൽസരത്തിൽ ആദ്യ സെറ്റിൽതന്നെ പിൻമാറുകയായിരുന്നു. ​ കളിയാരംഭിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം മിനിറ്റിൽ അഞ്ച് ഗെയിമിന് പിറകിൽ നിൽകുമ്പോഴാണ് അനാരോഗ്യം മൂലം കളി നിർത്തിയത്.

    അടുത്തിടെയായി ടെന്നീസ്​ ലോകം ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന മൽസരമാണ് ലോകചാമ്പ്യൻമാരായ സിന്നറിന്റെയും അൽകാരസിന്റെയും പോര്. ഫ്രഞ്ച് ഓപണിൽ സിന്നറിനെ തോൽപിച്ച് കിരീടമുയർത്തിയ അൽകാരസിനെ അടുത്ത ടൂർണമെന്റായ വിംബിൾഡണിൽ ഒരു സെറ്റ് പോലും വിട്ടുനൽകാതെ കിരീടം നേടുകയായിരുന്നു സിന്നർ.

    തുടർന്നു നടന്ന സിൻസിനാറ്റിയിൽ ഫൈനലിൽ ഇരുവരുമെത്തിയപ്പോഴാണ് കടുത്തപനിയും ഫ്ലൂവും സിന്നറിന് വില്ലനായി മാറിയത്. മൽസരത്തിനിടെ ഏറെ ക്ഷീണിതനായതോടെയാണ് താൻ പിൻമാറിയതെന്നും അതിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ആരാധകരോടായി സിന്നർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

    നിരവധി മാറ്റങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ച യു.എസ് ഓപൺ ടൂർണമെന്റിലെ മിക്സഡ് ഡബ്ൾസ് വിഭാഗത്തിൽ സിന്നർ, ചെക്ക് താരമായ കാതറീന സിനിയകോവ ടീമിന് വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി ലഭിച്ചിരുന്നു. മൽസരത്തിന് അവസാന നിമിഷം സിന്നർ പിൻമാറുകയായിരുന്നു. യു.എസിലെ കടുത്തചൂടും ഹ്യുമിഡിറ്റിയും മൂലം പനി വിട്ടുമറിയിട്ടില്ലെന്നാണ് സിന്നർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്ത് ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തുമെന്നും ആരാധക​രോടായി സിന്നർ പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:wta tennisUS opentennis newsJannik Sinner
    News Summary - Will Sinner lose the US Open?
    Similar News
    Next Story
    X