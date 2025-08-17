Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightമെസ്സിത്തള്ളിൽ...
    Sports
    Posted On
    date_range 17 Aug 2025 7:12 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Aug 2025 7:12 AM IST

    മെസ്സിത്തള്ളിൽ മിസ്സാകുന്നത്

    text_fields
    bookmark_border
    മെസ്സിത്തള്ളിൽ മിസ്സാകുന്നത്
    cancel

    ‘മെ​സ്സി വ​രു​മോ, ഇ​​ല്ല​യോ...' കാ​യി​ക​കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ക​സ​ന ച​ർ​ച്ച മു​ഴു​വ​ൻ ഈ​യൊ​രു വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണി​ന്ന്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ കാ​യി​ക ത​ല​സ്ഥാ​ന​മെ​ന്ന പെ​രു​മ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ മി​ക​വും മി​ന്നി​ത്തി​ള​ക്ക​വും ന​ന്നേ ചു​രു​ങ്ങി​പ്പോ​യി​രി​ക്കു​ന്ന ഇ​ക്കാ​ല​ത്ത് അ​തെ​ല്ലാം മ​റ​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ള്ളു മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നോ കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം? ഫു​ട്ബാ​ൾ ഇ​തി​ഹാ​സം ല​യ​ണ​ൽ മെ​സ്സി​യു​ടെ​യും അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ടീ​മി​ന്റെ​യും കേ​ര​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​മെ​ന്ന ന​ട​ക്കാ​ത്ത സ്വ​പ്നം ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യും ച​ർ​ച്ച​ക്കി​ട്ട​ത് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ത​ന്ത്ര​മെ​ന്നു​ത​ന്നെ പ​റ​യേ​ണ്ടി​വ​രും. കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്ത് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് മി​സ്സാ​യ​തെ​ല്ലാം മെ​സ്സി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന ദി​വാ​സ്വ​പ്ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് കാ​യി​ക​വ​കു​പ്പും സ​ർ​ക്കാ​റും വൈ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ഉ​ണ​രേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ‘മെ​സ്സി വ​ര​വ്’ വാ​ർ​ത്ത വ​ന്ന ആ​ദ്യ​നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ത​ന്നെ ഇ​തി​ലെ പൊ​ള്ള​ത്തം തു​റ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം മാ​ര​ക​മാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തി​നും നാം ​സാ​ക്ഷി​ക​ളാ​യി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന് ഇ​ത​ല്ല വേ​ണ്ട​ത്

    ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ഗ്രാ​ഫ് കു​ത്ത​നെ​യി​ടി​ഞ്ഞ​ത് മെ​സ്സി​ബ​ഹ​ള​ത്തി​ൽ ആ​രും അ​റി​യാ​തെ പോ​യി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി സ്റ്റേ​റ്റ് സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​നു കീ​ഴി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച വ​നി​ത ഫു​ട്ബോ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി ഹോ​സ്റ്റ​ൽ വാ​ട​ക ക​രാ​ർ അ​വ​സാ​നി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൂ​ട്ടി​യ​തി​ന്‍റെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തും ര​ണ്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പാ​ണ്. കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​ർ​ഭാ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ ഈ ​പി​ന്നോ​ട്ടു​പോ​ക്ക് ന​മ്മെ ആ​ത്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലേ​ക്കും തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​മാ​ണ് ന​യി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. മി​ക​ച്ച അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ണം, ന​ല്ല സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​മി​ക്ക​ണം, നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റു​ക​ളും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണം എ​ന്നാ​ൽ, മാ​ത്ര​മേ മ​ല​യാ​ള​നാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്നും ഇ​നി​യു​മ​നേ​കം ഒ​ളി​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രും ദേ​ശീ​യ താ​ര​ങ്ങ​ളും പി​റ​വി​യെ​ടു​ക്കൂ.

    ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സി​ലേ​റ്റ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ൾ

    ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന 38 ാമ​ത് ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സി​ൽ 13ാമ​താ​യാ​ണ് കേ​ര​ളം ഫി​നി​ഷ് ചെ​യ്ത​ത്. ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് മാ​തൃ​ക​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി​യ 1985നു​ശേ​ഷം കേ​ര​ളം മെ​ഡ​ൽ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ആ​ദ്യ 10 സ്ഥാ​ന​ത്തി​നു പു​റ​ത്താ​യി​ട്ടി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ത​ക​ർ​ച്ച, സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​രം​ഗം അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​സ​ന്ധി വ്യ​ക്തം.


    ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സ് ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യി സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ണം അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യ​തു​മൂ​ലം ക​ടു​ത്ത പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യാ​ണു കാ​യി​ക അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യ​ത്. പ​ല​ർ​ക്കും ക്യാം​പ് ന​ട​ത്താ​ൻ പോ​ലും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തി​ന് ഒ​രു മു​ന്ന​റി​യി​പ്പാ​ണ്. ദേ​ശീ​യ ഗെ​യിം​സി​ലെ ദു​ര​വ​സ്ഥ​ക്കു കാ​ര​ണം കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി​യും സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലു​മാ​ണെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വു​മാ​യി കേ​ര​ള ഒ​ളി​മ്പി​ക് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളു​ടെ ദ​യ​നീ​യ ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ

    സം​സ്ഥാ​​ന​​ത്താ​​ദ്യ​​മാ​​യി സ്റ്റേ​​റ്റ് സ്പോ​​ർ​​ട്സ് കൗ​​ൺ​​സി​​ലി​​നു കീ​​ഴി​​ൽ ആ​​രം​​ഭി​​ച്ച വ​​നി​​ത ഫു​​ട്ബാ​​ൾ അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​യു​​ടെ ഭാ​​ഗ​​മാ​​യു​​ള്ള ഹോ​​സ്റ്റ​​ൽ, വാ​​ട​​ക ക​​രാ​​ർ അ​​വ​​സാ​​നി​​ച്ച​​തി​​നെ തു​​ട​​ർ​​ന്ന് പൂ​ട്ടി​യ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​ത് ര​ണ്ടു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ്. ഇ​​തി​നെ​തു​​ട​​ർ​​ന്ന് 20ൽ ​ഏ​​റെ താ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ​​ക്ക്​ പ​​രി​​ശീ​​ല​​ന​​ത്തി​​ന് അ​​വ​​സ​​ര​​മി​​ല്ലാ​​തെ സ്വ​​ന്തം വീ​​ട്ടി​​ൽ നി​​ൽ​​ക്കേ​​ണ്ട സാ​​ഹ​​ച​​ര്യ​​മു​ണ്ടാ​യി. വി​​വി​​ധ കാ​​റ്റ​​ഗ​​റി​​യി​​ൽ കേ​​ര​​ള ടീ​​മി​​ന്‍റെ ക്യാ​​പ്റ്റ​​ൻ​​മാ​​രാ​​യ​​വ​​രും സു​​ബ്ര​​തോ ചാ​​മ്പ്യ​​ൻ​​ഷി​​പ്പി​​ന് യോ​​ഗ്യ​​ത നേ​​ടി​​യ​​വ​​രു​​മെ​​ല്ലാം ഇ​ത​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. സം​ഭ​വം വാ​ർ​ത്ത​യാ​യ​തോ​ടെ ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ഹോ​സ്റ്റ​ൽ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഏ​റ​ക്കു​റെ എ​ല്ലാ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളു​ടെ​യും അ​വ​സ്ഥ ശോ​ച്യ​മാ​ണ്.


    ‘2005ൽ ​സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ൽ പ​ഠി​ച്ച വ്യ​ക്തി​യാ​ണ് ഞാ​ൻ. ഹോ​സ്റ്റ​ലും താ​മ​സ​വും ഭ​ക്ഷ​ണ​വും ഗ്രൗ​ണ്ടും ട്രെ​യി​നി​ങ്ങും എ​ല്ലാം 2005ൽ ​എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണോ അ​തു​പോ​ലെ ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഇ​ന്നും’ മെ​സ്സി വ​ന്നാ​ൽ എ​ല്ലാ​മാ​യോ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ച്ച പോ​സ്റ്റി​ന​ടി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഫു​ട്ബോ​ൾ ടീം ​ജ​ഴ്സി​യ​ണി​ഞ്ഞ മ​ഷ്ഹൂ​ർ ശ​രീ​ഫി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം ഇ​പ്ര​കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ക​ളം​വി​ടു​ന്ന പ​രി​ശീ​ല​ക​ർ

    ശ​​മ്പ​​ള പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യി​​ൽ വ​ല​ഞ്ഞ സം​​സ്ഥാ​​ന സ്പോ​​ർ​​ട്സ് കൗ​​ൺ​​സി​​ലി​​നു കീ​​ഴി​​ലെ വി​​വി​​ധ പ​​രി​​ശീ​​ല​​ക​​ർ ഇ​തി​ന​കം ക​​ളം വി​​ട്ടു. ഏ​താ​നും മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ നാ​ലു ഫു​​ട്ബാ​​ൾ കോ​​ച്ചു​​മാ​​രാ​​ണ് പ​​ടി​​യി​​റ​​ങ്ങി​ത്. ദേ​​ശീ​​യ മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ കേ​​ര​​ള ടീ​​മി​​നെ ഒ​​ന്നാ​​മ​​തെ​​ത്തി​​ച്ച​വ​​രു​​ൾ​​പ്പെ​​ടെ​​യാ​​ണ് കൗ​​ൺ​​സി​​ലി​​ന്‍റെ പ​​രി​​ശീ​​ല​​ക കു​​പ്പാ​​യ​​മ​​ഴി​​ച്ച് സ്വ​​കാ​​ര്യ അ​​ക്കാ​​ദ​​മി​​ക​​ളി​​ലേ​​ക്കും മ​​റ്റും ചേ​​ക്കേ​​റി​​യ​​ത്. ക​​ഴി​​ഞ്ഞ ര​​ണ്ടു മാ​​സ​​ത്തെ ശ​​മ്പ​​ളം കി​​ട്ടാ​​നു​​ണ്ടെ​​ന്ന് സ്പോ​​ർ​​ട്സ് കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ വി​​ട്ട പ​​രി​​ശീ​​ല​​ക​​ർ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടി​യി​രു​ന്നു. സ്ഥി​​രം പ​​രി​​ശീ​​ല​​ക​​ർ​​ക്കും ക​​രാ​​റു​​കാ​​ർ​​ക്കും ഒ​​രു​​പോ​​ലെ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി​​യു​​ണ്ട്. മ​​റ്റാ​​നു​​കൂ​​ല്യ​​ങ്ങ​​ളി​​ല്ലാ​​തി​​രു​​ന്നി​​ട്ടു​​പോ​​ലും വേ​​ത​​നം കൃ​​ത്യ​​മാ​​യി ന​​ൽ​​കാ​​ൻ കൗ​​ൺ​​സി​​ൽ ത​​യാ​​റാ​​വു​​ന്നി​​ല്ലെ​​ന്നാ​​ണ് ക​രാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ പ​​രാ​​തി. സ്ഥി​​രം ജീ​​വ​​ന​​ക്കാ​​രു​​ടെ ഇ​​ര​​ട്ടി​​യോ​​ള​​മാ​​ണ് ക​​രാ​​റു​​കാ​​രു​​ടെ എ​​ണ്ണം.


    2011നു ​​ശേ​​ഷം കൗ​​ൺ​​സി​​ലി​​ൽ സ്ഥി​​രം​​നി​​യ​​മ​​നം ന​​ട​​ത്തി​​യി​​ട്ടി​​ല്ലെ​​ന്നും ക​​രാ​​റു​​കാ​​രെ വെ​​ച്ച് ത​​ള്ളി​​നീ​​ക്കു​​ക​​യാ​​ണെ​​ന്നും ഇ​​വ​​ർ ചൂ​​ണ്ടി​​ക്കാ​​ട്ടു​​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം, ക​​രാ​​ർ ത​​സ്തി​​ക​​യി​​ൽ പോ​​ലും ആ​​ളെ കി​​ട്ടാ​​നി​​ല്ലെ​​ന്നാ​​ണ് വി​​വ​​രം. യോ​​ഗ്യ​​ത​​യു​​ള്ള ഉ​​ദ്യോ​​ഗാ​​ർ​​ഥി​​ക​​ൾ നി​​യ​​മ​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി എ​​ത്താ​​ത്ത​​തി​​നാ​​ൽ എ​​ൻ.​​ഐ.​​എ​​സ് ഡി​​പ്ലോ​​മ എ​​ന്ന അ​​ടി​​സ്ഥാ​​ന വി​​ദ്യാ​​ഭ്യാ​​സ യോ​​ഗ്യ​​ത​​യി​​ൽ​പോ​​ലും ഇ​​ള​​വു ന​​ൽ​​കി​​യി​​ട്ടു​​ണ്ടെ​​ന്നും സൂ​​ച​​ന​​യു​​ണ്ട്. ഒ​​രു വ​​ർ​​ഷ​​ത്തോ​​ള​​മാ​​യി കൗ​​ൺ​​സി​​ലി​​ൽ പ്ര​​തി​​സ​​ന്ധി തു​​ട​​ങ്ങി​​യി​​ട്ട്.

    രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര കാ​യി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി; പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം

    ഭീ​മ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സ​ർ​ക്കാ​ർ വി​പു​ല​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര കാ​യി​ക ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി. 2024 ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ 4500 കോ​ടി​യു​ടെ നി​ക്ഷേ​പം ഉ​റ​പ്പാ​യെ​ന്നും നി​ക്ഷേ​പ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് 100 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 10,000 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​മെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.


    എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ന്ന​ര വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​തി​ൽ ഒ​രു പു​രോ​ഗ​തി​യും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. കൊ​ച്ചി​യി​ലെ ചെ​ങ്ങ​മ​നാ​ട്ട് ബി.​സി.​സി.​ഐ​യു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യം പ​ണി​യും. പു​തി​യ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​നും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​വ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി 1200 കോ​ടി രൂ​പ വ​ക​യി​രു​ത്തും. കൊ​ച്ചി, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, തൃ​ശൂ​ർ, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട എ​ന്നി​വ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഡൊ​മ​സ്റ്റി​ക് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ങ്ങ​ളും നി​ല​വി​ലു​ള്ള​വ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി 450 കോ​ടി​യു​ടെ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ, അ​ങ്ങ​നെ നീ​ളു​ന്നു വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ലി​സ്റ്റ്.

    പ​രി​പാ​ലി​ക്കാ​നാ​ളി​ല്ലാ​തെ മൈ​താ​ന​ങ്ങ​ൾ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം മ​ഞ്ചേ​രി​യി​ൽ സു​ബ്ര​തോ ക​പ്പ് ക​ളി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ ടീ​മു​ക​ളെ കാ​ത്തി​രു​ന്ന​ത് കാ​ടു​മൂ​ടി​യ മൈ​താ​ന​മാ​യി​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ലൈ​നു​ക​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കു​ക​യോ ഗോ​ൾ പോ​സ്റ്റി​ൽ നെ​റ്റ് കെ​ട്ടു​ക​യോ ചെ​യ്തി​രു​ന്നി​ല്ല. പു​ല്ലു​പോ​ലും വെ​ട്ടി​യൊ​തു​ക്കാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. മ​ഞ്ചേ​രി ഗ​വ.​ബോ​യ്സ് ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ മൈ​താ​ന​ത്തി​ന്‍റെ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്. പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ഞ്ചേ​രി എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ് കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് പി​ന്നീ​ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തി​യ​ത്.


    പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗ്രൗ​ണ്ടി​ന്‍റെ അ​വ​സ്ഥ പ​റ​യാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഭേ​ദം. മെ​സ്സി​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ​യ്യ​നാ​ട് പു​തി​യൊ​രു സ്റ്റേ​ഡി​യം പ​ണി​യാ​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മ​ന്ത്രി പ​യ്യ​നാ​ട്ടെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്‍റെ ദൈ​ന്യാ​വ​സ്ഥ ക​ണ്ടു​കാ​ണി​ല്ല. സ്‌​റ്റേ​ഡി​യം വ​ലു​താ​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​സ്താ​വ​ന ഇ​പ്പോ​ഴും പ്ര​സ്താ​വ​ന​യാ​യി തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ര്‍മാ​ണം ക​മ്പ​നി​യെ ഏ​ല്‍പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ. എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ല്ല. ക​ലൂ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബോ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്റെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്സി​ന് അ​ടു​ത്ത സീ​സ​ണി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്രീ​മി​യ​ർ വ​ൺ ക്ല​ബ് ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ഷേ​ധി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​യും വാ​ർ​ത്ത​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    മ​ത്സ​രം ഇ​ല്ലാ​യ്മ​ക​ളോ​ട്

    സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഹോ​സ്റ്റ​ലു​ക​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഞ്ചു മാ​സ​ത്തെ ഭ​ക്ഷ​ണ അ​ല​വ​ൻ​സ് കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​ണ്. പ​രി​ശീ​ല​ന സാ​മ​ഗ്രി​ക​ളി​ല്ല. കാ​യി​ക​സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള വാ​ർ​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​വും മു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ട് വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി. കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ​വി​ഹി​തം ഗ​ണ്യ​മാ​യി വെ​ട്ടി​ക്കു​റ​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മെ​​സ് അ​​ല​​വ​​ൻ​​സ് കു​​ടി​​ശ്ശി​​ക അ​​നു​​വ​​ദി​​ക്ക​​ണ​​മെ​​ന്ന് ആ​​വ​​ശ​​പ്പെ​​ട്ട് നൂ​​റു​​ക​​ണ​​ക്കി​​ന് കാ​​യി​​ക​​താ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ ജ​നു​വ​രി 22ന് ​​പ്ര​​തി​​ഷേ​​ധ പ്ര​​ക​​ട​​ന​​വു​​മാ​​യി സെ​​ക്ര​​ട്ടേ​​റി​​യ​​റ്റി​​ന് മു​​ന്നി​​ലെ​​ത്തി. തോ​​ർ​​ത്തും ജ​​ഴ്സി​​യും വി​​രി​​ച്ച് അ​​വ​​ർ സെ​​ക്ര​​ട്ടേ​​റി​​യ​​റ്റി​​ന് മു​​ന്നി​​ൽ ഭി​​ക്ഷ​​യാ​​ച​​ന സ​​മ​​രം ന​​ട​​ത്തി​​യി​​ട്ടു​​പോ​​ലും അ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ക​ണ്ണ് തു​റ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല.

    കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​രി​ല്ലാ​തെ താ​ര​ങ്ങ​ളുണ്ടാ​കു​മോ?

    ഏ​തൊ​രു കാ​യി​ക​താ​ര​വും പെ​ട്ട​ന്നൊ​രു​നാ​ൾ മു​ള​ച്ചു​പൊ​ങ്ങു​ന്ന​ത​ല്ല. നി​ര​ന്ത​ര​മാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​മാ​ണ് ഓ​രോ താ​ര​വും പി​റ​വി കൊ​ള്ളു​ന്ന​ത്. സ​മ​ഗ്ര​മാ​യൊ​രു കാ​യി​ക സം​സ്കാ​രം പ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്താ​ൻ സ്കൂ​ൾ​ത​ലം മു​ത​ലേ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​കോ​പി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ള്ള സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 1900-ൽ ​താ​ഴെ കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്. കൃ​ത്യ​മാ​യി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ 50 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള​ത് 1869 കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ. യു.​പി സ്കൂ​ളി​ൽ 500 കു​ട്ടി​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലേ ഒ​രു കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക പാ​ടു​ള്ളൂ​വെ​ന്നാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​ർ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം.


    ഒ​രു കു​ട്ടി കു​റ​ഞ്ഞാ​ൽ​പോ​ലും കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ ആ​ണെ​ങ്കി​ല്‍ എ​ട്ട്, ഒ​മ്പ​ത് ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ അ​ഞ്ചു ഡി​വി​ഷ​നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക എ​ന്ന​നി​ല​യി​ലാ​ണ് ത​സ്തി​ക​ക​ൾ നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി​യ തി​രു​നാ​വാ​യ സ്കൂ​ളി​ലെ അ​നേ​കം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​കാ​ധ്യ​പ​ക​നാ​യ ഹ​ർ​ഷാ​ദി​ന്‍റെ ജോ​ലി പോ​യ വാ​ർ​ത്ത മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഈ ​​വ​​ർ​​ഷ​​ത്തെ ക​​ണ​​ക്കെ​​ടു​​പ്പ് പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​യ​​പ്പോ​​ൾ ന​​വാ​​മു​​കു​​ന്ദ സ്കൂ​ളി​ൽ യു.​​പി വി​​ഭാ​​ഗ​​ത്തി​​ൽ 438 കു​​ട്ടി​​ക​​ളാ​​ണു​​ള്ള​​ത്. ഇ​​താ​​ണ് ഹ​ർ​ഷാ​ദി​ന് വി​​ന​​യാ​​യ​​ത്. ക​ഴി​വും പ്രാ​പ്തി​യു​മു​ള്ള അ​നേ​കം കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​വി കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​യ​ത്.

    മോ​ഹ​ന മെ​സ്സി നാ​ൾ​വ​ഴി​ക​ൾ

    മെ​സ്സി​യെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​മെ​ന്ന് കാ​യി​ക​മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം മു​ത​ലേ ഒ​രു​പാ​ട് അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഭീ​മ​മാ​യ ചെ​ല​വും സാ​ങ്കേ​തി​ക കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി ത​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ക​ളി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ടീ​മി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ മെ​സ്സി​യും സം​ഘ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യി.

    ആ​ദ്യം ഉ​രു​ണ്ടു​ക​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഒ​ടു​വി​ൽ കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ത​ന്നെ അ​തു സ​മ്മ​തി​ച്ചു. അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ടീ​മി​നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ഖ​ജ​നാ​വി​ന് ന​ഷ്ട​മു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന വി. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹി​മാ​ന്റെ വാ​ദം പൊ​ളി​ഞ്ഞി​രിക്കുകയാണ്. ടീ​മി​ന്റെ ക്ഷ​ണ​പ്ര​കാ​രം സ്പെ​യി​നി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്ക് മാ​ത്രം ചെ​ല​വാ​യ​ത് 13 ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ രേ​ഖ പു​റ​ത്തു​വ​ന്നു. 2024 സെ​പ്റ്റം​ബ​റി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​മാ​യു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്കെ​ന്ന പേ​രി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി​യു​ടെ​യും കാ​യി​ക വ​കു​പ്പി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും സ്പെ​യി​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം.

    23 ജൂ​ൺ 2023

    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​ത് ഓ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ഫു​ട്ബാ​ൾ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ നി​രാ​ക​രി​ച്ചെ​തി​നെ​തി​രെ ഫേ​സ്ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ട്ട കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി, മെ​സ്സി​യെ ​ക്ഷ​ണി​ച്ചു​വെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ചു. മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന അം​ബാ​സ​ഡ​റെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചെ​ന്നും ഫു​ട്ബാ​ൾ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്നും മെ​സ്സി​യെ​യും കൂ​ട്ട​രെ​യും കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ൽ കു​റി​ച്ചു.

    18 ജ​നു​വ​രി 2024

    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ദേ​ശീ​യ ടീം ​ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ ക​ളി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇ​ന്ത്യ ആ ​അ​വ​സ​രം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നും അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ആ​രാ​ധ​ക​രി​ൽ സൃ​ഷ്ടി​ച്ച നി​രാ​ശ മ​റി​ക​ട​ക്കാ​ൻ ടീ​മി​നെ കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക്ഷ​ണി​ച്ചെ​ന്നും കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി. 2025 ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന ദേ​ശീ​യ ടീം ​കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​രം ക​ളി​ക്കു​മെ​ന്നും പോ​സ്റ്റി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    06 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2024

    അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (എ.​എ​ഫ്.​എ) പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മാ​യി കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി സ്പെ​യി​ലെ മ​ഡ്രി​ഡി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര സൗ​ഹൃ​ദ​മ​ത്സ​ര വേ​ദി​യാ​യി കേ​ര​ള​ത്തെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സ​ജീ​വ സാ​ധ്യ​ത ച​ർ​ച്ച​യാ​യെ​ന്നും ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ കേ​ര​ളം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് താ​ൽ​പ​ര്യം അ​റി​യി​ച്ചെ​ന്നും മ​ന്ത്രി.

    10 ജ​നു​വ​രി 2025

    മെ​സ്സി ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 25ന്​ ​എ​ത്തു​മെ​ന്നും ന​വം​ബ​ര്‍ ര​ണ്ടു വ​രെ അ​ദ്ദേ​ഹം കേ​ര​ള​ത്തി​ല്‍ തു​ട​രു​മെ​ന്നും, കോ​ഴി​ക്കൊ​ട്ടെ ഒ​രു സ്വ​കാ​ര്യ ച​ട​ങ്ങി​നി​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​​ടെ ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ മ​റു​പ​ടി​യാ​യി​ കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.​ സം​ഗ​തി വാ​ർ​ത്ത ആ​യ​തോ​ടെ, തീ​യ​തി പി​ന്നീ​ട് തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​മെ​ന്നാ​യി മ​ന്ത്രി.

    18 മാ​ർ​ച്ച് 2025

    മെ​സ്സി​യെ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്, റി​സ​ർ​വ് ബാ​ങ്കി​ന്റെ​യും കേ​ന്ദ്ര കാ​യി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ര​ണ്ട് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​യി​ക മ​ന്ത്രി നി​യ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ. ബാ​ക്കി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നീ​ടെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    16 മേ​യ് 2025

    അ​ർ​ജ​ന്‍റീ​ന ടീ​മി​ന്‍റെ പു​തി​യ ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന​തോ​ടെ മെ​സ്സി​യും സം​ഘ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​യി. സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ പ​ണം കൊ​ടു​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് മെ​സ്സി വ​രാ​ത്ത​തി​ന് കാ​ര​ണം. ഇ​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ഒ​ന്നും ചെ​യ്യാ​നി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം.

    04 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 2025

    ഈ ​വ​ർ​ഷം ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ടീ​മി​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ​ത്താ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ടീം ​ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി അ​റി​യി​ച്ച​താ​യും 2026ൽ ​വ​രാ​മെ​ന്ന വാ​ഗ്ദാ​നം സ്പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ നി​ര​സി​ച്ച​താ​യും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    09 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 2025

    കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റാ​ണ് ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ക​രാ​ർ ലം​ഘി​ച്ച​തെ​ന്ന് അ​ർ​ജ​ന്റീ​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ. ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് ശ​രി​യ​ല്ലെ​ന്നും അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​ന ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ചീ​ഫ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മേ​ഴ്‌​സ്യ​ൽ ഹെ​ഡ് ലി​യാ​ൻ​ഡ്രോ പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ​ൺ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:indian footballsports ministerSports NewsArgentina Football TeamV. Abdurahiman
    News Summary - when Messi come to India. Indian football misses some major needs
    Similar News
    Next Story
    X