Madhyamam
    Sports
    Posted On
    16 Aug 2025 2:33 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2025 2:33 PM IST

    സോഫ്റ്റ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ; വിപിൻ ബാബു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി

    സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി നിയമിക്കപ്പെട്ട വിപിൻ ബാബു

    തിരുവനന്തപുരം: സോഫ്റ്റ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയി വിപിൻ ബാബു (പത്തനംതിട്ട) വിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അനിൽ എ. ജോൺസന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ കൂടിയ ജനറൽ ബോഡിയിൽ ആണ് സെക്രട്ടറി ആയി ഇദ്ദേഹത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

    സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സോഫ്റ്റ്ബോൾ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ പദവികൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്‌ സ്പർജൻ കുമാർ ഐ. പി.എസ്സിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ യോഗത്തിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഒബ്സർവർ എ.എം.കെ നിസ്സാർ, പ്രൊ. പി മാത്യു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

    TAGS:sportsState Softball
    News Summary - Vipin babu elected as state soft ball association secretary
