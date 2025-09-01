Begin typing your search above and press return to search.
    യു.എസ് ഓപൺ; ദ്യോ​കോവിച്ചും അൽകാരസും ക്വാർട്ടറിൽ

    യു.എസ് ഓപൺ; ദ്യോ​കോവിച്ചും അൽകാരസും ക്വാർട്ടറിൽ
    നൊവാക് ദ്യോകോവിച്ച്

    ന്യൂയോർ​ക്ക്: യു.എസ്ഓപണിൽ തന്റെ 25ാം ഗ്രാൻഡ്സ്‍ലാം കിരീടമോഹവുമായെത്തിയ സെർബിയൻ വെറ്ററൻ താരമായ നൊവാക് ​ദ്യോകോവിച് ക്വാർട്ടറിലെത്തി. മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിനിടെ യു.എസ്ഓപൺ പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ക്വർട്ടറിലെത്തുന്ന പ്രായംകൂടിയ താരമെന്ന ബഹുമതിയും മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരനുമായ ദ്യോക്കോ സ്വന്തമാക്കി.

    പ്രീക്വാർട്ടറിൽ ജർമൻ താരമായ ജാൻ ലെനാർഡ്സ്ട്രഫിനെ (6-3),(6-3),(6-2) നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. പ്രായവും പരി​ക്കുമൊന്നും കളിയെ ബാധിച്ചി​ട്ടില്ലെന്ന രീതിയിലുള്ള ​റിട്ടേണുകളുമായി ​​​ദ്യോക്കോവിച്ച് കളം നിറഞ്ഞുനിന്നു.

    മറ്റൊരു മൽസരത്തിൽ ലോക രണ്ടാം നമ്പർ താരവും സിൻസിനാറ്റി ഓപൺ കിരീടവിജയിയുമായ സ്പാനിഷ് താരം കാർലോസ് അൽകാരസ് ഫ്രാൻസിന്റെ ആർതർ റിൻഡെർനെച്ചിനെ (7-3),(6-3),(6-4) സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തി ക്വാർട്ടറിലേക്കുള്ള സീറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു.ആദ്യസെറ്റിൽ വെല്ലുവിളിയുയർത്തിയ റിൻഡർനെച്ച് ഫോമിലേക്കുയർന്ന അൽകാരസിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

    TAGS:Novak DjokovicUS opentennis newsSpanishSerbiancarlos alcaraz
