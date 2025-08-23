Begin typing your search above and press return to search.
    Sports
    Posted On
    date_range 23 Aug 2025 7:23 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Aug 2025 7:23 AM IST

    ടെ​ന്നി​സിൽ ഇനി ‘സിൻകാരസ്’ യുഗം

    • യു.എസ് ഓപൺ നാളെ മുതൽ
    • ഈ ​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ മൂ​ന്ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാ​മു​ക​ളി​ലും കി​രീ​ടം പ​ങ്കി​ട്ട​ത് ഇ​വ​ർ ത​മ്മി​ലാ​ണ്
    jannik sinner and alcaraz
    കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സും ജാ​നി​ക് സി​ന്ന​റും

    വാ​ഷി​ങ്ട​ൺ: 2025ന്റെ ​ആ​രം​ഭ​ത്തി​ൽ മെ​ൽ​ബ​ൺ പാ​ർ​ക്കി​ൽ തു​ട​ങ്ങി റോ​ള​ണ്ട് ഗാ​രോ​സും വിം​ബി​ൾ​ഡ​ണും പി​ന്നി​ട്ട് ഫ്ല​ഷി​ങ് മെ​ഡോ​സി​ൽ 2025ലെ ​ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​ടെ​ന്നി​സി​ന്റെ ഗ്ലാ​മ​ർ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ‘സി​ൻ​കാ​ര​സ്’ യു​ഗ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന​മാ​കു​​മോ? നാ​ളെ ഫ്ല​ഷി​ങ് മെ​ഡോ​സി​ൽ അ​വ​സാ​ന ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാ​മാ​യ യു.​എ​സ് ഓ​പ​ണി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​കു​മ്പോ​ൾ ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ൽ കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സും ജാ​നി​ക് സി​ന്ന​റും ത​ന്നെ​യാ​കു​​മോ മു​ഖാ​മു​ഖം?

    റോ​ജ​ർ ഫെ​ഡ​റ​റും റാ​ഫേ​ൽ ന​ദാ​ലും മാ​ത്രം ചി​ത്ര​ത്തി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ, കി​രീ​ട​ങ്ങ​ളേ​റെ വാ​രി​ക്കൂ​ട്ടി അ​വ​രെ​യും ക​ട​ന്ന് ജ​യി​ച്ചു​നി​ന്ന ​നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ച്ചും വാ​ണ​താ​യി​രു​ന്നു ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ നീ​ണ്ട പു​രു​ഷ ടെ​ന്നി​സ്.

    വ​നി​ത​ക​ളി​ൽ ചെ​റി​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ മാ​റി​മാ​റി വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ആ​ദ്യം ഫെ​ഡ് എ​ക്സ്പ്ര​സും പി​റ​കെ റ​ഫ​യും ഒ​ടു​വി​ൽ ദ്യോ​കോ​യും പോ​ര് ക​ന​പ്പി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ പി​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​യി​ട​ത്താ​ണ് സ്പാ​നി​ഷ്-​ഇ​റ്റാ​ലി​യ​ൻ ക​രു​ത്ത​രു​ടെ ജൈ​ത്ര​യാ​ത്ര​ക​ൾ. ഏ​റ്റ​വു​മൊ​ടു​വി​ൽ യു.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ ക​ർ​ട്ട​ൻ റെ​യ്സ​റാ​യ സി​ൻ​സി​നാ​റ്റി ഓ​പ​ണി​ലും ഫൈ​ന​ൽ ക​ളി​ച്ച​ത് ഇ​രു​വ​രും. എ​ല്ലാ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രേ മി​ക​വോ​ടെ, ക​രു​ത്തു​കാ​ട്ടു​ന്ന​താ​ണ് സി​ന്ന​റെ​യും അ​ൽ​കാ​ര​സി​നെ​യും ആ​ദ്യ റാ​ങ്കു​കാ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാ​മു​ക​ളി​ലെ കി​രീ​ട ഫാ​വ​റി​റ്റു​ക​ളു​മാ​ക്കി നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ മൂ​ന്ന് ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാ​മു​ക​ളി​ലും കി​രീ​ടം പ​ങ്കി​ട്ട​ത് ഇ​വ​ർ ത​മ്മി​ലാ​ണ്.

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ണി​ൽ സ്വ​രേ​വി​നെ വീ​ഴ്ത്തി സി​ന്ന​ർ ചാ​മ്പ്യ​നാ​യ​പ്പോ​ൾ ഫ്ര​ഞ്ച് ഓ​പ​ൺ അ​ൽ​കാ​ര​സി​നൊ​പ്പം നി​ന്നു. ക്ലേ ​കോ​ർ​ട്ടി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല അ​ങ്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച​ത് ജ​യി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് യു​വ​താ​രം ജ​യ​വും കി​രീ​ട​വു​മാ​യി മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഒ​രു മാ​സം ക​ഴി​ഞ്ഞ് ക​ളി​യും പോ​രും വിം​ബി​ൾ​ഡ​ണി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​ഫൈ​ന​ൽ പോ​ലും തോ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന ഖ്യാ​തി​യു​മാ​യാ​ണ് അ​ൽ​കാ​ര​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    ആ​ദ്യം സെ​റ്റ് നേ​ടി ആ​ധി​പ​ത്യം കാ​ട്ടി​യ താ​​ര​ത്തെ പി​ന്നീ​ട് വാ​ഴാ​ൻ വി​ടാ​തെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്ന് സെ​റ്റും ത​ന്റെ പേ​രി​ലാ​ക്കി സി​ന്ന​ർ ഇ​നി വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി. പു​രു​ഷ ടെ​ന്നി​സി​ൽ മെ​ദ്‍വ​ദേ​വും സ്വ​രേ​വും പി​ന്നെ അ​നേ​കം പേ​രു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്നി​പ്പോ​ൾ ഇ​വ​ർ ര​ണ്ടു​പേ​രും ത​മ്മി​ലെ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ലോ​കം കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തി​വേ​ഗ​വും ക​ണി​ശ​ത​യും ഒ​പ്പം ബു​ദ്ധി​യും സ​മം ചേ​ർ​ന്ന് കോ​ർ​ട്ട് നി​റ​യു​​ന്ന പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് പ​ഴ​യ ഫെ​ഡ​റ​ർ-​ന​ദാ​ൽ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ചൂ​ടും ചൂ​രു​മു​ണ്ട്.

    ‘‘ജാ​നി​കി​നെ​തി​രെ മ​ഹ​ത്താ​യ പോ​ര് സൃ​ഷ്ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​യ​തി​ൽ വ​ലി​യ സ​ന്തോ​ഷ’​മു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ൽ​കാ​ര​സ് പ​റ​യു​ന്നു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​കി​രീ​ട​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​തി​ന്റെ റെ​ക്കോ​ഡ് ഫെ​ഡ​റ​ർ​ക്കും ന​ദാ​ലി​നു​മി​ട​യി​ലാ​ണ്- 2005നും 2007​നു​മി​ട​യി​ൽ 11 എ​ണ്ണം. ഫെ​ഡ​റ​ർ എ​ട്ടും ന​ദാ​ൽ മൂ​ന്നും. 2008ലെ ​ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ണി​ൽ ദ്യോ​കോ​വി​ച്ചാ​ണ് അ​ത് പൊ​ളി​ച്ച​ത്. പി​ന്നീ​ട്, ന​ദാ​ലും ദ്യോ​കോ​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് കി​രീ​ട​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി പ​ങ്കി​ട്ട​ത് ര​ണ്ടു ത​വ​ണ. അ​വ​ർ​ക്കു ശേ​ഷം സി​ന്ന​ർ-​അ​ൽ​കാ​ര​സ് ദ്വ​യ​മാ​ണ്- ഏ​ഴു ത​വ​ണ. സി​ന്ന​ർ നാ​ലും അ​ൽ​കാ​ര​സ് മൂ​ന്നും കി​രീ​ട​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​രു​വ​ർ​ക്കു​മി​ട​യി​ലെ മു​ഖാ​മു​ഖ​ങ്ങ​ളി​ൽ 9-5ന് ​അ​ൽ​കാ​ര​സ് മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​രു​ത്തി​നെ​തി​രെ സ്ഥി​ര​ത കൊ​ണ്ട് സി​ന്ന​ർ പി​ടി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് കോ​ർ​ട്ടി​ലെ കാ​ഴ്ച​ക​ൾ. റോ​ള​ണ്ട് ഗാ​രോ​സി​ൽ അ​ഞ്ച​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ നീ​ണ്ട ക​ഴി​ഞ്ഞ ഫൈ​ന​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സ​മ​യ​മെ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​മാ​ണ്. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാ​മു​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​തും. ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലും ഇ​രു​വ​രി​ലൊ​രാ​ൾ ത​ന്നെ ക​പ്പു​യ​ർ​ത്തി​യാ​ൽ പ്രാ​യ​മേ​റെ ബാ​ക്കി​നി​ൽ​ക്കെ, ​ടെ​ന്നി​സി​ൽ ഇ​രു​വ​ർ​ക്കും മു​ന്നി​ൽ വ​ഴി​മാ​റാ​ൻ ച​രി​ത്ര​മേ​റെ ബാ​ക്കി...

    ദ്യോ​കോ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ക​ട​മ്പ​ക​ളേ​റെ

    ന്യൂ​യോ​ർ​ക്: നാ​ളെ തു​ട​ക്ക​മാ​കു​ന്ന യു.​എ​സ് ഓ​പ​ണി​ൽ 25ാം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​കി​രീ​ടം തേ​ടി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ച്ചി​നെ കാ​ത്ത് തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ക​ടു​ത്ത​ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ. ഹോ​ൾ​ഗ​ർ റൂ​ൺ, ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് ടി​യാ​ഫോ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ്ര​മു​ഖ​​രെ നേ​ര​ത്തെ ക​ട​ന്നാ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ റ​ണ്ണേ​ഴ്സ​പ്പാ​യ ടെ​യ്‍ല​ർ ഫ്രി​റ്റ്സി​നെ ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​ന്നേ​ക്കും.

    ദ്യോ​കോ​വി​ച്ച്

    അ​ൽ​കാ​ര​സു​മാ​യി സെ​മി പോ​രാ​ട്ട​മെ​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​ൽ​കാ​ര​സി​ന് ഡാ​നി​ൽ മെ​ദ്‍വ​ദേ​വ്, ബെ​ൻ ഷെ​ൽ​ട്ട​ൺ, കാ​സ്പ​ർ റൂ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​മാ​യി​ട്ടാ​കും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. അ​തേ സ​മ​യം, ജാ​നി​ക് സി​ന്ന​റി​ന് അ​ല​ക്സി പൊ​പി​റി​ൻ, ജാ​ക് ഡ്രേ​പ​ർ, അ​ല​ക്സാ​ണ്ട​ർ സ്വ​രേ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ അ​ങ്കം കു​റി​ക്കാ​നു​ണ്ട്. ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാ​മു​ക​ളി​ൽ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ്മാ​ന​ത്തു​ക​യു​ള്ള​താ​ണ് യു.​എ​സ് ഓ​പ​ൺ.

