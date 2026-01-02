Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    സർവകലാശാല അത്‍ലറ്റിക് മീറ്റ്; തൃശൂർ സെന്റ് തോമസും ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റും മുന്നിൽ

    സർവകലാശാല അത്‍ലറ്റിക് മീറ്റ്; തൃശൂർ സെന്റ് തോമസും ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റും മുന്നിൽ
    പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗം ഡി​സ്ക​സ് ത്രോ​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ സ​ത്യ​വാ​ൻ ര​മേ​ശ്‌ കു​മാ​ർ (സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് തൃ​ശൂ​ർ)   

    കു​ന്നം​കു​ളം: 57ാമ​ത് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഇ​ന്റ​ര്‍ കോ​ള​ജി​യ​റ്റ് അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്‌​സ് ചാ​മ്പ്യ​ന്‍ഷി​പ്പി​ന്റെ ര​ണ്ടാം ദി​ന​ത്തി​ലും തൃ​ശൂ​ര്‍ സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് കോ​ള​ജ് പു​രു​ഷ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത്. 51 പോ​യി​ന്റു​മാ​യാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യ സെ​ന്റ് കി​രീ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് കു​തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ക്രൈ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജ് ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്തും പാ​ല​ക്കാ​ട് വി​ക്ടോ​റി​യ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മു​ണ്ട്.

    വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ 36 പോ​യ​ന്റോ​ടെ ഇ​രി​ങ്ങാ​ല​ക്കു​ട ക്രൈ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജാ​ണ് മു​ന്നേ​റു​ന്ന​ത്. തൊ​ട്ടു പി​റ​കി​ല്‍ തൃ​ശൂ​ര്‍ വി​മ​ല കോ​ള​ജും മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് പാ​ല​ക്കാ​ട് മേ​ഴ്‌​സി കോ​ള​ജു​മാ​ണ്.

    കു​ന്നം​കു​ളം സീ​നി​യ​ര്‍ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലെ സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്കി​ലാ​ണ് കാ​യി​ക മാ​മാ​ങ്കം അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ ര​ണ്ടാം ദി​ന​ത്തി​ലെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​പ്പോ​ൾ മൂ​ന്ന് മീ​റ്റ് റെ​ക്കോ​ര്‍ഡു​ക​ളാ​ണ് പി​റ​ന്ന​ത്. 4x 400 മീ​റ്റ​ർ റി​ലേ​യി​ല്‍ മൂ​ന്ന് മി​നി​റ്റ് 55.39 സെ​ക്ക​ന്റ് എ​ന്ന പു​തി​യ മീ​റ്റ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡും പി​റ​ന്നു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ഫി​സി​ക്ക​ല്‍ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ ടീ​മാ​ണ് റെ​ക്കോ​ര്‍ഡി​ന​ര്‍ഹ​രാ​യ​ത്.

    20 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്ത​ത്തി​ല്‍ പാ​ല​ക്കാ​ട് മേ​ഴ്‌​സി കോ​ള​ജി​ലെ വി.​ബി. ന​യ​ന​യും 110 മീ​റ്റ​ര്‍ ഹ​ര്‍ഡി​ല്‍സി​ല്‍ പാ​ല​ക്കാ​ട് വി​ക്ടോ​റി​യ കോ​ള​ജി​ലെ എ​സ്. ഷാ​ഹു​ലും പു​തി​യ മീ​റ്റ് റെ​ക്കോ​ര്‍ഡി​ട്ടു. മേ​ള വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സ​മാ​പി​ക്കും. സ​മാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ണ്‍-​പെ​ണ്‍ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 20ഓ​ളം ഫൈ​ന​ലു​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും.

