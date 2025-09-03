Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    3 Sept 2025 7:21 AM IST
    അ​ണ്ട​ർ 23 ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോഗ്യത; മ​ല​യാ​ളി​ക്ക​രു​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഇ​ന്ന് ബ​ഹ്റൈ​നെ​തി​രെ

    indian team
    ദോ​ഹ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ന് ഖ​ത്ത​ർ മ​ഞ്ഞ​പ്പ​ട ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ദോ​ഹ: അ​ണ്ട​ർ 23 എ.​എ​ഫ്.​സി ഏ​ഷ്യ​ൻ ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ച്ച് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. നൗ​ഷാ​ദ് മൂ​സ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഘ​ത്തി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ നീ​ണ്ട​നി​ര ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്.

    പ്ര​തി​രോ​ധ നി​ര​യി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​ഹീ​ഫ്, മ​ധ്യ​നി​ര​യി​ലെ വി​ബി​ൻ മോ​ഹ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​നാ​ൻ, മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലെ മു​ഹ​മ്മ​ദ് സു​ഹൈ​ൽ, എം.​എ​സ്. ശ്രീ​ക്കു​ട്ട​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ കേ​ര​ള താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് മ​ല‍യാ​ളി​യാ​യ മി​ഡ്ഫീ​ൽ​ഡ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​യ്മ​നും ടീ​മി​ലു​ണ്ട്.

    ഖ​ത്ത​ർ, ബ്രൂ​ണെ ടീ​മു​ക​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ച്ച്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​ന് ഖ​ത്ത​റി​നെ​യും ഒ​മ്പ​തി​ന് ബ്രൂ​ണെ​യെ​യും ഇ​ന്ത്യ നേ​രി​ടും.

