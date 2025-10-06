Begin typing your search above and press return to search.
    6 Oct 2025 12:28 PM IST
    6 Oct 2025 12:28 PM IST

    ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ്; പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​​ടെ ക്രീ​സി​ൽ ഒ​മാ​ൻ

    ഈ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് യോ​ഗ്യ​ത​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു​മു​ത​ൽ
    ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ്; പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ളു​​ടെ ക്രീ​സി​ൽ ഒ​മാ​ൻ
    ഒ​മാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഐ.​സി.​സി ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഒ​രു​ങ്ങി ഒ​മാ​ൻ. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ 17 വ​രെ മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​മി​റാ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലാ​ണ് ഈ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് (ഇ.​എ.​പി) യോ​ഗ്യ​ത​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ, നേ​പ്പാ​ൾ, കു​വൈ​ത്ത്, ജ​പ്പാ​ൻ, ഒ​മാ​ൻ, സ​മോ​വ, പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ഈ​സ്റ്റ് ഏ​ഷ്യ-​പ​സ​ഫി​ക് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​ത്സ​ര​രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. ഇ​വ ​ഗ്രൂ​പ് ത​ല​ത്തി​ലും തു​ട​ർ​ന്നും ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും.

    യു.​എ.​ഇ, ഖ​ത്ത​ർ, മ​ലേ​ഷ്യ (ഗ്രൂ​പ്പ് -എ), ​നേ​പ്പാ​ൾ, കു​വൈ​ത്ത്, ജ​പ്പാ​ൻ (ഗ്രൂ​പ്പ്- ബി), ​ഒ​മാ​ൻ, സ​മോ​വ, പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ (ഗ്രൂ​പ്പ്- സി) ​എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ഗ്രൂ​പ്പു​ക​ൾ. ഓ​രോ ഗ്രൂ​പ്പി​ലെ​യും മി​ക​ച്ച ര​ണ്ട് ടീ​മു​ക​ൾ സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റും. സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് റൗ​ണ്ടി​ൽ എ​ല്ലാ ടീ​മു​ക​ളും പ​ര​സ്പ​രം ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി മി​ക​ച്ച മൂ​ന്ന് ടീ​മു​ക​ൾ 2026ലെ ​ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പി​ലേ​ക്ക് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് സ​മോ​വ​ക്കെ​തി​രെ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. 10ന് ​പാ​പു​വ ന്യൂ ​ഗി​നി​യ​യെ​യും നേ​രി​ടും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 12 മു​ത​ൽ 17 വ​രെ​യാ​ണ് സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സ് റൗ​ണ്ട് പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ. ലോ​ക​ക​പ്പ് സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​തീ​ക്ഷ പു​ല​ർ​ത്തി ക​ഠി​ന​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ ടീം. ​ഏ​ഷ്യാ ക​പ്പി​ലും നാ​ട്ടി​ൽ കു​വൈ​ത്തി​നെ​തി​രെ​യും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കാ​നാ​യ​ത് ടീ​മി​ന്റെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​യി ത​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ത​യാ​റാ​യി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി കോ​ച്ച് ദു​ലീ​പ് മെ​ൻ​ഡി​സും ഉ​പ കോ​ച്ച് സു​ല​ക്ഷ​ൻ കു​ൽ​ക്ക​ർ​ണി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​മാ​ൻ ഇ​തു​വ​രെ​യാ​യി മൂ​ന്ന് ത​വ​ണ ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഏ​ഷ്യാ​ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്കും പാ​കി​സ്താ​നു​മെ​തി​രെ ക​ളി​ച്ച അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണം ചെ​യ്യു​മെ​ന്നാ​ണ് കോ​ച്ച് ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ക​ളി​ച്ച​തു​പോ​ലെ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രും ബൗ​ള​ർ​മാ​രും ഒ​രേ ഫോ​മി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ​ലോ​ക​ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ ആ​ഗോ​ള​വേ​ദി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ൽ​കൂ​ടി റെ​ഡ്‍വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന് നി​ഷ്പ്ര​യാ​സം ക​ട​ന്നു​ക​യ​റാ​നാ​കും.

    News Summary - Twenty20 World Cup; Oman at the crease of expectations
