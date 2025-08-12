Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    12 Aug 2025 12:16 AM IST
    12 Aug 2025 12:16 AM IST

    തിരക്കിട്ട് പാസാക്കിയ കായിക ബില്ലിലെ കാണാ കെണികൾ; കേരളത്തിൽ സ്‌പോർട്‌സ്‌ കൗൺസിൽ അപ്രസക്തമാവും

    തിരക്കിട്ട് പാസാക്കിയ കായിക ബില്ലിലെ കാണാ കെണികൾ; കേരളത്തിൽ സ്‌പോർട്‌സ്‌ കൗൺസിൽ അപ്രസക്തമാവും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: 2036 ഒ​ളി​മ്പി​ക്സ് വേ​ദി​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ അ​ര​യും ത​ല​യും മു​റു​ക്കി പു​റ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ കാ​യി​ക ​ലോ​കം ഉ​ട​ച്ചു​വാ​ർ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​വു​മാ​യാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ പു​തി​യ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ ബി​ല്ലു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തു​ന്ന​ത്. തി​ര​ക്കി​ട്ട് പാ​സാ​ക്കി​യ ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ബി​ല്ലി​ൽ ഒ​രു​പി​ടി നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ചി​ല കെ​ണി​ക​ളും ഒ​ളി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​യി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മൂ​ല​മാ​യ പൊ​ളി​ച്ചെ​ഴു​ത്തെ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ ബി​ൽ ലോ​ക്സ​ഭ ക​ട​ത്തി​യ​ത്.

    കാ​യി​ക സം​ഘാ​ട​ന​ത്തി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത, കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ​േക്ഷ​മം, ത​ർ​ക്ക പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ സ്​​പോ​ർ​ട്സ് ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ബി​ൽ വ​ഴി കേ​ന്ദ്രം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളും, നി​ര​വ​ധി ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി വി​കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കു​ക​യെ​ന്ന അ​ജ​ണ്ട​യാ​ണ് ബി​ല്ലി​ന് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന വി​മ​ർ​ശ​നം. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന പ്ര​കാ​രം സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ഷ​യ​മാ​യ കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ​ത്തെ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും കൈ​പ്പി​ടി​യി​ലൊ​തു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ബി​ല്ലി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    പു​തു​താ​യി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ കാ​യി​ക ബോ​ർ​ഡ്‌ (എ​ൻ.​എ​സ്‌.​ബി), ത​ർ​ക്ക​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നു​ള്ള അ​ർ​ധ ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള ട്രൈ​ബ്യൂ​ണ​ൽ എ​ന്നി​വ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ്ര​സ​ക്തി​ത​ന്നെ ഇ​ല്ലാ​താ​കു​മെ​ന്ന​തും ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്‌ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ സ്വ​യം​ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​നും അ​വ​സാ​ന​മാ​കും. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ സ്‌​പോ​ർ​ട്‌​സ്‌ കൗ​ൺ​സി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ കാ​യി​ക ഭ​ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​പ്ര​സ​ക്ത​മാ​യി മാ​റും. ടീം ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ​പോ​ലും ഇ​ട​പെ​ടാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‌ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണ്‌ പു​തി​യ ബി​ൽ.


