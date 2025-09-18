Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightഎറണാകുളം ഗവ. ഗേൾസ്...
    Sports
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 10:37 AM IST

    എറണാകുളം ഗവ. ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ കായികാധ്യാപകനില്ല; വെട്ടിലായി വിദ്യാർഥികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    symbolic image
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കൊ​ച്ചി: മൂ​ന്നു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ളു​ടെ കു​റ​വു​മൂ​ലം എ​റ​ണാ​കു​ളം ഗ​വ. ഗേ​ൾ​സ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക ന​ഷ്ട​മാ​യി​ട്ട് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ. ഇ​തേ​തു​ട​ർ​ന്ന് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്താ​നാ​കാ​തെ വെ​ട്ടി​ലാ​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി​ക​ൾ.സ്കൂ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക: വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​നു​പാ​തം തെ​റ്റി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ സ്ഥ​ലം മാ​റ്റി​യ​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന് ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കാ​ത്ത​താ​ണ് കു​ഴ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ൽ​വ​രെ മ​ത്സ​രി​ച്ച ഖോ-​ഖോ ടീ​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​ജീ​വ​മാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ൽ. കൂ​ടാ​തെ, ഈ ​വ​ർ​ഷം ബാ​സ്ക​റ്റ് ബാ​ൾ ടീ​മും രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​വ​ർ​ക്കൊ​ന്നും പ​രി​ശീ​ല​ക​നി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഉ​ട​ൻ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ഉ​പ​ജി​ല്ല, ജി​ല്ല കാ​യി​ക​മേ​ള​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്താ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും.

    അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ് ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി കൊ​ച്ചി കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തി ഗേ​ൾ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ ഗ്രൗ​ണ്ട് ന​വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, തു​ട​ർ​പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നു​ള്ള വ​ഴി​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ൽ അ​ട​ഞ്ഞ​ത്.

    പി.​ടി.​എ ഇ​ട​പെ​ട്ട് പ​ല​ത​വ​ണ സ​ർ​ക്കാ​റി​നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ നി​ല​നി​ർ​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന് അ​പേ​ക്ഷി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ​ക​രം സം​വി​ധാ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ര​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടി​ല്ല. പി.​ടി.​എ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സ് ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്​​ക​രി​ച്ച് ച​ല​ഞ്ചു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സം​ഭ​രി​ച്ച തു​ക ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ക​മ്മി​റ്റി തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യാ​യി​ല്ലെ​ന്ന് ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, പി.​ടി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​താ​ണെ​ങ്കി​ലും വേ​ത​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് തീ​രു​മാ​ന​മാ​കാ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് നി​യ​മ​നം നീ​ളു​ന്ന​തെ​ന്ന് സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​യു​ന്നു. സ്കൂ​ളി​ന് കാ​യി​ക അ​ധ്യാ​പ​ക​ൻ വേ​ണം, പി.​ടി.​എ ത​ല​ത്തി​ലേ ബ​ദ​ൽ സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കാ​നാ​വൂ. ഇ​തി​നു​ള്ള ഫ​ണ്ട് ക​ണ്ടെ​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsphysical education teacherPhysical EducationErnakulam
    News Summary - There is no physical education teacher at Ernakulam Govt. Girls School
    Similar News
    Next Story
    X